Cómo crear un meme de ti mismo usando una función de Google Fotos

La herramienta está integrada en la pestaña “Crear” de Google Fotos y ofrece plantillas listas para combinar con imágenes propias. (Composición Infobae)

La creación de memes se ha convertido en una forma habitual de comunicación y humor en redes sociales. Hasta hace poco, quienes querían transformar sus fotos en memes necesitaban recurrir a aplicaciones de terceros o sitios web especializados.

Esta dinámica está cambiando gracias a la llegada de “Me Meme”, la nueva función experimental de Google Fotos que permite, con ayuda de inteligencia artificial, generar memes personalizados a partir de cualquier imagen propia.

“Me Meme”, presentada oficialmente el pasado 22 de enero, utiliza la tecnología Gemini de IA para que cualquier usuario pueda combinar una plantilla popular y una foto personal, generando así memes en segundos. De momento, la función solo está disponible para usuarios de iOS y Android en Estados Unidos, pero se espera que en los próximos meses llegue a otros países.

El sistema recomienda usar fotos claras y de frente para lograr mejores resultados en la generación de memes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es y cómo funciona “Me Meme”?

“Me Meme” se integra directamente en la app Google Fotos bajo la pestaña “Crear”. Su objetivo es ofrecer una experiencia sencilla y divertida, aprovechando el potencial de la IA para transformar imágenes personales en memes populares.

El sistema utiliza el modelo Nano Banana de Google, que también impulsa otras funciones creativas en la aplicación, como la generación de dibujos animados o la recreación de fotos en distintos estilos.

La función está catalogada como experimental. Google advierte que los resultados pueden no coincidir exactamente con la foto original y recomienda utilizar imágenes claras, bien iluminadas y de frente para obtener los mejores resultados. Además, existe un límite en la cantidad de memes que se pueden crear o regenerar para evitar un uso excesivo del sistema.

El lanzamiento de “Me Meme” refuerza la tendencia de sumar inteligencia artificial a aplicaciones populares. (Imagen ilustrativa Infobae)

Paso a paso: cómo crear tu propio meme en Google Fotos

Actualiza Google Fotos: Asegúrate de contar con la versión más reciente de la aplicación en tu dispositivo Android o iOS. Abre la app y ve a la pestaña “Crear”: Esta opción se encuentra en el menú principal de la parte inferior. Selecciona “Meme”: Accede a la función y revisa el tutorial inicial que explica cómo usar la herramienta. Elige una plantilla: Puedes explorar el catálogo de plantillas populares o subir tu propio diseño como referencia. Selecciona tu foto: Escoge una imagen personal desde la biblioteca de Google Fotos. Si quieres, puedes editarla antes de continuar. Toca “Generar”: La inteligencia artificial de Gemini procesará tu foto y la plantilla seleccionada para crear el meme. Guarda o comparte: Una vez generado el meme, puedes guardarlo en tu galería, compartirlo en redes sociales o enviarlo a otras aplicaciones. Si no te convence el resultado, utiliza la opción “Regenerar” para obtener una nueva versión.

Google limita el número de memes que se pueden crear con esta función experimental para evitar un uso excesivo. (Europa Press)

Google recomienda elegir fotos nítidas y bien iluminadas, preferiblemente de frente, para que la IA pueda reconocer los rasgos y aplicar el efecto de manera más precisa.

Limitaciones de la función

“Me Meme” es gratuita para cuentas personales de Google Fotos, pero no se encuentra habilitada para cuentas empresariales ni escolares. Al tratarse de una herramienta experimental, Google advierte que podría presentar errores y que el número de memes que se pueden crear está limitado. El objetivo es seguir mejorando la función antes de implementarla a nivel mundial.

El lanzamiento de “Me Meme” se suma a la tendencia de integrar herramientas de inteligencia artificial en aplicaciones populares para ofrecer experiencias más creativas y personalizadas. Además, fomenta que los usuarios regresen a Google Fotos para experimentar con nuevas funciones y formatos visuales, en lugar de optar por productos de la competencia.