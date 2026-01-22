Tecno

Las 8 innovaciones que podría sumar Siri tras la alianza entre Google y Apple

Entre las posibles novedades, Siri podría ofrecer un apoyo emocional más empático, brindando respuestas útiles cuando detecte que un usuario expresa sentirse solo o desanimado

Guardar
Otra de las funciones esperadas
Otra de las funciones esperadas es la capacidad de contar historias y recordar conversaciones pasadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple ha anunciado que incorporará tecnología de Google Gemini en las nuevas funciones de Siri, que estarían disponibles en los iPhone hacia finales de este año. Aunque la empresa aún no ha detallado la integración exacta, diversas filtraciones apuntan a una renovada experiencia con Siri y herramientas mejoradas para los usuarios.

Novedades en Siri: integración de Gemini y posibles nuevas funciones de IA

La futura versión de Siri, impulsada por Apple Intelligence y la tecnología de modelos avanzados como Gemini de Google, promete una serie de capacidades mejoradas que transformarán la interacción diaria con el iPhone.

Entre las posibles novedades más destacadas, Siri podría ofrecer un apoyo emocional más empático, brindando respuestas útiles cuando detecte que un usuario expresa sentirse solo o desanimado.

Apple ha anunciado que incorporará
Apple ha anunciado que incorporará tecnología de Google Gemini en las nuevas funciones de Siri. APPLE

La actualización también prevé un salto en la precisión de los conocimientos mundiales y la objetividad de las respuestas, acercando la experiencia de uso a la de chatbots conversacionales como ChatGPT y el propio Gemini.

Además, Siri permitiría realizar tareas prácticas como crear documentos en Apple Notes sobre temas específicos, gestionar reservas de viajes y desenvolverse mejor en situaciones en las que no entienda con claridad una pregunta o solicitud.

Otra de las funciones esperadas es la capacidad de contar historias y recordar conversaciones pasadas, lo que facilitará una relación más natural y continua con el asistente. A esto se sumarían características proactivas como sugerir el mejor momento para salir a recoger a un amigo al aeropuerto, anticipándose al tráfico y a las condiciones del entorno.

El rediseño de Siri incluiría
El rediseño de Siri incluiría opciones como el logo Finder animado o un avatar Memoji para lograr mayor familiaridad. (X/@lrxfo)

Lanzamiento y actualización de iOS: qué esperar de la integración con Gemini

De acuerdo con la información disponible, las primeras funciones de iPhone basadas en la tecnología de Gemini llegarían como parte de la actualización de iOS 26.4.

Cabe señalar que esta integración marcará un cambio significativo en el ecosistema de Apple, al aprovechar la potencia de los modelos de lenguaje de Google para ofrecer servicios más inteligentes, personalizados y útiles.

Se espera que, con el tiempo, Apple amplíe el catálogo de herramientas potenciadas por inteligencia artificial y brinde a los usuarios una experiencia más rica, tanto en la gestión de tareas como en el acompañamiento cotidiano.

Las primeras funciones de iPhone
Las primeras funciones de iPhone basadas en la tecnología de Gemini llegarían como parte de la actualización de iOS 26.4. (Composición Infobae: Reuters / Google)

Gemini sugiere destinos de viaje adaptados a ti analizando tus emails y fotografías

La llegada de la inteligencia artificial Gemini de Google ha transformado la forma en que se reciben recomendaciones para viajar. Este asistente avanzado aprovecha datos personales guardados en correos electrónicos y fotos, generando sugerencias de destinos mucho más alineadas con los gustos, necesidades y experiencias previas de cada persona.

La función, que actualmente está en fase beta para quienes cuentan con suscripciones a Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos, permite que el asistente analice información como reservas de vuelos, imágenes de viajes pasados y búsquedas anteriores. Así, crea propuestas de viaje hechas a medida, dejando atrás las opciones genéricas y facilitando una planificación más exacta y relevante.

En cuanto a la privacidad, Gemini otorga a los usuarios el control total sobre qué servicios conectar, cuándo activar o desactivar la función y cómo gestionar los datos compartidos.

