Cómo marcar y bloquear llamadas como spam desde tu teléfono

Las llamadas spam se han convertido en una de las molestias más persistentes y peligrosas para los usuarios de teléfonos móviles. Lo que antes era solo publicidad molesta ahora puede ser parte de sofisticadas estafas, robos de datos y fraudes bancarios. Por eso, conocer cómo identificar, bloquear y denunciar estos números es fundamental para proteger tu privacidad y seguridad.
El bloqueo y la marcación como spam no solo te permite dejar de recibir llamadas indeseadas, también ayuda a crear una red de protección colectiva, dificultando el accionar de los generadores de spam.
Cómo marcar y bloquear llamadas como spam: paso a paso
De acuerdo con la asistencia técnica de Google, la mayoría de los teléfonos actuales, permiten marcar números como spam y bloquearlos en solo unos segundos. El proceso es sencillo y no requiere instalar aplicaciones adicionales:
- Abre la aplicación de Teléfono en tu dispositivo.
- En la parte inferior, selecciona la pestaña de página principal o historial de llamadas.
- Localiza la llamada sospechosa que deseas marcar.
- Pulsa sobre la llamada y selecciona la opción “Bloquear” o “Marcar como spam”.
- Como sugerencia adicional, puedes mantener presionada la llamada para ver directamente las opciones de bloqueo y reporte.
Al marcar un número como spam, dejas de recibir llamadas de ese número y, en muchos casos, el sistema lo reporta a la base de datos usada para identificar y advertir a otros usuarios.
Cómo reconocer una llamada spam
El primer indicador es el texto “Posible spam” o “Spam” que aparece en el identificador de llamada. Los sistemas inteligentes de los teléfonos analizan patrones y reportes previos para alertar al usuario.
Si recibes una llamada con este aviso, puedes optar por responder, bloquearla o denunciar el número. Es recomendable no contestar y proceder a marcarla como spam.
Qué son las llamadas spam y por qué son tan peligrosas
Aunque muchas llamadas no solicitadas provienen de empresas legítimas, una parte significativa es generada por sistemas automáticos (robocalls) o estafadores que buscan objetivos más allá de la simple publicidad. Ignorar o bloquear estos números puede evitarte problemas mayores, entre los que destacan:
Validación de tu número
Responder una llamada spam confirma que tu línea está activa y que hay una persona real detrás. Esto convierte tu número en un objetivo valioso que puede ser vendido a otros estafadores, incrementando la frecuencia de llamadas fraudulentas.
Vishing o phishing de voz
Los estafadores pueden suplantar la identidad de bancos, servicios de soporte técnico o agencias gubernamentales para obtener información confidencial. A través de técnicas de ingeniería social, buscan que reveles contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios bajo pretextos de urgencia.
Grabación y clonación de voz con IA
Con el avance de la inteligencia artificial, basta con responder con un “sí” o mantener una breve conversación para que los delincuentes graben tu voz. Posteriormente, pueden clonar tu tono y llamar a familiares o contactos fingiendo emergencias con el objetivo de pedir dinero.
Estafas de llamada fantasma (Wangiri)
Al recibir una llamada que suena solo un segundo o donde nadie responde, el objetivo suele ser que devuelvas la llamada por curiosidad. Si lo haces, podrías conectarte a números de tarifa especial internacional y encontrarte con cargos elevados por cada segundo de conexión.
El fraude del “sí”
Algunas estafas comienzan con preguntas simples como “¿Me escucha bien?” Si respondes afirmativamente, los estafadores pueden grabar tu respuesta y manipularla para simular la aceptación de contratos o servicios premium sin tu consentimiento.
Recomendaciones para una protección efectiva
- No contestes llamadas de números desconocidos o sospechosos.
- Utiliza siempre las opciones de bloqueo y reporte de tu teléfono.
- No proporciones información personal o financiera por llamada.
- Edúcate y mantente al día sobre nuevas modalidades de estafa telefónica.
La mejor defensa es la prevención y el uso responsable de las herramientas de seguridad disponibles en tu dispositivo. Marcar y bloquear llamadas como spam es una acción simple que puede protegerte de fraudes, estafas y molestias innecesarias, ayudando también a otros usuarios a mantenerse a salvo.