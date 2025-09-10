Tecno

Dos cosas que nunca debes decir si recibes una llamada o mensaje en WhatsApp de un desconocido

Expertos en ciberseguridad advierten sobre nuevas tácticas de estafadores que buscan obtener grabaciones de voz y códigos de verificación, un gran riesgo para los datos personales y financieros

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Los atacantes buscan manipular a
Los atacantes buscan manipular a la víctima para que realice cada acción de forma rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las estafas telefónicas y los fraudes a través de WhatsApp ha puesto en alerta a los especialistas en ciberseguridad, quienes advierten sobre dos respuestas que pueden poner en riesgo la seguridad digital de cualquier usuario: decir “sí” durante una llamada de un desconocido y compartir el código de verificación de la aplicación de mensajería.

Estas acciones, aparentemente inofensivas, pueden facilitar el acceso de ciberdelincuentes a información confidencial, desde contraseñas hasta datos financieros, y derivar en el robo de dinero o la suplantación de identidad.

Por qué es peligroso responder “sí” durante una llamada

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) ha señalado que responder afirmativamente en una llamada de origen desconocido, puede ser aprovechado por los estafadores para validar transacciones sin el consentimiento real del titular.

La voz es grabada por
La voz es grabada por los criminales sin que el usuario lo note. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el INCIBE, los delincuentes suelen presentarse como empleados de bancos, servicios de atención al cliente o entidades reconocidas, y buscan que la víctima pronuncie la palabra “sí” tras preguntas simples o incluso después de un saludo seguido de silencio.

“¿Está usted autorizando alguna transacción en este momento?” o “¿Desea actualizar sus datos?” son casos de preguntas diseñadas para obtener esa respuesta afirmativa.

Además, la grabación de la voz de la víctima diciendo “sí” puede ser utilizada como supuesta prueba de consentimiento ante bancos o servicios en línea, lo que permite a los delincuentes autorizar operaciones fraudulentas o suplantar identidades. En muchos casos, las víctimas solo detectan el fraude al revisar sus cuentas bancarias.

Qué pasa si se comparte el código de verificación de WhatsApp con un desconocido

La plataforma es clara al
La plataforma es clara al informar que esta información es confidencial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

El segundo riesgo crítico se relaciona con el código de verificación de WhatsApp. Cuando alguien intenta registrar un número de teléfono en un nuevo dispositivo, la plataforma envía automáticamente un código de seis dígitos por SMS.

El centro de ayuda de WhatsApp enfatiza que este código nunca debe compartirse bajo ninguna circunstancia. Si un usuario revela este dato, el atacante puede tomar control total de la cuenta, accediendo a contactos, mensajes y grupos, y utilizar la identidad digital de la víctima para cometer nuevas estafas.

“Ninguna circunstancia justifica revelar este código”, advierte el centro de ayuda de WhatsApp, subrayando que cualquier solicitud para compartirlo es señal inequívoca de un intento de fraude.

Cómo los estafadores atacan a sus víctimas a través de llamadas

Esta modalidad de fraude ataca
Esta modalidad de fraude ataca a cualquier usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vishing, una modalidad de fraude telefónico basada en técnicas de ingeniería social, se ha consolidado como una de las estrategias más utilizadas por los ciberdelincuentes. El contacto suele ser desde números ocultos o desconocidos, y la conversación se adapta a las reacciones de la persona contactada.

Los estafadores pueden referirse a transacciones recientes, mencionar datos personales obtenidos de filtraciones en la red o formular preguntas capciosas para inducir una respuesta afirmativa.

Al obtener la grabación de la víctima diciendo “sí”, los delincuentes buscan replicar operaciones bancarias, validar medidas de seguridad o suscribir servicios a nombre de la persona afectada.

De qué forma saber si es víctima de un fraude telefónico

Es necesario estar atento a
Es necesario estar atento a cualquier cambio en el funcionamiento del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La detección del fraude suele producirse cuando se observan movimientos extraños en cuentas bancarias o surgen dificultades para acceder a servicios en línea. Por ello, la reacción temprana ante cualquier sospecha resulta fundamental.

