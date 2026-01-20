El control de PS5 tiene una función desconocida que ayuda a ahorrar batería: cómo activarla

El mando DualSense de PS5 incorpora una función de apagado automático que permite optimizar la duración de la batería sin perder funciones clave. (SONY)

El mando DualSense de PS5 cuenta con una función poco conocida que puede marcar una diferencia sustancial en la experiencia diaria: la posibilidad de programar el apagado automático del control.

Esta opción, disponible desde el debut de la consola, ha pasado inadvertida para buena parte de la comunidad, pero que al activarla puede mejorar de manera significativa la autonomía de la batería.

Por qué es importante esta función del DualSense de PS5

El DualSense llegó al mercado con innovaciones como los gatillos adaptativos y la vibración háptica avanzada, elementos que lo posicionan por encima de sus rivales en cuanto a sensaciones y versatilidad. Sin embargo, estos avances han traído consigo una consecuencia: el consumo energético del mando es considerablemente mayor.

La autonomía de la batería del DualSense ha sido objeto de críticas por parte de usuarios y especialistas. Muchos consideran que este es el punto más débil del hardware, ya que obliga a cargar el mando con frecuencia, interrumpiendo sesiones de juego o actividades multimedia.

La autonomía de la batería del mando DualSense ha recibido críticas por la necesidad frecuente de recarga durante sesiones de juego y reproducción multimedia. (PLAYSTATION)

Frente a este escenario, la función de apagado automático aparece como una solución sencilla, sin necesidad de accesorios adicionales ni pérdida de prestaciones.

Cómo activar el apagado automático del DualSense

Para quienes desean aprovechar al máximo la batería de su mando, el proceso para activar el apagado automático resulta fácil y rápido. Solo se requiere acceder al menú de configuración de la PlayStation 5 y seguir unos pasos concretos. A continuación, el procedimiento detallado:

Enciende la consola y dirígete al menú principal. Accede a la sección “Configuración” desde el icono de engranaje. Selecciona la opción “Sistema”. Dentro de “Sistema”, busca el apartado “Ahorro de energía”. Localiza la opción llamada “Establecer tiempo hasta que se apaguen los mandos” o “Apagado automático de mandos”. Elige la opción “Después de 10 minutos”.

Al seleccionar este ajuste, el mando se apagará automáticamente cuando detecte que no ha sido utilizado durante el periodo programado. Esto evita el gasto innecesario de batería cuando el usuario se ausenta brevemente, se distrae viendo algún vídeo o deja el mando sobre la mesa durante una pausa.

El ajuste de apagado automático puede programarse para que el mando PS5 se apague tras 10 minutos de inactividad y evitar el desperdicio de energía. (dpa)

Utilidad real para diferentes perfiles de usuario

El beneficio inmediato de esta función es evidente para quienes alternan sesiones de juego con otras actividades, ven contenido multimedia frecuentemente o suelen dejar el mando inactivo por intervalos.

En estos casos, el ahorro de batería puede ser notable y, aunque no existen cifras oficiales sobre el porcentaje exacto de energía preservada, la experiencia de los usuarios apunta a un incremento perceptible en la autonomía diaria.

De hecho, la función de apagado automático no es exclusiva de la PS5: ya estaba presente en consolas anteriores como la PS3 y PS4, aunque nunca ha formado parte de la configuración inicial del sistema.

Así es la edición especial del DualSense de Marathon en PS5

La llegada de Marathon a PlayStation 5 el 5 de marzo de 2026 viene acompañada por un lanzamiento especial: el DualSense Marathon edición limitada. Este control es el resultado de una colaboración entre Sony Interactive Entertainment y Bungie, y representa una apuesta clara por la personalización y la inmersión en la nueva generación de consolas.

Marathon regresa a PlayStation 5 con un DualSense edición limitada que eleva la experiencia shooter - crédito PlayStation

El DualSense Marathon se distingue por un diseño que toma como referencia el mundo futurista de Tau Ceti IV. Gráficos de alto contraste, patrones geométricos y detalles visuales evocan la atmósfera característica de la saga, mientras que la paleta de colores y los acabados reflejan la identidad de la colonia perdida en el juego.

Cada elemento visual está pensado para convertir el control en una pieza de colección, deseada tanto por fanáticos como por quienes buscan exclusividad en su experiencia de juego.

Bungie ha explicado que el objetivo era trasladar la intensidad y el misterio de la saga al propio mando: “Queríamos que este DualSense edición limitada fuera una extensión auténtica del universo Marathon”. Así, arte y funcionalidad se equilibran para que cada partida aporte sensaciones únicas.

El control estará disponible en cantidades limitadas a nivel global y su lanzamiento coincidirá con el debut de Marathon en PS5.