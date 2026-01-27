Amazon abandona los supermercados automatizados Fresh y Go donde priorizaba la IA

Parte de los locales de Amazon serán reconvertidos en tiendas Whole Foods Market - crédito Amazon

Amazon ha decidido cerrar todas sus tiendas físicas de alimentos bajo las marcas Amazon Fresh y Amazon Go en Estados Unidos, marcando un giro estratégico en su apuesta por el comercio minorista físico.

El anuncio, realizado por la propia compañía en su blog oficial, señala que parte de estos locales se convertirán en tiendas Whole Foods Market, mientras que otros serán clausurados definitivamente.

Esta decisión refleja el replanteamiento de Amazon sobre la viabilidad y el modelo económico de sus tiendas automatizadas, en un contexto de cambios en los hábitos de consumo y competencia creciente en el sector retail.

El mayor giro de Amazon en el comercio físico: adiós a Fresh y Go en Estados Unidos - REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo

¿Por qué Amazon cierra Fresh y Go?

La empresa justificó el cierre argumentando que, a pesar de contar con avances tecnológicos y recibir señales alentadoras en algunos locales, no lograron construir una experiencia de cliente verdaderamente diferenciadora ni un modelo económico adecuado para una expansión a gran escala.

Amazon Go, famosa por su tecnología “Just Walk Out” que eliminaba las cajas y permitía a los clientes tomar productos y salir, enfrentó dificultades operativas y terminó reincorporando cajas en algunos establecimientos. Actualmente, solo quedaban 14 tiendas Go y unas 50 de Amazon Fresh.

Qué pasará con los locales de Amazon

Como parte de la nueva estrategia, Amazon invertirá en la expansión de Whole Foods Market, la cadena de supermercados adquirida en 2017 que se ha consolidado en el segmento de alimentos naturales y orgánicos.

La compañía planea abrir más de 100 nuevos establecimientos Whole Foods en los próximos años, además de potenciar el formato Whole Foods Market Daily Shop, que apuesta por tiendas más pequeñas y convenientes en barrios urbanos.

People walk past an Amazon Fresh convenience grocery store in London, Britain, September 24, 2025. REUTERS/Hiba Kola

Paralelamente, Amazon continuará fortaleciendo su servicio de entrega de comestibles el mismo día, que ya opera en más de 5.000 ciudades y pueblos estadounidenses. Este servicio ha experimentado un crecimiento exponencial en la entrega de productos frescos, lo que refleja una preferencia de los clientes por la conveniencia y la velocidad.

Qué implica los cierres de las tiendas Fresh y Go de Amazon

El cierre de Amazon Fresh y Go es el mayor retroceso de la compañía en su intento de ingresar a gran escala en el comercio minorista tradicional. Amazon ya había experimentado con otras cadenas físicas, como librerías y tiendas de electrónica, que no lograron consolidarse.

Mientras tanto, competidores como Walmart refuerzan su dominio en el retail físico y avanzan en el comercio digital, lo que supone un desafío adicional para la firma fundada por Jeff Bezos.

Para el ecosistema startup y el sector tecnológico, la experiencia de Amazon ha subrayado que la innovación física enfrenta enormes barreras de rentabilidad y escalabilidad, incluso para los gigantes de la tecnología.

La retirada de Amazon Fresh y Go evidencia los desafíos de escalar la innovación en el sector minorista - REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

El éxito de la automatización o los nuevos formatos de tienda depende de modelos comerciales sólidos, capacidad de adaptación y un profundo entendimiento de la experiencia del usuario.

La decisión de Amazon abre espacio para que nuevas soluciones de automatización y experiencias de compra innovadoras puedan desarrollarse en el mercado. La demanda creciente de servicios de última milla y optimización logística representa un área de oportunidad para startups especializadas.

El mensaje clave es que la tecnología, por sí sola, no garantiza la sostenibilidad de un modelo de retail físico. Comprender la fricción real del usuario, adaptar la propuesta de valor y priorizar la rentabilidad son factores esenciales para escalar de manera eficiente y duradera en el sector.

Amazon redefine su estrategia minorista priorizando la conveniencia, la tecnología y la experiencia omnicanal (centrada en el cliente que integra todos los canales de venta y comunicación).

La empresa se enfocará en fortalecer su red de entrega rápida y en expandir Whole Foods Market, alineándose con las nuevas expectativas de los consumidores. Para el sector tecnológico y retail, el caso Amazon es una lección sobre la necesidad de adaptación constante y el equilibrio entre innovación y sostenibilidad en el comercio moderno.