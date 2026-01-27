Crear una aplicación gratis ya es posible gracias a Google y su nueva herramienta de IA

Con la IA de Google puedes construir aplicaciones para celulares. (Composición-Google)

Crear una aplicación sin saber programar y sin gastar dinero ya no es una promesa a futuro, sino una realidad. Gracias a la nueva inteligencia artificial de Google, cualquier persona con una idea y conexión a internet puede desarrollar y publicar una app funcional en pocas horas.

La asistencia de la IA simplifica cada etapa del proceso, desde la conceptualización hasta la puesta en marcha, y reduce de forma drástica las barreras técnicas y económicas que históricamente limitaron este tipo de proyectos.

La clave de este cambio está en Gemini, la inteligencia artificial de Google, que permite guiar a los usuarios paso a paso en el diseño de una aplicación. A través de simples instrucciones en lenguaje natural, la IA ayuda a definir funcionalidades, estructuras de datos y flujos de uso, incluso a personas sin experiencia previa en desarrollo de software. De este modo, crear una app dejó de ser una tarea exclusiva de programadores profesionales.

Puedes usar Gemini para programar apps para Android.

El primer paso es la conceptualización de la idea. Antes de utilizar cualquier herramienta, se recomienda definir qué problema resolverá la aplicación. Puede tratarse de algo simple, como un organizador de tareas, o más específico, como un generador de recetas basado en los ingredientes disponibles en casa.

En esta etapa, la propia IA puede funcionar como asistente creativo. Gemini sugiere comenzar con un prompt básico en el que el usuario describa su idea y pida a la IA que actúe como un product manager, proponiendo funciones esenciales y una estructura lógica para el proyecto.

Una vez definida la idea, el siguiente paso es elegir la plataforma de desarrollo. Para mantener el proceso completamente gratuito, Gemini recomienda herramientas visuales con planes sin costo. Entre las más utilizadas se encuentra Glide, orientada a principiantes y capaz de convertir hojas de cálculo en aplicaciones en cuestión de minutos, con integración nativa de IA.

La IA de Google te ayuda, paso a paso, a poder construit tu propia aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

FlutterFlow es otra alternativa, pensada para quienes buscan mayor libertad de diseño, aunque con una curva de aprendizaje algo más exigente. Softr, en tanto, resulta especialmente útil cuando la base de datos se encuentra en Airtable o Google Sheets y se apunta a crear portales internos o aplicaciones simples de gestión.

El diseño de la interfaz es otro de los puntos donde la IA reduce la complejidad. Estas plataformas ofrecen plantillas prediseñadas que eliminan la necesidad de conocimientos en diseño gráfico.

Aun así, el usuario puede definir la estructura básica de las pantallas mediante bocetos simples o pedir ayuda directa a la IA para generar estilos visuales específicos, como botones, colores o tipografías, incluso solicitando fragmentos de código cuando la herramienta lo permite.

Gemini te guía en cada detalles de la construcción de una app.

La integración de inteligencia artificial dentro de la aplicación es uno de los mayores diferenciales del proceso. Existen dos caminos principales. El más sencillo es utilizar las funciones de IA nativas que ofrecen plataformas como Glide, donde la IA puede resumir textos, cambiar tonos o extraer información automáticamente.

La opción más avanzada es la conexión mediante APIs, que permite integrar modelos de IA externos, como los de código abierto disponibles en Hugging Face, sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Finalmente, la publicación de la aplicación se realiza como una Progressive Web App (PWA), una solución que evita los costos asociados a las tiendas oficiales de aplicaciones.

Gemini te ayuda hasta en el diseño de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lugar de pagar tarifas para publicar en App Store o Google Play, la app se aloja en la web y puede instalarse en el teléfono como si fuera nativa, con icono propio y funcionamiento a pantalla completa. El usuario solo debe compartir el enlace generado por la plataforma para que otros puedan agregarla a su pantalla de inicio.

Con este nuevo enfoque, la distancia entre tener una idea y convertirla en una aplicación funcional se acorta de forma notable. La inteligencia artificial no solo automatiza tareas técnicas, sino que democratiza el acceso al desarrollo digital.