Tecno

Si dicen alguna de estas frases en una llamada cuelga, todo es una estafa

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados de bancos o empresas, ofrecen premios falsos o solicitan acceso remoto a dispositivos, con el objetivo de obtener datos privados

Guardar
Las llamadas fraudulentas utilizan argumentos
Las llamadas fraudulentas utilizan argumentos que buscan generar urgencia y temor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierten que existen ciertas expresiones que, al aparecer en una llamada telefónica, evidencian la existencia de un intento de estafa.

Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus estrategias y utilizan argumentos persuasivos que buscan generar urgencia o temor durante una llamada.

Estas comunicaciones buscan obtener información confidencial o instalar programas maliciosos en los dispositivos de las víctimas. Identificar las señales de alerta, como las frases que se presentan a continuación, puede marcar la diferencia entre protegerse o convertirse en una nueva víctima de fraude telefónico.

Qué pasa si informan que detectaron actividad sospechosa en la cuenta bancaria

Los estafadores suelen hacerse pasar
Los estafadores suelen hacerse pasar por empleados de entidades financieras para obtener datos confidenciales de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las frases más utilizadas en llamadas fraudulentas es: “Soy un representante del departamento de fraudes de su banco y hemos detectado actividad sospechosa en su cuenta. Necesitamos verificar su información para proteger su cuenta”.

Según la autoridad experta, este argumento busca generar preocupación inmediata, lo que lleva a muchas personas a entregar datos bancarios sin cuestionar la legitimidad de la llamada.

Los estafadores suelen presentarse como empleados de entidades conocidas y utilizan el nombre del banco real para aumentar su credibilidad. El INCIBE detalla que, en estos casos, jamás se debe proporcionar información confidencial durante una llamada no solicitada, porque las entidades bancarias no piden datos sensibles por teléfono.

Cómo los estafadores engañan a su víctima con falsos premios o regalos

Los fraudes telefónicos pueden iniciarse
Los fraudes telefónicos pueden iniciarse con la promesa de un premio o sorteo, pero en realidad buscan obtener información personal y financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra táctica frecuente consiste en anunciar supuestos premios o regalos. Frases como “Usted ha ganado un premio o regalo, pero necesitamos verificar su información personal para que pueda reclamarlo” forman parte del repertorio habitual de los ciberdelincuentes.

El INCIBE explica que este método busca ilusionar a la víctima para que entregue información que posteriormente se utiliza para suplantar su identidad o acceder a sus cuentas.

Este tipo de engaños suelen incluir solicitudes de pagos anticipados para gestionar la entrega del premio o la exigencia de datos personales como número de documento, dirección o claves de acceso. Ninguna empresa legítima solicita dinero para entregar un premio ni pide información confidencial por teléfono.

Qué sucede si advierten sobre un problema con la tarjeta de crédito

Un argumento recurrente en los fraudes telefónicos es la supuesta existencia de un inconveniente financiero. Frases como “Se ha producido un problema con su cuenta de tarjeta de crédito y necesitamos verificar su información para evitar cargos no autorizados” buscan provocar miedo y urgencia.

No se debe dar datos
No se debe dar datos de tarjeta de crédito a ninguna persona por llamada. (Imagen ilustrativa Infobae)

El INCIBE señala que este tipo de llamadas suelen hacerse pasar por bancos o emisores de tarjetas reconocidos. El objetivo es obtener datos como el número de tarjeta, claves de acceso o códigos de verificación.

Se debe saber que los bancos nunca solicitan datos confidenciales por teléfono y que, ante cualquier duda, lo adecuado es colgar y contactar directamente con la entidad a través de los canales oficiales.

Por qué no hay dar acceso remoto a extraños en los dispositivos personales

Otra modalidad detectada por el INCIBE consiste en llamadas que simulan provenir del soporte técnico de una empresa tecnológica.

Frases como “Soy un representante de la empresa de tecnología y necesitamos acceso remoto a su ordenador o dispositivo para solucionar un problema”, son usadas para convencer a la víctima de instalar programas que permiten el control del dispositivo a distancia.