Google desarrolla una inteligencia artificial
Google desarrolla una inteligencia artificial capaz de adaptarse a las rutinas y preferencias individuales, mejorando la experiencia en viajes y compras. (Google)

El sistema enlaza aplicaciones como Gmail y Google Fotos, y es capaz de cruzar información de diferentes fuentes para identificar detalles importantes, como el destino de unas vacaciones familiares o la fecha de un viaje especial.

Entre los beneficios más destacados de Gemini figuran la personalización avanzada de las recomendaciones, su capacidad para rescatar datos clave para la organización de viajes y la integración con herramientas como Gmail, Google Fotos, YouTube y el Buscador. Esto permite al asistente ofrecer una visión integral de los intereses y hábitos de cada usuario, optimizando cada experiencia de viaje.

Temas Relacionados

SiriiPhoneGeminiGoogle GeminiLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Papelera de WhatsApp: guía para ubicarla y limpiar archivos fácilmente

Uno de los primeros pasos para liberar espacio es eliminar la caché de la app

Papelera de WhatsApp: guía para

Usan 8 cámaras con IA y detectan cerca de 29.000 infracciones de tránsito en menos de un mes

Estos resultados marcan un avance en el control vial automatizado y la anticipación de sanciones directas a los conductores

Usan 8 cámaras con IA

iPhone Air 2 para 2026: esto es todo lo que sabemos del posible lanzamiento

Con un perfil de solo 5,6 mm y nuevos refuerzos en batería y cámaras, la segunda generación intentaría superar los límites del diseño sin repetir los errores de su antecesor

iPhone Air 2 para 2026:

Apple TiVo una caída mundial que afectó a millones de usuarios

Durante varias horas plataformas clave como App Store, iCloud y Apple TV dejaron de funcionar, obligando a usuarios y profesionales a buscar alternativas al fallo masivo

Apple TiVo una caída mundial

Así sería Rumi de Las Guerreras K-Pop como personaje en Dragon Ball Z, gracias a la IA

Prompts en Gemini y ChatGPT recrean a la estrella como una super saiyajin, mezclando la estética K-Pop con la épica visual del anime japonés

Así sería Rumi de Las
DEPORTES
Sebastián Báez se despidió del

Sebastián Báez se despidió del Australian Open tras caer ante Luciano Darderi: los únicos dos argentinos que sigue en carrera

La exótica selección que busca entrenador por las redes sociales: el insólito requisito

Parcelas exclusivas, distinciones de máximo rango y miles de dólares: los increíbles premios del presidente de Senegal al plantel

Histórico: Ferrocarril Midland eliminó por penales a Argentinos Juniors y dio el primer batacazo de la Copa Argentina

El gol anulado a Enzo, el “blooper de la fecha” y las posiciones, con eliminados y clasificados: lo que dejó la jornada de Champions

TELESHOW
Sofía Gonet expuso a Rusherking

Sofía Gonet expuso a Rusherking en MasterChef Celebrity: “Muy buena la fama que tiene”

Flor Peña: “Me critican porque voy al exterior, pero si voy a Mendoza me tengo que bancar que la gente me pida fotos”

Wanda Nara filtró sus explosivos chats con Mauro Icardi: de “yo estoy de novia” a “me imagino que Eugenia no se drogará”

La insólita teoría de Juli Poggio sobre el DNI: “La cantidad de personas en el mundo con tu mismo nombre”

Habló Telma Louise, la modelo francesa que irrumpió en la relación de Zaira Nara y Robert Strom

INFOBAE AMÉRICA

Irán reconoció que murieron más

Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero activistas alertaron que la cifra real podría ser mayor

Israel lanzó ataques en la Franja de Gaza: al menos 11 muertos

Alemania detuvo a una empresaria germano-ucraniana acusada de espiar para Rusia desde 2023

Países del Mercosur mantienen su respaldo al acuerdo comercial con la Unión Europea pese al freno de la Eurocámara

La Eurocámara aprobó el préstamo de USD 90.000 millones para Ucrania