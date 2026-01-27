Waze actualiza su app con alertas de badenes y otras mejoras clave para conductores

La última actualización de Waze introduce mejoras clave para anticipar riesgos, optimizar recorridos y brindar mayor información en tiempo real al conductor. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Waze, la aplicación de Google, lanzó una actualización que incorpora alertas de badenes, también conocidos como lomos de burro en Argentina, policías acostados en Colombia y topes en México, notificaciones sobre cabinas de peaje y advertencias de curvas cerradas, junto con mejoras en la detección de vehículos de emergencia como ambulancias y límites de velocidad.

Estas funciones están disponibles para cualquier conductor que instale la aplicación en su teléfono y las integre a sus recorridos diarios en carretera. El objetivo es anticipar situaciones en el camino y proporcionar información clave que ayude a tomar decisiones rápidas y seguras.

Gracias a los reportes en tiempo real de la comunidad usuaria de la aplicación, los conductores reciben alertas precisas sobre obstáculos y condiciones que pueden impactar su trayecto.

Cómo funcionan las nuevas alertas de badenes y por qué son importantes

Waze notifica con anticipación la presencia de badenes para evitar frenazos y posibles daños en el vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las incorporaciones figura la alerta de badenes o reductores de velocidad cercanos. Esta herramienta notifica con anticipación la proximidad de un reductor de velocidad, permitiendo que el conductor disminuya la marcha y evite daños en el vehículo.

El objetivo principal de esta mejora es prevenir frenazos bruscos o golpes que puedan comprometer la seguridad de los pasajeros y el estado del auto. Al anticipar la presencia de badenes, Waze busca minimizar imprevistos y contribuir al mantenimiento del vehículo.

Qué beneficios aporta la detección de cabinas de peaje y de curvas cerradas

La actualización incorpora alertas que advierten sobre la cercanía de cabinas de peaje y la aproximación a curvas cerradas. Esta información es relevante para que el conductor pueda reducir la velocidad y prepararse ante posibles cambios en la dinámica del trayecto.

La app añade avisos sobre peajes y curvas peligrosas para que los conductores puedan reducir la velocidad y planificar mejor su ruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alertas sobre curvas cerradas tienen como objetivo mejorar la capacidad de reacción ante tramos peligrosos, disminuyendo así la probabilidad de incidentes. Por su parte, la señalización anticipada de peajes ayuda a planificar el pago y evitar maniobras de último minuto, favoreciendo una circulación más fluida.

Cuál es el impacto del reconocimiento de vehículos de emergencia

Otra de las novedades destacadas es la detección de vehículos de emergencia. Cuando una ambulancia, un camión de bomberos o una patrulla policial se encuentra cerca, la aplicación lo notificará para que los conductores puedan ceder el paso o ajustar su ruta.

Según se sabe, esta función estará disponible inicialmente en Estados Unidos, México, Canadá y Francia, previéndose su expansión a otros países en el futuro.

La nueva función alerta sobre ambulancias y otros servicios de urgencia cercanos, facilitando la reacción de los conductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta innovación pretende reducir situaciones de riesgo y facilitar la labor de los servicios de emergencia, permitiendo que los usuarios colaboren de manera más efectiva con la seguridad vial.

Cómo cambian los avisos de límites de velocidad y en la navegación por rotondas

La plataforma incorporará avisos cuando se reduzca el límite de velocidad en un tramo determinado. Esto permitirá que el conductor adapte la velocidad con anticipación, evitando multas, frenadas bruscas o un desgaste excesivo de los frenos y neumáticos.

Asimismo, Waze ha trabajado en perfeccionar las indicaciones en rotondas, facilitando la elección del carril adecuado en situaciones de tráfico intenso o en intersecciones complejas.

Waze incorpora notificaciones sobre cambios en el límite de velocidad y perfecciona las indicaciones para circular por rotondas complejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas mejoras buscan hacer más transparente la experiencia de navegación, sobre todo en zonas urbanas donde los cambios de velocidad y las rotondas suelen generar confusión.

De qué forma la aplicación aprende de los hábitos de conducción del usuario

La actualización incorpora un sistema que analizará y recordará las rutas habituales del usuario. Conforme se utilice la aplicación, Waze sugerirá de manera automática los trayectos más frecuentes, agilizando la configuración de nuevos viajes.

Este aprendizaje automático se implementará de forma gradual y estará disponible para todos los usuarios en las próximas semanas.

Waze confirmó que el despliegue global de estas funciones ya se encuentra en marcha, aunque advirtió que la disponibilidad puede variar entre regiones y no todos los usuarios recibirán las novedades al mismo tiempo.