No contestar llamadas spam es un grave error: por qué y qué responder exactamente

Al evitar atender estas llamadas, las empresas pueden tomar el silencio como señal de que el número está activo y seguir contactándose

Las llamadas spam son comunicaciones
Las llamadas spam son aquellas que se realizan de forma masiva, generalmente con fines comerciales y suelen ser molestas para los usuarios. Para evitarlas, existen opciones como activar filtros antispam en el teléfono móvil.

Algunas personas prefieren no contestar, pero esta estrategia no siempre resulta efectiva, ya que las empresas que realizan estas llamadas pueden interpretar el silencio como un número activo y continuar con los intentos.

Una alternativa es atender la llamada y manifestar de manera clara que no se está interesado, además de solicitar la eliminación del número de la base de datos. Por ejemplo, se puede responder: “No estoy interesado, por favor eliminen mi número de su base de datos”.

Es importante evitar a toda costa decir “sí” durante estas llamadas, ya que este tipo de respuesta puede ser utilizada en estafas telefónicas en las que se clona la voz mediante inteligencia artificial, según ha advertido la Policía Nacional de España.

Qué decir al atender un llamada spam

Al atender una llamada spam, es fundamental responder de manera breve, clara y sin proporcionar información personal. Lo recomendable es evitar cualquier diálogo innecesario y no confirmar datos, como nombre completo, dirección o información bancaria.

Si identificas que se trata de una llamada no deseada, puedes responder con frases directas como: “No estoy interesado, por favor eliminen mi número de su base de datos”. De esta forma, dejas constancia verbal de tu negativa y solicitas la exclusión de futuras comunicaciones.

Otra recomendación es no ceder ante insistencias y cortar la llamada si el interlocutor persiste en la conversación. Posteriormente, puedes bloquear el número y, si el acoso es recurrente, reportarlo ante tu operador o las autoridades correspondientes.

Mantenerse firme y no brindar información sensible es la mejor forma de protegerse ante llamadas spam, minimizando riesgos de fraude o uso indebido de datos.

Cómo identificar que una llamada es spam

Identificar una llamada spam puede evitar molestias y protegerte de posibles fraudes. Entre las señales más habituales se encuentra la recepción de llamadas desde números desconocidos, especialmente si provienen de prefijos internacionales o de áreas geográficas ajenas a tu entorno.

Otra característica frecuente es la insistencia: si recibes varias llamadas en poco tiempo desde diferentes números, es probable que se trate de campañas automáticas.

El contenido de la llamada también es un indicador. Las llamadas spam suelen comenzar con un mensaje grabado o con operadores que ofrecen productos, servicios no solicitados o premios inexistentes.

En ocasiones, solicitan información personal, datos bancarios o intentan confirmar tu identidad bajo pretextos engañosos. Si percibes presión para responder de inmediato o amenazas relacionadas con bloqueos de cuentas, pagos pendientes o problemas legales, es recomendable desconfiar.

La mayoría de los teléfonos inteligentes actuales identifican llamadas sospechosas y muestran alertas como “Spam” o “Posible fraude”. Además, existen aplicaciones y funciones nativas que permiten bloquear números reportados como spam por otros usuarios.

Cómo bloquear llamadas de números desconocidos en Android

El proceso para bloquear llamadas de números desconocidos en un celular Android es el siguiente:

  1. Abre la app de Teléfono.
  2. Presiona Más.
  3. Selecciona ‘Configuración’ y luego ‘Números bloqueados’.
  4. Activa ‘Desconocido’.

Esta acción bloqueará las llamadas de números privados o no identificados. Seguirás recibiendo llamadas de números de teléfono que no estén guardados en tus contactos.

Para desbloquear un número en concreto, considera este paso a paso:

  1. Ir a la app de Teléfono.
  2. Presiona Más.
  3. Pulsar ‘Configuración‘ y luego ‘Números bloqueados‘.
  4. Junto al número que quieras desbloquear, presiona ‘Borrar‘ y ‘Desbloquear‘.

Ninguna de las llamadas que hayas recibido del número mientras estaba bloqueado aparecerá en el historial de llamadas.

Cómo silenciar llamadas de números desconocidos en iPhone

Para silenciar llamadas de números desconocidos en un iPhone se deben seguir estos pasos:

  1. Ve a ‘Configuración’ > ‘Apps’ > ‘Teléfono’.
  2. Desplázate hacia abajo hasta ‘Llamadas’.
  3. Toca ‘Silenciar números de teléfono desconocidos’.
  4. Toca para activar la funcionalidad.

Apple recomienda que antes de activar esta función, asegúrate de tener guardados los contactos que más te interesen. De lo contrario, podrías perderte una llamada importante.

Nokia 1100: cuánto cuesta nuevo y cuándo salió

Amazon prepara un despido masivo:

Cómo se llaman Las guerreras

El futuro de la automatización:

