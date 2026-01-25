Fortnite sorprende con skins de The Office: así puedes jugar como Michael Scott y Dwight Schrute

Fortnite suma a Michael Scott y Dwight Schrute: así es la colaboración con The Office que revoluciona el universo gamer

Fortnite, el videojuego de Epic Games que ha redefinido la cultura pop digital, vuelve a captar la atención del público al incorporar a Michael Scott y Dwight Schrute, los personajes emblemáticos de The Office, como skins jugables.

La llegada de estos íconos de la comedia televisiva fue anunciada en redes sociales con el mensaje “Welcome to Fortnite, Michael and Dwight”, generando un inmediato revuelo entre fans y gamers. Los nuevos contenidos, disponibles en la tienda de objetos desde el 24 de enero de 2026, ponen a disposición de los jugadores una colección de elementos inspirados en escenas y gestos memorables de la serie.

La colaboración entre Fortnite y The Office no solo responde al auge de los crossovers en el juego, también consolida el espacio del battle royale como escaparate de referencias culturales.

En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de videos, memes y clips donde los usuarios muestran a Michael y Dwight bailando, compitiendo y protagonizando situaciones impensables fuera del universo Fortnite.

Qué incluye el bundle de The Office

El The Office Bundle ofrece una selección de objetos y skins diseñados para celebrar la esencia de la serie. Michael Scott está disponible con tres estilos diferentes: su clásico traje de oficina, una versión alternativa con gafas y la icónica apariencia de “Date Mike”, con camisa desabotonada y gorra al revés.

Dwight Schrute, por su parte, cuenta con su atuendo formal, una opción sin chaqueta y una variante con la famosa banana en funda.

El paquete incluye además el emote “Scarn Dance”, una referencia directa a Threat Level Midnight, el falso filme de Michael dentro de la serie. Otros gestos y accesorios, como back blings y pickaxes temáticos de Dunder Mifflin, completan la oferta.

Los jugadores también pueden disfrutar de versiones LEGO de ambos personajes para el modo Battle Royale LEGO y de objetos como la mochila “World’s Best Boss” o el planeador “Megadesk”.

El bundle de The Office en Fortnite convierte a Michael y Dwight en protagonistas de la cultura pop digital - (Foto: NBC Universal Television)

Este bundle permanecerá disponible en la tienda de Fortnite hasta el 30 de enero de 2026 a las 8 PM ET, momento en que saldrá de la rotación regular. No se descarta que pueda regresar en el futuro, aunque sin el descuento promocional de la primera aparición.

Cómo obtener las skins de Michael Scott y Dwight Schrute

Conseguir las skins de The Office es un proceso simple:

Accede a Fortnite y abre la tienda de objetos (Item Shop), que se actualiza diariamente a las 7 PM. Busca la pestaña “The Office” o filtra por novedades. Elige el The Office Bundle por 3,000 V-Bucks, que reúne todos los cosméticos, o compra las skins por separado: Michael Scott y Dwight Schrute están valorados en aproximadamente 1,500 V-Bucks cada uno. Para quienes no tengan suficientes V-Bucks, pueden obtenerlos mediante compra directa o completando misiones y logros dentro del juego. No hay una forma oficial gratuita de desbloquear estos contenidos, por lo que se recomienda precaución ante supuestos códigos filtrados en redes sociales.

Los emotes y estilos especiales, incluidos los bailes y accesorios, están siendo mostrados en videos virales y transmisiones en vivo, lo que alimenta la popularidad de la colaboración.

Fortnite ha evolucionado de ser un simple juego de supervivencia a convertirse en una plataforma de entretenimiento integral. Bajo el modelo free-to-play, permite a los usuarios no solo competir en el modo Battle Royale, también participar en conciertos virtuales, carreras, festivales de música y mundos de construcción al estilo LEGO.

Epic Games refuerza su liderazgo en el mercado del entretenimiento interactivo al incorporar personajes de The Office en Fortnite, demostrando su capacidad para fusionar universos televisivos y videojuegos en experiencias únicas - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

El principal atractivo reside en la posibilidad de personalizar la experiencia de juego mediante skins y objetos de franquicias reconocidas.

The Office: una serie que trasciende generaciones

A pesar de haber terminado en 2013, The Office sigue siendo un fenómeno de audiencia gracias al streaming. La serie ha encontrado una segunda vida en plataformas como Netflix y Prime Video, captando a nuevas generaciones que la consideran relevante y cercana.

El humor, la construcción de personajes y la capacidad de generar memes virales han convertido a Michael Scott y Dwight Schrute en figuras reconocidas incluso por quienes nunca vieron la serie completa.

La llegada de estos personajes a Fortnite es un reflejo de la vigencia de The Office en la cultura digital y de la estrategia de Epic Games para mantener al juego a la vanguardia del entretenimiento interactivo.