Tecno

Juegos gratis por tiempo limitado en Steam y Epic Games Store: qué títulos se pueden reclamar

Los usuarios pueden reclamar gratis el plataformas 3D Kiki en Steam hasta el 31 de enero y Rustler, un título de acción medieval, en Epic Games Store hasta el 29 de enero

Guardar
Las principales plataformas de videojuegos
Las principales plataformas de videojuegos digitales lanzan nuevas ofertas que permiten incorporar títulos completos sin pago previo, solo es necesario reclamarlos antes de la fecha límite para añadirlos a la biblioteca personal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas de videojuegos para PC lanzan promociones que permiten obtener juegos completos sin ningún costo, siempre que se reclamen antes de la fecha límite. Esta semana, tanto Steam como Epic Games Store ofrecen títulos gratuitos para quienes buscan ampliar su biblioteca digital.

La oferta de Steam consiste en un plataformas 3D, mientras que Epic Games Store presenta un título de acción con ambientación medieval. Ambos pueden descargarse sin coste y permanecerán en la cuenta de cada usuario de forma permanente si se reclaman dentro del periodo establecido.

Las plataformas Steam y Epic
Las plataformas Steam y Epic Games Store lanzan juegos gratuitos para ampliar bibliotecas digitales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué títulos están disponibles para descargar gratis

En la tienda digital de Steam, la propuesta destacada se llama Kiki, un plataformas en tres dimensiones con estética arcade. Este juego puede descargarse de manera gratuita y conservarse para siempre si se reclama antes del 31 de enero a las 19:00 (hora local).

Según la ficha oficial del producto, Kiki ofrece tres capítulos y 30 niveles, que van aumentando de dificultad conforme avanza la partida. El diseño visual apuesta por colores llamativos, y la banda sonora acompaña la acción en cada etapa.

El objetivo principal de Kiki es avanzar evitando trampas como sierras giratorias y pinchos, utilizando agilidad y reflejos. El juego está diseñado para una sola persona y permite partidas breves, ideales para quienes buscan entretenimiento ligero sin perder el desafío.

Mientras tanto, Epic Games Store mantiene activa la promoción de Rustler, un título de acción que mezcla elementos del género sandbox con una ambientación medieval y perspectiva isométrica. El juego, disponible sin coste hasta el 29 de enero a las 16:59, se promociona como un “GTA en la Edad Media” y se enfoca en el caos, los desafíos y la sátira.

La estrategia de regalar juegos
La estrategia de regalar juegos completos impulsa la competencia entre las principales tiendas digitales, permitiendo a los jugadores ampliar su catálogo sin realizar gastos adicionales y fomentando la exploración de nuevos géneros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez finalizado ese periodo, la plataforma ofrecerá Definitely Not Fried Chicken, un simulador de gestión empresarial donde el jugador debe expandir un imperio de narcóticos bajo la fachada de una cadena de restaurantes de pollo frito.

Qué son Steam y Epic Games Store

Steam es la principal plataforma de distribución digital de videojuegos para PC desde 2003. Además de gestionar compras y descargas, ofrece foros, reseñas y funciones sociales, lo que la convierte en una suerte de “red social” para jugadores. También es la tienda nativa de la consola portátil Steam Deck.

Por otro lado, Epic Games Store es el competidor más reciente y pertenece a los creadores de Fortnite. Su estrategia comercial gira en torno a regalar juegos de calidad cada semana, con el objetivo de atraer usuarios y generar fidelidad. Aunque cuenta con menos funciones sociales que Steam, compensa con promociones agresivas y descuentos periódicos.

Cómo reclamar los juegos gratuitos de Epic Game Store y Steam

El proceso para añadir títulos
El proceso para añadir títulos sin costo varía en cada plataforma, pero ambas permiten que los juegos permanezcan en la biblioteca digital siempre que se reclamen dentro del periodo promocional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para reclamar los juegos en Epic Games Store comienza por crear una cuenta en epicgames.com, descargar el launcher e iniciar sesión. En la tienda, la sección “Juegos gratuitos” muestra los títulos disponibles cada semana. Para obtenerlos, solo hay que seleccionar el juego, presionar “Obtener” y finalizar el proceso de compra, que se registra a cero euros. Una vez añadido a la cuenta, el juego queda disponible de forma indefinida.

