Juegos gratis por tiempo limitado en Steam y Epic Games Store: qué títulos se pueden reclamar

Las plataformas de videojuegos para PC lanzan promociones que permiten obtener juegos completos sin ningún costo, siempre que se reclamen antes de la fecha límite. Esta semana, tanto Steam como Epic Games Store ofrecen títulos gratuitos para quienes buscan ampliar su biblioteca digital.

La oferta de Steam consiste en un plataformas 3D, mientras que Epic Games Store presenta un título de acción con ambientación medieval. Ambos pueden descargarse sin coste y permanecerán en la cuenta de cada usuario de forma permanente si se reclaman dentro del periodo establecido.

Qué títulos están disponibles para descargar gratis

En la tienda digital de Steam, la propuesta destacada se llama Kiki, un plataformas en tres dimensiones con estética arcade. Este juego puede descargarse de manera gratuita y conservarse para siempre si se reclama antes del 31 de enero a las 19:00 (hora local).

Según la ficha oficial del producto, Kiki ofrece tres capítulos y 30 niveles, que van aumentando de dificultad conforme avanza la partida. El diseño visual apuesta por colores llamativos, y la banda sonora acompaña la acción en cada etapa.

El objetivo principal de Kiki es avanzar evitando trampas como sierras giratorias y pinchos, utilizando agilidad y reflejos. El juego está diseñado para una sola persona y permite partidas breves, ideales para quienes buscan entretenimiento ligero sin perder el desafío.

Mientras tanto, Epic Games Store mantiene activa la promoción de Rustler, un título de acción que mezcla elementos del género sandbox con una ambientación medieval y perspectiva isométrica. El juego, disponible sin coste hasta el 29 de enero a las 16:59, se promociona como un “GTA en la Edad Media” y se enfoca en el caos, los desafíos y la sátira.

Una vez finalizado ese periodo, la plataforma ofrecerá Definitely Not Fried Chicken, un simulador de gestión empresarial donde el jugador debe expandir un imperio de narcóticos bajo la fachada de una cadena de restaurantes de pollo frito.

Qué son Steam y Epic Games Store

Steam es la principal plataforma de distribución digital de videojuegos para PC desde 2003. Además de gestionar compras y descargas, ofrece foros, reseñas y funciones sociales, lo que la convierte en una suerte de “red social” para jugadores. También es la tienda nativa de la consola portátil Steam Deck.

Por otro lado, Epic Games Store es el competidor más reciente y pertenece a los creadores de Fortnite. Su estrategia comercial gira en torno a regalar juegos de calidad cada semana, con el objetivo de atraer usuarios y generar fidelidad. Aunque cuenta con menos funciones sociales que Steam, compensa con promociones agresivas y descuentos periódicos.

Cómo reclamar los juegos gratuitos de Epic Game Store y Steam

El proceso para reclamar los juegos en Epic Games Store comienza por crear una cuenta en epicgames.com, descargar el launcher e iniciar sesión. En la tienda, la sección “Juegos gratuitos” muestra los títulos disponibles cada semana. Para obtenerlos, solo hay que seleccionar el juego, presionar “Obtener” y finalizar el proceso de compra, que se registra a cero euros. Una vez añadido a la cuenta, el juego queda disponible de forma indefinida.

En Steam, los juegos gratuitos se encuentran en la categoría “Free to Play”, con títulos que permanecen disponibles de manera permanente, como Counter-Strike 2 y Dota 2.

También existen promociones limitadas, donde juegos de pago se ofrecen gratis por tiempo acotado. Para localizar estas ofertas, se recomienda filtrar por “Especiales” en la tienda o buscar “Gratis para conservar”. Reclamar un juego como Kiki implica acceder a la página del producto y seleccionar “Añadir a la biblioteca”.

Estas campañas permiten a los desarrolladores alcanzar una mayor audiencia y obtener retroalimentación directa sobre sus productos, mientras que los jugadores disfrutan de títulos completos sin costo alguno.

La competencia entre ambas plataformas genera beneficios directos para los usuarios, que pueden sumar juegos de distintos estilos y propuestas a su biblioteca digital, siempre que reclamen cada promoción dentro del plazo indicado.