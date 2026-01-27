México y Argentina lideran la adopción global de IA y transforman su uso, según Google

México y Argentina lideran la adopción de inteligencia artificial en 2025, superando el promedio global en uso cotidiano y confianza.

La tercera edición del informe “Our life with AI” realizado por Ipsos y divulgado por Google, ubica a México y Argentina en la vanguardia de la adopción de inteligencia artificial, adelantándose al promedio global tanto en uso cotidiano como en confianza hacia esta tecnología.

A partir de datos recolectados en el año 2025, el estudio muestra una transformación profunda: “Estamos en la era del hiperprogreso, donde la IA ha dejado de ser una tecnología experimental para transformarse en un motor de aprendizaje, creatividad y eficiencia”, afirmó Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica.

La penetración de herramientas como chatbots evidencia el cambio. Mientras el 62% de los usuarios en el mundo ya utiliza estos sistemas, en México la cifra asciende al 66% y en Argentina al 65%. La tendencia revela que la región no adopta la IA únicamente por novedad, sino que ha descubierto su aplicación concreta y sus ventajas inmediatas en la vida diaria.

El 77% en México y el 75% en Argentina emplea inteligencia artificial con fines educativos, mostrando un cambio hacia la utilidad práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ver que en México y Argentina el uso práctico supera el promedio global, nos indica que la región decidió abrazar estas herramientas no solo por curiosidad o moda, sino por su capacidad real de ayudar a resolver problemas o tareas cotidianas”, afirmó Noreña.

La IA se fortalece en Latinoamérica con fines educativos

El año 2025 trajo un giro notable: la IA dejó de utilizarse principalmente con fines recreativos y comenzó a destacarse por su utilidad práctica, especialmente en educación. El 77% de los encuestados en México y el 75% en Argentina la emplea para aprender, frente al 74% global.

El motor de este auge son colectivos como estudiantes, docentes, padres y madres, identificados como “superusuarios”, quienes alcanzan tasas de adopción de hasta el 85%.

Estudiantes, docentes y padres conforman el grupo de 'superusuarios', con tasas de adopción de IA de hasta el 85% en Latinoamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe describe la repercusión de esta experiencia directa en la percepción social: el 69% de los mexicanos y el 58% de los argentinos manifiestan un fuerte optimismo acerca de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en la vida y la sociedad. A nivel global, el 53% comparte este entusiasmo.

Cómo la IA beneficiará a los trabajadores

El impacto abarca también el entorno laboral y la vida pública. El 66% de la población mundial considera que la IA beneficiará a los trabajadores. En el contexto hispanoamericano, emerge una demanda creciente por capacitación: el 71% de los mexicanos y el 68% de los argentinos están dispuestos a integrar más la tecnología, siempre que cuenten con herramientas adecuadas para su uso seguro y confiable.

La percepción social también marca un equilibrio entre la innovación y la regulación. “El 58% de las personas cree que fomentar la innovación de la IA en la ciencia y la medicina es más importante que proteger a las industrias a través de la regulación”, según Google.

Esta tendencia se replica en la disposición a confiar en las empresas tecnológicas: el 74% mundial se siente cómodo con que estas lideren el desarrollo de IA en beneficio de la gente, proporción que se mantiene en Argentina y crece hasta el 85% en México.

La mayoría de la población mundial considera que la inteligencia artificial beneficiará a los trabajadores, con creciente demanda de capacitación en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visión de colaboración entre sector público y privado es clara: el 74% de los argentinos y el 76% de los mexicanos desean que gobiernos y compañías unan esfuerzos para mejorar servicios públicos y ciberseguridad con IA, según el reporte de Google.

El año 2025 se distingue también por la consolidación del ecosistema tecnológico de Google y la expansión global de su modelo Gemini. “El 2025 consolidó un camino estratégico que en Google trazamos hace casi una década atrás. Evolucionamos de ser una compañía enfocada en los dispositivos móviles a una centrada plenamente en la inteligencia artificial”, dijo Noreña.

Qué logró Google en 2025 con su IA Gemini

Enero: integración de funciones de Gemini en más idiomas.

Febrero: acceso global a Gemini 2 y en español.

Marzo: lanzamiento de Gemini 2.5, una versión mejorada de Gemini 2.0 Flash Thinking y nuevas funcionalidades -Canvas y resúmenes de audio- en la app de Gemini.

Abril: NotebookLM anunció resúmenes de audio en español y se lanzó Little Language Lessons, una colección de tres experimentos para aprender un idioma, desarrollados con el modelo de IA Gemini.

Mayo: integración de Imagen 4 en Gemini.

Junio: 20 años de Google Earth.

Julio: Veo 3 revoluciona la IA generativa permitiendo la conversión de foto a video.

Agosto: lanzamiento de Nano Banana en Gemini para generación avanzada de imágenes. Y llega de Google Pixel a México con lo mejor de la IA integrada.

Septiembre: el Modo IA redefine la experiencia en el Buscador.

Octubre: llegan AI Plus y Gemini gratuito para estudiantes.

Noviembre: anuncio de Gemini 3 con razonamiento de nivel PhD y Nano Banana Pro.

Diciembre: lanzamiento global de Gemini 3 Flash, el estándar de eficiencia del futuro.