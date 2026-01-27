Cinco ajustes de tu Smart TV que debes desactivar si quieres una imagen profesional

La configuración predeterminada de fábrica en los televisores modernos prioriza la apariencia en tienda sobre la experiencia cinematográfica en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de quienes adquieren un televisor se sorprenden al notar que la imagen que disfrutan en casa dista mucho de la experiencia cinematográfica que esperaban y vieron en la tienda. La razón suele estar oculta en los ajustes que los fabricantes activan por defecto: configuraciones pensadas para destacar en los almacenes, no en salas de estar.

Descubrir y modificar estos parámetros puede transformar por completo la percepción visual, haciendo que incluso un dispositivo antiguo luzca renovado.

Cinco funciones para mejorar la imagen del televisor en segundos

Desactivar el suavizado de movimiento

Uno de los responsables más notorios de la pérdida de “sensación de cine” es el suavizado de movimiento, también conocido como “motion smoothing” o interpolación de fotogramas. Esta función está presente en la mayoría de televisores bajo nombres como Auto Motion Plus (Samsung), TruMotion (LG) o Motionflow (Sony).

El procesamiento busca que las imágenes se vean más fluidas al crear fotogramas artificiales entre los reales, ya que muchas películas y series se graban a 24 fotogramas por segundo, mientras que los televisores operan a 60 o 120 Hz. Para rellenar esa diferencia, el aparato analiza los fotogramas y calcula cómo deberían desplazarse los objetos, inventando imágenes intermedias.

Reducir el brillo excesivo evita la pérdida de detalles en las escenas oscuras y mejora la comodidad visual en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es el famoso efecto telenovela, en el que la textura cinematográfica desaparece y todo parece una transmisión en vivo, un reality o video casero.

Para recuperar la intención original de las obras audiovisuales, la recomendación es clara: desactivar el suavizado de movimiento. Para hacerlo se debe ingresar al menú de imagen y buscar el apartado correspondiente, cuyos nombres varían según la marca del televisor. Una vez allí, basta con desactivar o colocar en el nivel más bajo esta función.

Reducir el brillo excesivo

Los televisores suelen llegar configurados en modo Vívido (o Dinámico), una opción ideada para resaltar bajo la intensa iluminación de los escaparates de tiendas. Este modo eleva el brillo y la saturación de los colores al máximo, lo que en el hogar puede causar incomodidad visual y pérdida de detalles, especialmente en las zonas oscuras o muy luminosas.

Para solucionar este inconveniente, conviene reducir el brillo hasta lograr un equilibrio que permita apreciar los detalles en las sombras sin saturar las áreas claras.

La función de reducción de ruido puede afectar negativamente los detalles auténticos en contenidos de alta definición o 4K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La configuración se encuentra en el menú de imagen, bajo el parámetro “Brillo”, y puede modificarse fácilmente con el control remoto.

Desactivar o bajar la reducción de ruido

La reducción de ruido fue diseñada originalmente para mejorar señales de baja calidad, eliminando interferencias visuales o “grano”. Sin embargo, en contenidos modernos de alta definición o 4K, suele tener el efecto contrario: la televisión no siempre distingue entre “ruido” y detalles auténticos, como los poros de la piel, texturas de telas o el grano cinematográfico.

Activar esta función puede borrar información valiosa, dejar la imagen demasiado suave y lavada e incluso eliminar matices en las escenas oscuras. Por eso, cuando se consumen contenidos modernos por streaming o Blu-ray, resulta conveniente apagar la reducción de ruido o ajustarla al mínimo.

El acceso a este ajuste se encuentra en el menú de imagen, bajo nombres como “Reducción de ruido” o “Noise Reduction”.

Ajustar correctamente la nitidez

Aunque muchas personas creen que aumentar la nitidez mejora la calidad de imagen, el efecto real suele ser el opuesto. La mayoría de los televisores utilizan este parámetro para resaltar artificialmente los bordes y contornos, lo que genera imágenes poco naturales y puede añadir ruido visual.

Modificar las opciones de imagen, como brillo, nitidez y reducción de ruido, permite renovar la calidad visual incluso en televisores antiguos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lo mejor es reducir la nitidez a valores bajos, entre un 5% y un 10%. Esto permite conseguir una imagen más equilibrada, con contornos suaves y detalles bien definidos, evitando el endurecimiento artificial de las texturas.

Para realizar este cambio, solo hay que buscar la opción “Nitidez” o “Sharpness” en el menú de imagen y disminuir el valor hasta percibir una mejora natural en la visualización.

Desactivar modos Eco y sensores de luz durante la reproducción

Algunos televisores activan por defecto modos ecológicos y sensores de luz ambiental para ahorrar energía. Aunque útiles en ciertos contextos, muchas veces estos ajustes bajan la retroiluminación, alteran contraste y saturación, o provocan saltos de brillo si cambia la luz del entorno.

Si la prioridad es mantener una calidad de imagen estable, lo recomendable es desactivar estos modos durante la reproducción de películas y series. La opción suele encontrarse en el menú de configuración, bajo “Modo Eco”, “Ahorro de energía” o “Sensor de luz ambiental”.