Si dicen alguna de estas frases en una llamada cuelga, todo es una estafa

Las llamadas fraudulentas utilizan argumentos que buscan generar urgencia y temor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierten que existen ciertas expresiones que, al aparecer en una llamada telefónica, evidencian la existencia de un intento de estafa.

Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus estrategias y utilizan argumentos persuasivos que buscan generar urgencia o temor durante una llamada.

Estas comunicaciones buscan obtener información confidencial o instalar programas maliciosos en los dispositivos de las víctimas. Identificar las señales de alerta, como las frases que se presentan a continuación, puede marcar la diferencia entre protegerse o convertirse en una nueva víctima de fraude telefónico.

Qué pasa si informan que detectaron actividad sospechosa en la cuenta bancaria

Los estafadores suelen hacerse pasar por empleados de entidades financieras para obtener datos confidenciales de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las frases más utilizadas en llamadas fraudulentas es: “Soy un representante del departamento de fraudes de su banco y hemos detectado actividad sospechosa en su cuenta. Necesitamos verificar su información para proteger su cuenta”.

Según la autoridad experta, este argumento busca generar preocupación inmediata, lo que lleva a muchas personas a entregar datos bancarios sin cuestionar la legitimidad de la llamada.

Los estafadores suelen presentarse como empleados de entidades conocidas y utilizan el nombre del banco real para aumentar su credibilidad. El INCIBE detalla que, en estos casos, jamás se debe proporcionar información confidencial durante una llamada no solicitada, porque las entidades bancarias no piden datos sensibles por teléfono.

Cómo los estafadores engañan a su víctima con falsos premios o regalos

Los fraudes telefónicos pueden iniciarse con la promesa de un premio o sorteo, pero en realidad buscan obtener información personal y financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra táctica frecuente consiste en anunciar supuestos premios o regalos. Frases como “Usted ha ganado un premio o regalo, pero necesitamos verificar su información personal para que pueda reclamarlo” forman parte del repertorio habitual de los ciberdelincuentes.

El INCIBE explica que este método busca ilusionar a la víctima para que entregue información que posteriormente se utiliza para suplantar su identidad o acceder a sus cuentas.

Este tipo de engaños suelen incluir solicitudes de pagos anticipados para gestionar la entrega del premio o la exigencia de datos personales como número de documento, dirección o claves de acceso. Ninguna empresa legítima solicita dinero para entregar un premio ni pide información confidencial por teléfono.

Qué sucede si advierten sobre un problema con la tarjeta de crédito

Un argumento recurrente en los fraudes telefónicos es la supuesta existencia de un inconveniente financiero. Frases como “Se ha producido un problema con su cuenta de tarjeta de crédito y necesitamos verificar su información para evitar cargos no autorizados” buscan provocar miedo y urgencia.

No se debe dar datos de tarjeta de crédito a ninguna persona por llamada. (Imagen ilustrativa Infobae)

El INCIBE señala que este tipo de llamadas suelen hacerse pasar por bancos o emisores de tarjetas reconocidos. El objetivo es obtener datos como el número de tarjeta, claves de acceso o códigos de verificación.

Se debe saber que los bancos nunca solicitan datos confidenciales por teléfono y que, ante cualquier duda, lo adecuado es colgar y contactar directamente con la entidad a través de los canales oficiales.

Por qué no hay dar acceso remoto a extraños en los dispositivos personales

Otra modalidad detectada por el INCIBE consiste en llamadas que simulan provenir del soporte técnico de una empresa tecnológica.

Frases como “Soy un representante de la empresa de tecnología y necesitamos acceso remoto a su ordenador o dispositivo para solucionar un problema”, son usadas para convencer a la víctima de instalar programas que permiten el control del dispositivo a distancia.

Ciberdelincuentes pueden infectar el dispositivo luego de otorgarles acceso remoto. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según los expertos, estas llamadas buscan instalar software malicioso o robar información directamente del dispositivo. Los verdaderos servicios de soporte técnico no contactan de manera proactiva para pedir acceso remoto sin una solicitud previa del usuario. Cualquier intento de este tipo debe ser considerado sospechoso y tratado con cautela.

Qué pasa si recibe mensajes de voz automatizados o promesas de inversiones

Los expertos advierten sobre el uso de mensajes automatizados que indican la necesidad de seguir instrucciones o proporcionar datos personales. Frases como “Ha recibido un mensaje de voz automatizado que le solicita información o seguir unas pautas” suelen formar parte de campañas de vishing masivo.

Asimismo, los ciberdelincuentes utilizan llamadas para promover inversiones en criptomonedas o cuentas de ahorro, prometiendo ganancias aseguradas. El INCIBE resalta que ninguna inversión garantiza beneficios sin riesgo y que este tipo de promesas son fraude.