Antes de decir adiós: cómo borrar tus datos de un celular o PC viejo de forma permanente

Los métodos tradicionales no garantizan la eliminación total de los datos y pueden poner en riesgo la privacidad del usuario

El borrado superficial de archivos
El borrado superficial de archivos no impide su recuperación mediante software especializado y puede poner en riesgo la información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya sea que que quieras regalar tu dispositivo usado o simplemente deshacerte de él, una de las primeras preocupaciones que surgen es si alguien tendrá acceso a tu información privada. En ciertos casos, estos datos ya no nos sirven, por lo que no hace falta guardarlos en una memoria externa. De ahí que la única opción sea borrarlos.

Un error común es creer que enviar archivos a la papelera o cerrar sesión es suficiente. No lo es. Los datos borrados superficialmente pueden recuperarse con software gratuito. Para proteger tu identidad, necesitas un “borrado seguro” que haga la información irrecuperable.

Borra tus datos de un celular o PC viejo

Aquí te explicamos cómo dejar tus dispositivos como recién salidos de fábrica.

1. En celulares Android: el cifrado es la clave

En Android, es fundamental eliminar
En Android, es fundamental eliminar cuentas y cifrar el dispositivo antes de realizar el restablecimiento de fábrica. (Imagen ilustrativa Infobae)

El mayor riesgo en Android es el “Bloqueo de Protección de Restablecimiento” (FRP). Si no quitas tu cuenta antes de borrar, el nuevo dueño no podrá usar el teléfono.

  • Paso 1: haz una copia de seguridad.
    • Ve a Ajustes > Google > Copia de seguridad. Asegúrate de que fotos y contactos estén sincronizados en la nube.
  • Paso 2: elimina las cuentas vinculadas.
    • Este paso es vital: ve a Ajustes > Cuentas (o “Contraseñas y cuentas”). Selecciona tu cuenta de Google y dale a “Quitar cuenta”. Haz lo mismo con cuentas de Samsung o Xiaomi si las tienes.
  • Paso 3: el restablecimiento de fábrica.
    • Entra a Ajustes > Sistema > Opciones de recuperación > Borrar todos los datos (restablecer estado de fábrica).
    • El truco de seguridad: si tu Android es muy antiguo (anterior a 2018), busca primero la opción de “Cifrar teléfono” en los ajustes de seguridad antes de borrarlo. En los modernos, esto ya viene por defecto.

2. En iPhone (iOS): desvinculación total

Los iPhone requieren desactivar “Buscar
Los iPhone requieren desactivar “Buscar mi iPhone” y borrar contenidos para desvincular el equipo de la cuenta de Apple. (Reuters)

Apple hace el proceso más sencillo, pero debes desactivar el rastreo para liberar el dispositivo.

  • Paso 1: respaldo en iCloud.
    • Asegúrate de que tu copia de seguridad esté al día en Ajustes > Tu Nombre > iCloud > Copia en iCloud.
  • Paso 2: apaga “Buscar mi iPhone”.
    • Ve a Ajustes > Tu Nombre > Encontrar y desactívalo. Te pedirá tu contraseña de Apple ID. Esto “libera” el celular de tu propiedad.
  • Paso 3: borrado y desconexión.
    • Ve a Ajustes > General > Transferir o restablecer el iPhone > Borrar contenidos y ajustes.
    • Si tenías un Apple Watch vinculado, el sistema te pedirá desvincularlo primero.

3. En PC (Windows 10 y 11): limpieza profunda

En computadoras con Windows, la
En computadoras con Windows, la herramienta de restablecimiento permite limpiar la unidad y hacer irrecuperables los datos antiguos. (Microsoft)

No necesitas formatear manualmente ni usar discos de instalación complicados. Windows tiene una herramienta nativa perfecta para esto.

  • Paso 1: la herramienta de recuperación.
    • Escribe en la barra de búsqueda “Restablecer este PC” y abre la opción.
  • Paso 2: elige la opción correcta.
    • Selecciona Comenzar y luego elige Quitar todo.
  • Paso 3: configuración crítica de seguridad.
    • El sistema te preguntará “¿Quieres limpiar también la unidad?”. Selecciona o Limpiar la unidad completamente.
    • Nota importante: este proceso tardará varias horas, pero sobrescribirá tus datos viejos con información basura para que sean irrecuperables. Es ideal si vas a vender el equipo.

4. En Mac (macOS): discos modernos vs. antiguos

Los Mac con chip de
Los Mac con chip de Apple destruyen las claves de cifrado al borrar, mientras que los modelos Intel requieren pasos adicionales. (Reuters)

El método cambia dependiendo de si tu Mac tiene chip de Apple (M1, M2, M3) o es un modelo antiguo con Intel.

  • Para Macs modernos (macOS Monterey o superior):
    • Es igual que en el iPhone. Abre Ajustes del Sistema > General > Transferir o restablecer > Borrar contenidos y ajustes. El sistema se encarga de destruir las claves de cifrado, haciendo los datos inaccesibles al instante.
  • Para Macs antiguos (Intel):
    • Debes cerrar sesión en iCloud e iMessage manualmente.
    • Reinicia la Mac y mantén presionadas las teclas Comando + R hasta que veas el logo de la manzana (Modo Recuperación).
    • Abre la Utilidad de Discos, selecciona tu disco duro principal (generalmente llamado “Macintosh HD”) y pulsa Borrar.

