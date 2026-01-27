Gemini potencia Google Calendar: ayudará a saber cuándo es el mejor momento para programar una reunión

La integración de Gemini en Google Calendar introduce inteligencia artificial para optimizar la programación de reuniones laborales y personales.

La llegada de Gemini a Google Calendar marca un cambio importante en la manera en que los usuarios pueden programar y gestionar sus reuniones. Con la integración de esta función basada en inteligencia artificial, será posible simplificar procesos cotidianos y reducir la cantidad de correos electrónicos necesarios para coordinar encuentros laborales o personales.

La función, que ya había mostrado su utilidad en Gmail bajo el nombre “Help me program”, ahora se expande a Calendar para analizar automáticamente la agenda de todos los invitados. Esto permite, en cuestión de segundos, sugerir las mejores franjas horarias disponibles para todos los participantes.

Cómo es la función de Gemini en Google Calendar

Cuando un usuario crea un evento en Google Calendar, ahora puede utilizar la nueva opción de ‘Horas sugeridas’. Al seleccionar esta función, Gemini analiza los calendarios de todos los asistentes a la reunión, siempre que se tenga acceso a sus agendas. El sistema evalúa la disponibilidad de cada uno, sus horas de trabajo habituales y posibles conflictos en la programación.

El resultado es un listado de horarios óptimos, destacados visualmente, que facilitan la elección del mejor momento para la reunión. Todo el proceso se realiza en pocos pasos y evita la necesidad de revisar manualmente los calendarios de cada participante, una tarea que solía consumir tiempo y requería varios intercambios de mensajes.

Gemini reduce la necesidad de intercambiar numerosos correos electrónicos al simplificar la coordinación de reuniones desde Google Calendar. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Además, la herramienta permite que el organizador proponga varias opciones con un solo clic. Una vez que los invitados seleccionan la hora que prefieren, el evento se añade automáticamente a la agenda de todos los involucrados.

La integración de Gemini en Google Calendar ofrece ventajas claras para quienes deben coordinar reuniones con varios participantes. El principal beneficio radica en la reducción del tiempo y el esfuerzo necesarios para encontrar un horario que funcione para todos. Esto resulta especialmente útil en organizaciones con estructuras complejas o agendas muy ajustadas.

Otra mejora destacada es la capacidad de reprogramar reuniones de manera intuitiva. Si varios asistentes rechazan una invitación, el sistema muestra un aviso en el evento indicando el próximo horario en el que todos están disponibles. El organizador solo debe hacer clic para actualizar la invitación y notificar a los participantes. Esta función evita los clásicos “hilos infinitos” de correos electrónicos y reduce el margen de error o malentendidos sobre la disponibilidad real de los integrantes.

Cómo acceder a esta función de Gemini en Calendar

La nueva función de sugerencia de horarios impulsada por Gemini está disponible desde el momento de su lanzamiento para los usuarios de dominios Rapid Release. Para los dominios de Scheduled Release, el despliegue se realiza de manera gradual, con una ventana de hasta 15 días para que la función esté visible para todos los usuarios elegibles a partir del 2 de febrero de 2026.

La herramienta facilita la reprogramación de reuniones, notificando de inmediato la próxima franja disponible si varios asistentes declinan la invitación inicial. (Google)

La disponibilidad está limitada a las cuentas de Google Workspace y al complemento específico para el sector educativo. Tanto los administradores como los usuarios finales encontrarán activada la función sin necesidad de configuraciones adicionales.

Los administradores tienen la posibilidad de gestionar el acceso a las funciones de Gemini en los servicios de Workspace a través del centro de ayuda de Google.

Es relevante señalar que, en esta primera etapa, las ‘Horas sugeridas’ no estarán disponibles para quienes utilicen la app de Google Calendar en Android, iPhone o iPad. Asimismo, la función no podrá aplicarse a eventos cuya duración supere las ocho horas, a reuniones con un número excesivo de asistentes o si el rango de fechas seleccionado corresponde al pasado.

Aunque la función representa un avance en la gestión de reuniones, existen algunas restricciones a tener en cuenta. La imposibilidad de usar las sugerencias automáticas en dispositivos móviles constituye una limitación para quienes gestionan su agenda principalmente desde el teléfono.

Las ‘Horas sugeridas’ de Gemini no están habilitadas para la app de Google Calendar en dispositivos Android, iPhone o iPad ni para eventos de más de ocho horas. (Europa Press)

Del mismo modo, la herramienta no ofrece horarios sugeridos en eventos muy extensos o cuando el volumen de participantes supera la capacidad de análisis del sistema.

Otra restricción relevante es que el acceso a los calendarios de los asistentes es un requisito indispensable para que Gemini pueda analizar la disponibilidad y proponer horarios. Si alguno de los participantes no comparte su agenda, el sistema no podrá incluirlo en el cálculo y el organizador deberá revisar manualmente ese caso particular.