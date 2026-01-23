Nintendo revela el tráiler de Super Mario Bros. Wonder para Switch: fecha de lanzamiento y precios

El juego Super Mario Bros. Wonder llegará a la Nintendo Switch 2 en marzo de 2026. (YouTube: Nintendo of America)

Nintendo presentó el tráiler de Super Mario Bros. Wonder para la consola Nintendo Switch 2, con nuevas experiencias para los jugadores. Además, confirmó que el lanzamiento está previsto para marzo de 2026.

El juego estará disponible por 79,99 euros, y también podrá adquirirse como paquete de expansión para la versión de Switch inicial por 19,99 euros.

Qué trae Super Mario Bros. Wonder en su versión para la Nintendo Switch 2

La versión de Super Mario Bros. Wonder para Nintendo Switch 2 incorpora nuevas funciones y modos de juego enfocados en la experiencia multijugador y la accesibilidad.

En el Parque Belabel, los jugadores acceden a una zona de diversión con más de 20 atracciones distribuidas entre la plaza Multijugador local, para hasta cuatro personas en una misma consola, y la plaza Salas de juego, donde es posible reunirse con hasta 12 jugadores en línea o de manera local.

La función GameShare permite compartir el juego con hasta tres amigos, incluso si ellos no tienen una copia, ya sea de forma presencial o en línea.

La base del escuadrón Toad incluye desafíos cooperativos para cuatro jugadores, en los que se practican habilidades y se superan obstáculos para alcanzar el rango de élite del escuadrón.

El juego presenta a los koopalines como antagonistas y la misión de recuperar las flores Belabel. Además, Rosalina se suma como personaje jugable, y es posible controlar a Destello compañero en partidas multijugador, usando incluso el mouse del Joy-Con 2.

Para quienes buscan una experiencia más accesible, el nuevo modo ayuda evita daños y facilita el avance, ideal para principiantes o jugadores que prefieren una partida más relajada.

Nintendo lanza actualización gratuita para Donkey Kong Country Returns

Nintendo lanzó una actualización gratuita para Donkey Kong Country Returns que incorpora varias novedades. Entre ellas, se destaca la inclusión de Dixie Kong como personaje jugable, con su característica coleta helicóptero para desplazamientos aéreos.

El juego suma el Modo Turbo, un contrarreloj de ritmo acelerado, efectos visuales mejorados, mayor resolución y tiempos de carga optimizados para Nintendo Switch 2. La actualización también ofrece respaldo para GameShare en Nintendo Switch 2, permitiendo partidas en modo local con amigos que no tengan el juego. Además, se añade compatibilidad con el idioma portugués de Brasil.

Es posible que tu juego se haya actualizado, pero puedes comprobarlo cuando quieras. Para ello, selecciona su ícono en el menú HOME, oprime el botón + para acceder al menú de opciones y luego elige Actualizar (se requiere una conexión a internet).

Cabe señalar que Donkey Kong Country Returns HD propone ayudar a Donkey Kong, Diddy Kong y, ahora también, a Dixie Kong a recuperar sus provisiones de plátanos robadas por la tribu Tiki Tak.

Los jugadores atraviesan 80 niveles repartidos en nueve mundos, enfrentando enemigos, utilizando barriles, desplazándose en cohetes, carritos mineros y sobre el rinoceronte Rambi.

La versión en alta definición aprovecha las mejoras técnicas de Nintendo Switch 2. Además, se encuentra disponible una demo gratuita para quienes deseen probar el juego antes de adquirirlo.

Qué características tiene la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 presenta un diseño compacto, con dimensiones de aproximadamente 4.5 pulgadas de alto, 10.7 pulgadas de ancho y 0.55 pulgadas de largo, incluyendo los controles Joy-Con 2 acoplados.

Esta nueva consola de videojuegos integra funciones como GameChat2. (Nintendo)

El largo total, considerando las palancas y los botones ZL y ZR, llega a 1.12 pulgadas. El peso de la consola es de 0.88 libras, que asciende a 1.18 libras con los controles acoplados.

La consola incorpora una pantalla táctil capacitiva LCD de 7.9 pulgadas, resolución de 1920 x 1080 píxeles, compatible con HDR10 y VRR de hasta 120 Hz, lo que ofrece imágenes nítidas y colores vivos. Utiliza un procesador desarrollado especialmente por Nvidia.

El almacenamiento interno es de 256 GB tipo UFS, aunque parte de este espacio se destina al sistema operativo. En cuanto a conectividad, incluye LAN inalámbrica con soporte Wi-Fi 6 y Bluetooth. Además, en modo TV, puede conectarse a internet mediante un adaptador LAN por cable en la base.