En Steam, los juegos gratuitos se encuentran en la categoría “Free to Play”, con títulos que permanecen disponibles de manera permanente, como Counter-Strike 2 y Dota 2.

También existen promociones limitadas, donde juegos de pago se ofrecen gratis por tiempo acotado. Para localizar estas ofertas, se recomienda filtrar por “Especiales” en la tienda o buscar “Gratis para conservar”. Reclamar un juego como Kiki implica acceder a la página del producto y seleccionar “Añadir a la biblioteca”.

Estas campañas permiten a los desarrolladores alcanzar una mayor audiencia y obtener retroalimentación directa sobre sus productos, mientras que los jugadores disfrutan de títulos completos sin costo alguno.

La competencia entre ambas plataformas genera beneficios directos para los usuarios, que pueden sumar juegos de distintos estilos y propuestas a su biblioteca digital, siempre que reclamen cada promoción dentro del plazo indicado.

Temas Relacionados

Juegos gratisSteamEpic Games StorePCCómoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Exesposa de Jeff Bezos habría donado millones de dólares a organizaciones investigadas por el FBI

Las contribuciones hechas por MacKenzie Scott han sido vinculadas a redes que apoyan organizaciones bajo investigación federal por supuestos nexos con Hamás

Exesposa de Jeff Bezos habría

El auge de los deepfakes impulsa la creación del “notario de la realidad”

La proliferación de fraudes digitales y manipulaciones con inteligencia artificial ha dado origen a una nueva profesión clave para certificar la autenticidad de fotos, videos y documentos en la era digital

El auge de los deepfakes

Este es el precio de la criptomoneda bitcoin este 25 de enero

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Este es el precio de

La revolución laboral de la inteligencia artificial: expertos bien pagados entrenan a las máquinas para sus propios oficios

Un nuevo auge de formación de modelos avanzados de IA está transformando profesiones cualificadas, con la ayuda de especialistas que reciben salarios muy por encima del mercado y redefinen la colaboración entre humanos y algoritmos

La revolución laboral de la

Por qué ChatGPT puede bloquearte la cuenta si no te tomas un selfie

Esta medida de OpenAI tiene como objetivo reforzar el control y la seguridad en el uso de la inteligencia artificial

Por qué ChatGPT puede bloquearte
DEPORTES
Malas noticias para Scaloni de

Malas noticias para Scaloni de cara al Mundial 2026: Villarreal confirmó la grave lesión de Juan Foyth

La polémica respuesta del presidente de UFC tras el colapso que sufrió un luchador durante el pesaje

La sinceridad de Francisco Cerúndolo tras ser eliminado del Australian Open: “Zverev no me dejó jugar”

Un tenista sufrió calambres en plena entrevista luego de otra jornada de calor extremo en el Australian Open

El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

TELESHOW
Juan José Campanella y el

Juan José Campanella y el arte de contar historias: el proyecto Mafalda, Buenos Aires en el corazón y el éxito de su comedia teatral

Andrés Calamaro y su esposa disfrutan de Punta del Este: caminatas y relax para recargar energías

La nueva vida de Matías Alé tras radicarse en Mar del Plata: “Tengo muchas ganas de ser papá”

El insólito comentario de Miguel Ángel Rodríguez sobre Sofía Gonet y Mernuel en MasterChef: “Para mí ya habían... sarangandanga”

Tras el reclamó de Wanda Nara a Maxi López por un diamante, el exfutbolista confesó cuántos regalos recibió de ella

INFOBAE AMÉRICA

La nueva Estrategia Nacional de

La nueva Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos: el regreso del poder militar como instrumento político central

Macron acelera su proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años en Francia

Zelensky pidió reforzar el sistema energético y las defensas aéreas de Ucrania tras otra semana de ataques masivos rusos

Chile: el error de Kast

Los presos políticos que la dictadura de Daniel Ortega se niega a liberar en Nicaragua