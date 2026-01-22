Tecno

La IA cambió para siempre la manera en que los latinos hacen compras: el 70% ya recurre a esta tecnología

Según Visa, en Estados Unidos, cerca del 47% de los consumidores utiliza esta herramienta para actividades como comparar precios y recibir recomendaciones adaptadas a sus preferencias

Los usuarios cada vez más están confiando en la inteligencia artificial para que los apoye en las compras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ha transformado por siempre la manera en que los latinoamericanos adquieren productos. Según datos de Visa, más del 70% de los consumidores en América Latina ha utilizado IA como apoyo en el proceso de compra.

En Estados Unidos, casi la mitad de los compradores (47%) emplea herramientas de inteligencia artificial para tareas que van desde la comparación de precios hasta la obtención de recomendaciones personalizadas. Esta tendencia evidencia un cambio significativo en la forma en que los usuarios descubren y evalúan productos.

Visa también destaca que 2025 marcó el último año en que los consumidores compraron y pagaron de manera completamente autónoma, ya que los pagos gestionados por agentes de IA pasarán rápidamente de la etapa experimental a la adopción generalizada.

Los compradores usan la IA para comparar precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“América Latina está entrando en una nueva era del comercio en la que la inteligencia artificial dejará de solo asistir a los consumidores para actuar directamente en su nombre. Con más de dos tercios de los usuarios en la región utilizando IA para tomar decisiones de compra, el comercio agéntico se encamina a una adopción acelerada”, dijo Catalina Tobar, líder de Productos de Crecimiento y Alianzas para Visa América Latina y el Caribe.

“Muy pronto, los consumidores confiarán en agentes de IA certificados, con credenciales tokenizadas y autenticadas, para comparar, seleccionar y comprar de forma autónoma”, agregó.

Cómo se está integrando la IA en las compras

La inteligencia artificial se está incorporando de múltiples maneras en la experiencia de compra. Iniciativas como el programa Visa Intelligent Commerce han impulsado el desarrollo de agentes que automatizan procesos tanto para compras B2B como para consumidores finales, actualmente en fase de pruebas cerradas.

Los agentes impulsados por IA se están incorporando cada vez más en los procesos de compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, Skyfire habilita el agente de recomendaciones de productos de Consumer Reports para gestionar compras en Bose.com.

Nekuda, a través de la aplicación Gensmo, permite a los usuarios de moda pasar de looks generados por IA a comprar prendas en Fabrique con un solo toque, utilizando la API de pago de Rye. Además, facilita a Henry Labs integrar procesos de compra con un clic en Price.com y completar transacciones mediante automatización del navegador.

PayOS proporciona a BeyondStyle la infraestructura necesaria para implementar un proceso de pago impulsado por agentes en el comercio electrónico de Jomashop. Por su parte, Ramp emplea Visa Intelligent Commerce en su plataforma de automatización para pagos B2B, optimizando el proceso de pago de facturas corporativas y permitiendo a sus clientes recibir recompensas en efectivo por transacciones con tarjeta.

Tanto empresas como usuarios finales están usando la IA para hacer compras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los compradores finales están usando la IA

Los compradores finales están utilizando la inteligencia artificial para optimizar distintas etapas del proceso de adquisición de productos y servicios.

Entre los usos más comunes se encuentran la comparación automática de precios, la obtención de recomendaciones personalizadas según sus preferencias y hábitos, y la asistencia para encontrar productos específicos de manera más rápida y eficiente.

Además, la IA facilita la personalización de la experiencia de compra, sugiriendo artículos basados en búsquedas anteriores, historial de compras o tendencias del mercado.

La IA está orientada a asesorar a los usuarios en el proceso de compra, resolviendo sus dudas y dándoles sugerencias. (Amazon)

Muchos consumidores emplean asistentes virtuales o agentes que les ayudan a completar compras en línea, resolver dudas sobre características de productos y agilizar el pago mediante opciones automatizadas.

Se observa el uso de chatbots y agentes conversacionales para recibir atención al cliente en tiempo real, gestionar devoluciones o rastrear pedidos. Herramientas como las listas inteligentes de compra y las alertas de descuentos permiten a los compradores tomar decisiones más informadas y aprovechar ofertas relevantes.

Por ejemplo, Rufus es un asistente de compras con inteligencia artificial desarrollado por Amazon. Funciona dentro de la plataforma de Amazon y utiliza modelos avanzados de lenguaje para ayudar a los usuarios a encontrar productos, responder preguntas sobre características, comparar opciones y recibir recomendaciones personalizadas según sus necesidades y preferencias.

