Estos son los celulares que ya no serán compatibles con WhatsApp desde el 15 de enero de 2026

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos en enero de 2026. (Foto: Composición)

WhatsApp anunció que, a partir del 15 de enero de 2026, dejará de ser compatible con una serie de celulares antiguos, una medida que impactará directamente a miles de usuarios que aún utilizan dispositivos con versiones desactualizadas de Android e iOS.

La decisión responde a la necesidad de reforzar la seguridad de la plataforma y garantizar un funcionamiento óptimo de la aplicación, que sigue incorporando nuevas funciones y capas de protección.

La compañía, propiedad de Meta, explicó que los dispositivos que no cumplan con los requisitos mínimos de sistema operativo ya no podrán ejecutar la aplicación ni recibir actualizaciones.

WhatsApp no funcionará en dispositivos que sean muy antiguos. (Meta)

En la práctica, esto significa que WhatsApp dejará de abrirse o mostrará avisos persistentes solicitando una actualización que, en muchos casos, no será posible por limitaciones de hardware.

Seguridad y rendimiento, las razones del cambio

WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo. Permite enviar mensajes, compartir fotos, videos, audios, documentos y realizar llamadas y videollamadas de forma gratuita. Precisamente por su alcance masivo, la seguridad se ha convertido en uno de sus principales desafíos.

Según la empresa, mantener compatibilidad con sistemas operativos muy antiguos limita la implementación de nuevas funciones y parches de seguridad. Estos dispositivos no cuentan con las protecciones necesarias para hacer frente a amenazas actuales, como malware, intentos de suplantación de identidad o robo de información.

Celulares con iOS inferiores a 5 o con Android inferiores a 5, no podrán descargar WhatsApp. (WhatsApp)

Además, los teléfonos antiguos suelen presentar problemas de rendimiento al ejecutar versiones modernas de la app, lo que afecta la experiencia del usuario y dificulta el soporte técnico. Por ese motivo, WhatsApp actualiza periódicamente su lista de sistemas compatibles, dejando fuera a aquellos que ya no pueden sostener los estándares actuales.

Qué celulares quedarán sin WhatsApp en 2026

De acuerdo con la información disponible, los dispositivos que utilicen versiones muy antiguas de iOS o Android dejarán de ser compatibles. En el caso de Apple, los equipos que no puedan ejecutar iOS 15.1 o versiones posteriores quedarán fuera.

Dispositivos iPhone que perderán compatibilidad:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

En Android, el requisito mínimo será contar con Android 5.0 o superior. Los modelos que no puedan actualizarse quedarán excluidos.

Los iPhone antiguos no pueden recibir actualizaciones de WhatsApp. REUTERS/Stephane Mahe

Dispositivos Android que dejarán de soportar WhatsApp:

HTC One M8

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 mini

LG G3

LG Optimus L7 II

LG Nexus 4

Huawei Ascend Mate

Estos teléfonos ya no reciben actualizaciones oficiales de sus fabricantes, lo que los vuelve incompatibles con las nuevas políticas de WhatsApp.

Qué ocurrirá si tu celular está en la lista

Si utilizas uno de estos modelos, WhatsApp dejará de funcionar correctamente. En algunos casos, la aplicación podría cerrarse de forma automática o impedir el envío y recepción de mensajes. Tampoco será posible descargar nuevas versiones desde la tienda de aplicaciones.

Antes de que esto ocurra, la plataforma suele mostrar notificaciones alertando al usuario sobre el fin de la compatibilidad, recomendando actualizar el sistema o cambiar de dispositivo.

Cada cierto tiempo, WhatsApp actualiza su lista de celular que dejan de ser compatibles con WhatsApp. (foto: PQS)

Pasos recomendados para no perder tu información

Ante este escenario, lo más importante es proteger tus datos. WhatsApp permite realizar copias de seguridad para conservar chats, fotos y videos.

En iPhone:

Ve a Ajustes. Ingresa a General y luego a Información. Revisa la Versión de iOS instalada.

En Android:

Accede a Configuración. Entra en Acerca del teléfono. Verifica la Versión de Android.

Si tu dispositivo aún puede actualizarse a una versión compatible, hacerlo resolverá el problema. En caso contrario, la única alternativa para seguir usando WhatsApp será cambiar a un teléfono más reciente.

Hacer una copia de seguridad de WhatsApp es la mejor opción cuando ya no te permite usar la aplicación. (Unsplash)

Un cambio que se repite cada año

La salida de dispositivos antiguos no es una novedad. WhatsApp realiza este ajuste de forma periódica, generalmente coincidiendo con el lanzamiento de nuevas versiones del sistema y de la propia aplicación. Aunque para algunos usuarios supone una molestia, la compañía sostiene que es una medida necesaria para mantener la seguridad y estabilidad del servicio.

De cara a 2026, el mensaje es claro: revisar el estado del celular, hacer copias de seguridad y evaluar una renovación del equipo será clave para no quedarse incomunicado.