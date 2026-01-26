Laurie Santos, la gurú de la felicidad, asegura que las redes sociales “lo empeoran todo”

Santos identifica dos sesgos fundamentales que predisponen a las personas a sentirse menos felices. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Difusión)

La psicóloga Laurie Santos, profesora de Yale y referente mundial en la ciencia de la felicidad, ha investigado a fondo cómo las redes sociales influyen en el bienestar y en la percepción de la felicidad. Santos subraya que el entorno digital potencia la comparación constante y puede contribuir a una menor satisfacción personal.

“Con las redes sociales le damos a nuestro cerebro muchas comparaciones que nos hacen sentir mal”, afirmó la experta a La tercera, donde también adviertió sobre la dificultad de escapar de esos puntos de referencia tan presentes en la vida online.

Santos también abordó otros aspectos cruciales para el bienestar, como los conceptos erróneos sobre la felicidad, el impacto de la tecnología y los teléfonos en la atención y el sueño, los sesgos cognitivos, estrategias para practicar la gratitud, la importancia de los vínculos sociales y el valor de aceptar emociones negativas.

Santos afirma que “las redes sociales lo empeoran todo” en cuanto a la comparación social. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sobre el papel de las redes sociales, Santos asevera que “las redes sociales lo empeoran todo” en cuanto a la comparación social. Recuerda que este fenómeno no es del todo nuevo, ya que en los años 90 estudios mostraban el impacto de la comparación en la autoestima de quienes miraban revistas, pero destaca que ahora la exposición es permanente.

“Desde el punto de vista de la comparación, las redes sociales lo empeoran todo. Pero creo que vale la pena saber que nuestra comparación también terminó haciéndonos más infelices en los medios tradicionales”, señala.

Todos estos temas se desarrollan a partir de su experiencia como docente y divulgadora, así como de su trabajo en “Psicología y la buena vida”, el curso más popular en la historia de Yale.

La psicóloga Laurie Santos es profesora de Yale y referente mundial en la ciencia de la felicidad. (Captura de video: The Rich Roll Podcast)

Redes sociales y bienestar: cómo afectan a la felicidad según Laurie Santos

Laurie Santos identifica dos sesgos fundamentales que predisponen a las personas a sentirse menos felices: la adaptación hedónica y la comparación social. La profesora explica que la mente humana tiende a acostumbrarse rápidamente a nuevas circunstancias, lo que lleva a un deseo constante de más.

Además, la tendencia a compararse con los demás se agrava en la era digital. “No solemos pensar en términos absolutos, tendemos a pensar en términos relativos, en relación con algún punto de comparación o de referencia”, afirma la especialista.

“Podías guardar la revista, y no seguía en tu bolsillo sonando… Así que creo que lo que las redes sociales han hecho es exponer estos puntos de referencia de forma extrema todo el tiempo”, indica.

La dificultad de escapar de estas comparaciones es uno de los principales desafíos, ya que, según la profesora, “nuestro cerebro tiende a usar cualquier punto de referencia que veamos”.

Santos recomienda reconocer el efecto que estas imágenes tienen en el estado de ánimo y propone estrategias como modificar el contenido del feed y observar de manera consciente las propias emociones al usar redes sociales. “Eso iría más allá de usar menos las redes sociales; quizás simplemente observar conscientemente cómo te sientes después”, dijo.

Santos recomienda reconocer el efecto que las imágenes de las redes sociales tienen en el estado de ánimo de las personas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La académica también advierte sobre el impacto de pasar horas navegando en redes sociales: “Las redes sociales y la tecnología en general nos hace menos sociables en la vida real”. Santos señala que estos dispositivos, diseñados para conectar, muchas veces logran el efecto contrario al distraer de las interacciones presenciales.

Además, menciona el efecto fragmentador sobre la atención, citando al psicólogo Jonathan Haidt, y la repercusión negativa en el sueño, especialmente en los jóvenes.

Sesgos cognitivos y conceptos erróneos sobre la felicidad

Laurie Santos señala que muchas personas creen que la felicidad depende de factores externos como el dinero o el éxito profesional, cuando en realidad está más relacionada con el comportamiento y la mentalidad.

Según la experta, es un error pensar que una vida feliz excluye emociones negativas, pues estas forman parte de una vida plena y hay que aprender a regularlas en lugar de reprimirlas.

Santos subraya que “ansiamos constantemente cosas nuevas”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de la adaptación hedónica y la comparación social, profundizado por el uso de las redes, hace que muchas personas nunca se sientan satisfechas con lo que tienen. Santos subraya que “ansiamos constantemente cosas nuevas” y que la tendencia a compararse de manera constante con otros reduce la percepción de bienestar, incluso si se tienen logros o recursos objetivos.

Estrategias para cultivar el bienestar personal y social

Para quienes buscan aumentar su felicidad, Laurie Santos recomienda un enfoque activo en la conexión social y en la incorporación de hábitos saludables. “Creo que te tienes que conectar más socialmente en la vida real, y eso significa priorizarlo”, manifiesta.

Entre las sugerencias prácticas figuran agendar encuentros con amigos, practicar la amabilidad, el voluntariado y dedicar tiempo o recursos a los demás. Santos destaca también la importancia de ejercitar la gratitud y de desarrollar una mentalidad de presencia, a través de la meditación o el registro en diarios de gratitud.

La experta advierte sobre el error de obsesionarse solo con el bienestar propio y destaca que realizar acciones en beneficio de otros genera mayor satisfacción. “Un truco que suelo sugerir es que, siempre que pienses en hacerte un regalo, o un gusto, te preguntes: ‘¿Cómo podría incluir a alguien más en eso?’”, puntualizó.