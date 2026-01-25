Tecno

Fortnite sorprende con skins de The Office: así puedes jugar como Michael Scott y Dwight Schrute

Los nuevos contenidos, disponibles hasta el 30 de enero, incluyen estilos alternativos, emotes temáticos y versiones LEGO de los icónicos personajes de Dunder Mifflin

Guardar
Fortnite suma a Michael Scott
Fortnite suma a Michael Scott y Dwight Schrute: así es la colaboración con The Office que revoluciona el universo gamer

Fortnite, el videojuego de Epic Games que ha redefinido la cultura pop digital, vuelve a captar la atención del público al incorporar a Michael Scott y Dwight Schrute, los personajes emblemáticos de The Office, como skins jugables.

La llegada de estos íconos de la comedia televisiva fue anunciada en redes sociales con el mensaje “Welcome to Fortnite, Michael and Dwight”, generando un inmediato revuelo entre fans y gamers. Los nuevos contenidos, disponibles en la tienda de objetos desde el 24 de enero de 2026, ponen a disposición de los jugadores una colección de elementos inspirados en escenas y gestos memorables de la serie.

La colaboración entre Fortnite y The Office no solo responde al auge de los crossovers en el juego, también consolida el espacio del battle royale como escaparate de referencias culturales.

En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de videos, memes y clips donde los usuarios muestran a Michael y Dwight bailando, compitiendo y protagonizando situaciones impensables fuera del universo Fortnite.

Qué incluye el bundle de The Office

El The Office Bundle ofrece una selección de objetos y skins diseñados para celebrar la esencia de la serie. Michael Scott está disponible con tres estilos diferentes: su clásico traje de oficina, una versión alternativa con gafas y la icónica apariencia de “Date Mike”, con camisa desabotonada y gorra al revés.

Dwight Schrute, por su parte, cuenta con su atuendo formal, una opción sin chaqueta y una variante con la famosa banana en funda.

El paquete incluye además el emote “Scarn Dance”, una referencia directa a Threat Level Midnight, el falso filme de Michael dentro de la serie. Otros gestos y accesorios, como back blings y pickaxes temáticos de Dunder Mifflin, completan la oferta.

Los jugadores también pueden disfrutar de versiones LEGO de ambos personajes para el modo Battle Royale LEGO y de objetos como la mochila “World’s Best Boss” o el planeador “Megadesk”.

El bundle de The Office
El bundle de The Office en Fortnite convierte a Michael y Dwight en protagonistas de la cultura pop digital - (Foto: NBC Universal Television)

Este bundle permanecerá disponible en la tienda de Fortnite hasta el 30 de enero de 2026 a las 8 PM ET, momento en que saldrá de la rotación regular. No se descarta que pueda regresar en el futuro, aunque sin el descuento promocional de la primera aparición.

Cómo obtener las skins de Michael Scott y Dwight Schrute

Conseguir las skins de The Office es un proceso simple:

  1. Accede a Fortnite y abre la tienda de objetos (Item Shop), que se actualiza diariamente a las 7 PM.
  2. Busca la pestaña “The Office” o filtra por novedades.
  3. Elige el The Office Bundle por 3,000 V-Bucks, que reúne todos los cosméticos, o compra las skins por separado: Michael Scott y Dwight Schrute están valorados en aproximadamente 1,500 V-Bucks cada uno.
  4. Para quienes no tengan suficientes V-Bucks, pueden obtenerlos mediante compra directa o completando misiones y logros dentro del juego.
  5. No hay una forma oficial gratuita de desbloquear estos contenidos, por lo que se recomienda precaución ante supuestos códigos filtrados en redes sociales.

Los emotes y estilos especiales, incluidos los bailes y accesorios, están siendo mostrados en videos virales y transmisiones en vivo, lo que alimenta la popularidad de la colaboración.

Fortnite ha evolucionado de ser un simple juego de supervivencia a convertirse en una plataforma de entretenimiento integral. Bajo el modelo free-to-play, permite a los usuarios no solo competir en el modo Battle Royale, también participar en conciertos virtuales, carreras, festivales de música y mundos de construcción al estilo LEGO.