Ciberdelincuentes pueden infectar el dispositivo
Ciberdelincuentes pueden infectar el dispositivo luego de otorgarles acceso remoto. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según los expertos, estas llamadas buscan instalar software malicioso o robar información directamente del dispositivo. Los verdaderos servicios de soporte técnico no contactan de manera proactiva para pedir acceso remoto sin una solicitud previa del usuario. Cualquier intento de este tipo debe ser considerado sospechoso y tratado con cautela.

Qué pasa si recibe mensajes de voz automatizados o promesas de inversiones

Los expertos advierten sobre el uso de mensajes automatizados que indican la necesidad de seguir instrucciones o proporcionar datos personales. Frases como “Ha recibido un mensaje de voz automatizado que le solicita información o seguir unas pautas” suelen formar parte de campañas de vishing masivo.

Asimismo, los ciberdelincuentes utilizan llamadas para promover inversiones en criptomonedas o cuentas de ahorro, prometiendo ganancias aseguradas. El INCIBE resalta que ninguna inversión garantiza beneficios sin riesgo y que este tipo de promesas son fraude.

Temas Relacionados

LlamadaFrasesEstafaBancosDatos privadosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La inteligencia artificial dispara inversiones millonarias en el mundo de los abogados

La adopción de tecnología transforma los despachos jurídicos al agilizar la revisión de contratos y mejorar la resolución de casos

La inteligencia artificial dispara inversiones

CEO de Nvidia reveló cuáles son las profesiones que más se beneficiarán de la IA: electricistas, fontaneros y más

Jensen Huang afirmó que la digitalización y el desarrollo de nuevas infraestructuras aumentan la demanda de los oficios técnicos, cuyos salarios llegan a duplicarse

CEO de Nvidia reveló cuáles

Un youtuber creó una PC que solo enciende al insertar una moneda, así funciona el curioso invento

El proyecto, con un costo estimado de 120 euros, combina componentes electrónicos sencillos y nostalgia ochentera

Un youtuber creó una PC

Tu celular Android tarda mucho en abrir una aplicación: esto debes hacer para volverlo más rápido

La lentitud del teléfono suele ser por la falta de espacio de almacenamiento, apps desactualizadas y procesos abiertos en segundo plano

Tu celular Android tarda mucho

Por qué cubrir el teclado al digitar tu clave en un cajero automático es clave para tu seguridad

El aumento de fraudes por observación directa obliga a adoptar hábitos preventivos como cubrir el teclado, revisar el estado del cajero y mantener confidencialidad en el PIN

Por qué cubrir el teclado
DEPORTES
Independiente presentó como nuevo refuerzo

Independiente presentó como nuevo refuerzo a un lateral de la selección de Colombia

La decisión que tomó Chelsea con el argentino Aron Anselmino que desató la furia del Borussia Dortmund

Flamengo negocia para fichar a una figura de la Premier League y firmaría la compra más cara de la historia de Sudamérica

Platense e Instituto abrirán la actividad de la segunda fecha del Torneo Apertura en Vicente López: hora, TV y formaciones

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

TELESHOW
Moria Casán dio detalles del

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

El misterio del collar que usa Wanda Nara: “Debería recurrir a un ex o a tres para quitármelo”

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

Wanda Nara reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi en complicidad con L-Gante y Maxi López

L-Gante y Maxi López juntos por primera vez en vivo: “Vos hiciste todo bien con Wanda, yo todo mal”

INFOBAE AMÉRICA

Los hutíes amenazan con nuevos

Los hutíes amenazan con nuevos ataques a embarcaciones en el mar Rojo

Qué es la Gran Muralla Verde del desierto de Sahara que funciona como barrera vegetal en África

Salman Rushdie: “La idea del peligro y la violencia está cerca de todos”

Ecuador anunció que realizará operaciones militares con apoyo de los Estados Unidos

Obama dijo que la muerte de un hombre en un operativo del ICE en Minnesota debe ser “una llamada de atención”