Tecno

Cómo marcar y bloquear llamadas como spam desde tu teléfono

Aprovechar las herramientas integradas en Android y iPhone permite cortar de raíz los intentos de vishing, suplantación de identidad y estafas mediante inteligencia artificial

Guardar
El bloqueo de llamadas spam
El bloqueo de llamadas spam en tu móvil: la clave para proteger tu privacidad y evitar fraudes telefónicos

Las llamadas spam se han convertido en una de las molestias más persistentes y peligrosas para los usuarios de teléfonos móviles. Lo que antes era solo publicidad molesta ahora puede ser parte de sofisticadas estafas, robos de datos y fraudes bancarios. Por eso, conocer cómo identificar, bloquear y denunciar estos números es fundamental para proteger tu privacidad y seguridad.

El bloqueo y la marcación como spam no solo te permite dejar de recibir llamadas indeseadas, también ayuda a crear una red de protección colectiva, dificultando el accionar de los generadores de spam.

Cómo marcar y bloquear llamadas como spam: paso a paso

De acuerdo con la asistencia técnica de Google, la mayoría de los teléfonos actuales, permiten marcar números como spam y bloquearlos en solo unos segundos. El proceso es sencillo y no requiere instalar aplicaciones adicionales:

El secreto para frenar las
El secreto para frenar las estafas telefónicas está en la prevención digital y el reporte inteligente de llamadas
  • Abre la aplicación de Teléfono en tu dispositivo.
  • En la parte inferior, selecciona la pestaña de página principal o historial de llamadas.
  • Localiza la llamada sospechosa que deseas marcar.
  • Pulsa sobre la llamada y selecciona la opción “Bloquear” o “Marcar como spam”.
  • Como sugerencia adicional, puedes mantener presionada la llamada para ver directamente las opciones de bloqueo y reporte.

Al marcar un número como spam, dejas de recibir llamadas de ese número y, en muchos casos, el sistema lo reporta a la base de datos usada para identificar y advertir a otros usuarios.

Cómo reconocer una llamada spam

El primer indicador es el texto “Posible spam” o “Spam” que aparece en el identificador de llamada. Los sistemas inteligentes de los teléfonos analizan patrones y reportes previos para alertar al usuario.

Si recibes una llamada con este aviso, puedes optar por responder, bloquearla o denunciar el número. Es recomendable no contestar y proceder a marcarla como spam.

Qué son las llamadas spam y por qué son tan peligrosas

No responder a números desconocidos,
No responder a números desconocidos, bloquear contactos dudosos y denunciar actividades sospechosas reduce el riesgo de ser víctima de robocalls, phishing y fraudes de voz

Aunque muchas llamadas no solicitadas provienen de empresas legítimas, una parte significativa es generada por sistemas automáticos (robocalls) o estafadores que buscan objetivos más allá de la simple publicidad. Ignorar o bloquear estos números puede evitarte problemas mayores, entre los que destacan:

Validación de tu número

Responder una llamada spam confirma que tu línea está activa y que hay una persona real detrás. Esto convierte tu número en un objetivo valioso que puede ser vendido a otros estafadores, incrementando la frecuencia de llamadas fraudulentas.

Vishing o phishing de voz

Los estafadores pueden suplantar la identidad de bancos, servicios de soporte técnico o agencias gubernamentales para obtener información confidencial. A través de técnicas de ingeniería social, buscan que reveles contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios bajo pretextos de urgencia.

Grabación y clonación de voz con IA

Con el avance de la inteligencia artificial, basta con responder con un “sí” o mantener una breve conversación para que los delincuentes graben tu voz. Posteriormente, pueden clonar tu tono y llamar a familiares o contactos fingiendo emergencias con el objetivo de pedir dinero.

Estafas de llamada fantasma (Wangiri)

Al recibir una llamada que suena solo un segundo o donde nadie responde, el objetivo suele ser que devuelvas la llamada por curiosidad. Si lo haces, podrías conectarte a números de tarifa especial internacional y encontrarte con cargos elevados por cada segundo de conexión.

El fraude del “sí”

La tecnología móvil evoluciona para
La tecnología móvil evoluciona para protegerte: bloquea llamadas spam y ayuda a frenar el fraude colectivo

Algunas estafas comienzan con preguntas simples como “¿Me escucha bien?” Si respondes afirmativamente, los estafadores pueden grabar tu respuesta y manipularla para simular la aceptación de contratos o servicios premium sin tu consentimiento.

Recomendaciones para una protección efectiva

  • No contestes llamadas de números desconocidos o sospechosos.
  • Utiliza siempre las opciones de bloqueo y reporte de tu teléfono.
  • No proporciones información personal o financiera por llamada.
  • Edúcate y mantente al día sobre nuevas modalidades de estafa telefónica.

La mejor defensa es la prevención y el uso responsable de las herramientas de seguridad disponibles en tu dispositivo. Marcar y bloquear llamadas como spam es una acción simple que puede protegerte de fraudes, estafas y molestias innecesarias, ayudando también a otros usuarios a mantenerse a salvo.