Epic Games refuerza su liderazgo
Epic Games refuerza su liderazgo en el mercado del entretenimiento interactivo al incorporar personajes de The Office en Fortnite, demostrando su capacidad para fusionar universos televisivos y videojuegos en experiencias únicas - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

El principal atractivo reside en la posibilidad de personalizar la experiencia de juego mediante skins y objetos de franquicias reconocidas.

The Office: una serie que trasciende generaciones

A pesar de haber terminado en 2013, The Office sigue siendo un fenómeno de audiencia gracias al streaming. La serie ha encontrado una segunda vida en plataformas como Netflix y Prime Video, captando a nuevas generaciones que la consideran relevante y cercana.

El humor, la construcción de personajes y la capacidad de generar memes virales han convertido a Michael Scott y Dwight Schrute en figuras reconocidas incluso por quienes nunca vieron la serie completa.

La llegada de estos personajes a Fortnite es un reflejo de la vigencia de The Office en la cultura digital y de la estrategia de Epic Games para mantener al juego a la vanguardia del entretenimiento interactivo.

Temas Relacionados

FortniteThe OfficeMichel ScottDwightEpic Games StoreSkinsTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Apagar el celular una vez al día o a la semana: qué es mejor para evitar ciberataques

Esta práctica corta la actividad de programas maliciosos en el teléfono, limita el acceso de extraños y, combinada con otras medidas, refuerza la seguridad de datos privados

Apagar el celular una vez

Evita que WhatsApp guarde fotos y videos automáticamente y ahorra espacio en el dispositivo

Tomar el control de cómo WhatsApp administra los archivos recibidos es clave para quienes desean aprovechar al máximo cada giga disponible y mantener su dispositivo en óptimas condiciones

Evita que WhatsApp guarde fotos

El truco legal para saber la ubicación de tu novio o novia con solo su número de teléfono

Apps como WhatsApp, Google Maps e Instagram permiten enviar la localización exacta de forma voluntaria, facilitando el seguimiento de trayectos y la confirmación de llegadas a destino

El truco legal para saber

¿Tu lavadora podría estar en riesgo? los errores más comunes y cómo evitarlos

Fabricantes y técnicos recomiendan revisar bolsillos, mantener filtros limpios y emplear detergentes de calidad para evitar daños que pueden requerir reparaciones costosas

¿Tu lavadora podría estar en

Top 10 animes para ver en maratón este domingo en Crunchyroll

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Top 10 animes para ver
DEPORTES
Enzo Fernández brilló en el

Enzo Fernández brilló en el triunfo del Chelsea ante Crystal Palace: su gol y el hit especial que le dedicaron los hinchas

Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: hora, TV y probables formaciones

El show de atajadas del Dibu Martínez y el golazo de Buendía en la victoria clave del Aston Villa ante Newcastle

Polémica definición en una carrera por un toque en la última vuelta: “Hizo todo lo que no hay que hacer”

“Derechazo imposible”: el golazo de Thiago Almada con conexión argentina para el Atlético de Madrid frente al Mallorca

TELESHOW
Maxi López reveló sin filtro

Maxi López reveló sin filtro el inesperado pedido de Wanda Nara: “Volver a ser madre”

El hijo de Noelia Marzol tuvo un doloroso percance en la playa: “Agua viva alert”

Gladys La Bomba Tucumana recordó a su pareja con un video inédito juntos a 8 meses de su muerte: “Te extraño”

Charly García sorprendió en Punta del Este y emocionó a todos en un show de León Gieco y Agarrate Catalina

¿Fito Páez y Sofía Gala juntos?: la dedicatoria de cumpleaños que avivó rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 34 personas resultaron

Al menos 34 personas resultaron heridas por la caída de un rayo durante una manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasil

El gobierno de Irak anunció que procesará y juzgará a los terroristas del Estado Islámico trasladados desde Siria

Steve Witkoff afirmó que EEUU e Israel están alineados sobre los próximos pasos para la segunda fase del plan para Gaza

Ralph Fiennes da el salto a la ópera en París

Delcy Rodríguez, la dictadora dual de Venezuela mantiene presos políticos para sostener el terrorismo de Estado