Frente a una llamada sospechosa, los especialistas sugieren no confirmar la identidad ni proporcionar datos sensibles, y mucho menos el código de WhatsApp o una afirmación de consentimiento. Si la insistencia del interlocutor persiste o la llamada resulta inusual, la acción más segura es colgar de inmediato.

Tras una situación de este tipo, es imprescindible verificar por canales oficiales si la entidad mencionada intentó realmente establecer contacto y, en caso necesario, notificar el incidente.

Asimismo, se debe revisar los movimientos bancarios y modificar las contraseñas de las cuentas que puedan haber quedado expuestas. El monitoreo constante y la comunicación directa con los responsables de los servicios financieros ante cualquier sospecha son medidas clave para reducir el impacto de estos fraudes.

Temas Relacionados

LlamadaMensajeWhatsAppEstafasCiberseguridadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Microsoft deja de depender de OpenAI: ahora pagará por usar la IA de Anthropic

La integración de la IA de Anthropic no supondría ninguna modificación en el precio de las suscripciones para los usuarios finales

Microsoft deja de depender de

DJI filtra por error la cámara Osmo Nano

La imagen confirma que el producto incluye una pequeña cámara independiente y una unidad adicional que incorpora pantalla

DJI filtra por error la

Sal gruesa en la tierra de la lengua de suegra: para qué sirve, según la IA

Para conservar la lengua de suegra saludable, se aconseja regarla con moderación, garantizar un buen drenaje y evitar el exceso de humedad que pueda dañar sus raíces

Sal gruesa en la tierra

Cómo conectar un televisor a una red WiFi sin saber la contraseña

Para realizar este procedimiento se debe contar con un celular Android o iPhone que esté conectado a internet y que esté actualizado a la versión más reciente

Cómo conectar un televisor a

Chao memoria llena del celular: este es el mejor truco de WhatsApp para liberar espacio sin eliminar chats

Los usuarios pueden acudir a la sección de la papelera para eliminar archivos muy pesados de la aplicación móvil

Chao memoria llena del celular:
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Quiere matar a la profe

“Quiere matar a la profe de matemáticas”: el audio de una alumna de la escuela de Mendoza donde se atrincheró una adolescente de 14 años

Insólito accidente en Neuquén: una camioneta volcó cuando se desenganchó la lancha trasladaba

Santa Fe aprobó por amplia mayoría la nueva Constitución que habilita la reelección de Maximiliano Pullaro en 2027

Al igual que el líder de Los Monos, otro capo narco preso deberá pagar por daños en la cárcel

Cómo es la rutina física de David Bisbal para fortalecer y mantener los músculos a los 46 años

INFOBAE AMÉRICA
Propaganda sin límites: el régimen

Propaganda sin límites: el régimen de Kim Jong-un convierte a sus soldados caídos en Ucrania en herramientas de control

Asesinaron a un trabajador portuario en Guayaquil: es el tercer caso en un mes

Zelensky exigió un “escudo aéreo europeo” tras las incursiones de drones rusos en Polonia

“Blindaje para el cora”: universidad peruana presenta programa para potenciar la salud emocional de sus estudiantes

La presidenta Maia Sandu advirtió que Rusia libra una “guerra híbrida sin precedentes” para influir en las elecciones de Moldavia

TELESHOW
La nueva vida de Militta

La nueva vida de Militta Bora: consiguió la ciudadanía italiana y cambió su nombre artístico

Luck Ra habló de su romance con La Joaqui: “Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero ella me enamoró”

J Rei reveló el cambio de hábito que adoptó y cómo impactó en su vida: “Siete meses sin fumar porro”

El Chino Leunis y Magdalena Martínez Picabea celebraron cuatro años de matrimonio

Pampita bailó con ballenas en el océano: el espectacular video y un agradecimiento especial