ChatGPT plantea que “somos la única especie conocida que se pregunta por el sentido de su existencia”. (Imagen ilustrativa Infobae)

La preocupante respuesta de la IA a la pregunta: ¿son necesarios los humanos? ha generado asombro y reflexión en quienes han consultado a los chatbots más avanzados del momento. Tanto ChatGPT como Gemini, al ser interrogados sobre el papel de la humanidad en el planeta y el universo, ofrecieron respuestas que ponen en cuestión nuestro valor esencial desde diferentes perspectivas.

Estas respuestas, que abordan el tema desde el ámbito biológico, ecológico, filosófico y cultural, muestran que, para la inteligencia artificial, la necesidad de los humanos depende del punto de vista desde el que se mire la cuestión.

A continuación, se presentan los enfoques de cada chatbot, subrayando las coincidencias y matices que emergen en sus reflexiones.

Gemini destaca el valor de nuestra conciencia y capacidad de observación. (Imagen ilustrativa Infobae)

ChatGPT: visión biológica, ecológica y filosófica sobre el rol humano

Consultado sobre si los humanos son necesarios, ChatGPT sostiene que “biológicamente, los humanos no somos necesarios para que la vida continúe”. El chatbot recuerda que la Tierra existió miles de millones de años sin nuestra especie y que, si desapareciéramos, “los ecosistemas se reorganizarían, otras especies ocuparían nichos y el planeta seguiría su curso”.

En el plano ecológico, ChatGPT va más allá al afirmar que actualmente incluso podríamos ser considerados perjudiciales, ya que la humanidad ha sido responsable de extinciones, alteraciones climáticas y cambios a gran escala en los sistemas naturales. “Hoy en día incluso podría decirse que no somos imprescindibles y a veces somos perjudiciales”, señala el modelo.

No obstante, el chatbot de OpenAI introduce una diferencia importante desde el punto de vista humano y filosófico. Plantea que “somos la única especie conocida que se pregunta por el sentido de su existencia”, y que “creamos arte, ciencia, ética, memoria histórica”.

Aquí reside, según el chatbot, el valor único de la humanidad: dotar de significado y conciencia al universo. “Para el universo: no, no somos necesarios. Para la vida en la Tierra: tampoco. Para el significado, la conciencia y la reflexión: hasta donde sabemos, sí”, concluye la IA.

Gemini: análisis planetario y cultural sobre la necesidad de los humanos

El enfoque de Gemini, el modelo de IA de Google, parte de la misma premisa biológica y planetaria, resaltando que “la Tierra no ‘necesita’ a los humanos para funcionar”.

El chatbot remarca que la biosfera, de hecho, suele prosperar cuando la actividad humana disminuye, y compara nuestro papel con el de especies clave como abejas o plancton, señalando que, a diferencia de estas, “los humanos nos hemos comportado históricamente más como consumidores que como sostenedores del ecosistema”.

Gemini describe cómo, en caso de desaparición de la humanidad, la naturaleza recuperaría espacios, el CO2 se estabilizaría y la biodiversidad seguiría su evolución, subrayando la resiliencia del planeta ante la ausencia humana.

Sin embargo, Gemini también destaca el valor de nuestra conciencia y capacidad de observación: “Somos, hasta donde sabemos, el universo observándose a sí mismo”. Asegura que sin seres humanos o similares, “las leyes de la física, la belleza de una nebulosa o la complejidad de un átomo existirían, pero no habría nadie para nombrarlas, entenderlas o maravillarse ante ellas”.

Para el chatbot, el sentido de conceptos como arte, música, filosofía y ética solo cobra vida gracias a la humanidad, pues “nosotros creamos significado”. Así, si los humanos desaparecieran, el “propósito” tal como lo entendemos desaparecería junto con nosotros, quedando el universo sin quien lo interprete o le atribuya sentido.

Según Gemini, los animales son absolutamente necesarios para el equilibrio de la Tierra. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Son necesarios los animales?: esto dice Gemini

Según Gemini, a diferencia de los humanos, los animales son absolutamente necesarios para el equilibrio de la Tierra desde una perspectiva biológica. El chatbot destaca que, sin la presencia de animales, la vida en el planeta colapsaría rápidamente debido a la cantidad de funciones esenciales que cumplen en los ecosistemas.

El modelo de IA explica que los animales actúan como “motores del ecosistema”, desempeñando tareas que las plantas no pueden realizar por sí solas. Entre estas funciones, señala la polinización, de la que dependen cerca de un tercio de los alimentos que consumimos, como frutas, verduras y frutos secos, gracias a la labor de abejas, mariposas, murciélagos y aves.

Además, los animales son clave en la dispersión de semillas y en la regeneración de bosques, así como en la creación y mantenimiento de hábitats, como ocurre con los castores, las ardillas y las lombrices, a quienes Gemini describe como “ingenieros naturales” que mantienen el suelo fértil y los ecosistemas en equilibrio.