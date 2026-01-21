Tecno

La preocupante respuesta de la IA a la pregunta: ¿son necesarios los humanos?

Tanto ChatGPT como Gemini ofrecieron respuestas que ponen en cuestión nuestro valor esencial desde diferentes perspectivas

Guardar
ChatGPT plantea que “somos la
ChatGPT plantea que “somos la única especie conocida que se pregunta por el sentido de su existencia”. (Imagen ilustrativa Infobae)

La preocupante respuesta de la IA a la pregunta: ¿son necesarios los humanos? ha generado asombro y reflexión en quienes han consultado a los chatbots más avanzados del momento. Tanto ChatGPT como Gemini, al ser interrogados sobre el papel de la humanidad en el planeta y el universo, ofrecieron respuestas que ponen en cuestión nuestro valor esencial desde diferentes perspectivas.

Estas respuestas, que abordan el tema desde el ámbito biológico, ecológico, filosófico y cultural, muestran que, para la inteligencia artificial, la necesidad de los humanos depende del punto de vista desde el que se mire la cuestión.

A continuación, se presentan los enfoques de cada chatbot, subrayando las coincidencias y matices que emergen en sus reflexiones.

Gemini destaca el valor de
Gemini destaca el valor de nuestra conciencia y capacidad de observación. (Imagen ilustrativa Infobae)

ChatGPT: visión biológica, ecológica y filosófica sobre el rol humano

Consultado sobre si los humanos son necesarios, ChatGPT sostiene que “biológicamente, los humanos no somos necesarios para que la vida continúe”. El chatbot recuerda que la Tierra existió miles de millones de años sin nuestra especie y que, si desapareciéramos, “los ecosistemas se reorganizarían, otras especies ocuparían nichos y el planeta seguiría su curso”.

En el plano ecológico, ChatGPT va más allá al afirmar que actualmente incluso podríamos ser considerados perjudiciales, ya que la humanidad ha sido responsable de extinciones, alteraciones climáticas y cambios a gran escala en los sistemas naturales. “Hoy en día incluso podría decirse que no somos imprescindibles y a veces somos perjudiciales”, señala el modelo.

No obstante, el chatbot de OpenAI introduce una diferencia importante desde el punto de vista humano y filosófico. Plantea que “somos la única especie conocida que se pregunta por el sentido de su existencia”, y que “creamos arte, ciencia, ética, memoria histórica”.

ChatGPT sostiene que “biológicamente, los
ChatGPT sostiene que “biológicamente, los humanos no somos necesarios para que la vida continúe”. (AP Foto/Michael Dwyer)

Aquí reside, según el chatbot, el valor único de la humanidad: dotar de significado y conciencia al universo. “Para el universo: no, no somos necesarios. Para la vida en la Tierra: tampoco. Para el significado, la conciencia y la reflexión: hasta donde sabemos, sí”, concluye la IA.

Gemini: análisis planetario y cultural sobre la necesidad de los humanos

El enfoque de Gemini, el modelo de IA de Google, parte de la misma premisa biológica y planetaria, resaltando que “la Tierra no ‘necesita’ a los humanos para funcionar”.

El chatbot remarca que la biosfera, de hecho, suele prosperar cuando la actividad humana disminuye, y compara nuestro papel con el de especies clave como abejas o plancton, señalando que, a diferencia de estas, “los humanos nos hemos comportado históricamente más como consumidores que como sostenedores del ecosistema”.

Gemini es el modelo de
Gemini es el modelo de IA de Google. GOOGLE

Gemini describe cómo, en caso de desaparición de la humanidad, la naturaleza recuperaría espacios, el CO2 se estabilizaría y la biodiversidad seguiría su evolución, subrayando la resiliencia del planeta ante la ausencia humana.

Sin embargo, Gemini también destaca el valor de nuestra conciencia y capacidad de observación: “Somos, hasta donde sabemos, el universo observándose a sí mismo”. Asegura que sin seres humanos o similares, “las leyes de la física, la belleza de una nebulosa o la complejidad de un átomo existirían, pero no habría nadie para nombrarlas, entenderlas o maravillarse ante ellas”.

Para el chatbot, el sentido de conceptos como arte, música, filosofía y ética solo cobra vida gracias a la humanidad, pues “nosotros creamos significado”. Así, si los humanos desaparecieran, el “propósito” tal como lo entendemos desaparecería junto con nosotros, quedando el universo sin quien lo interprete o le atribuya sentido.

Según Gemini, los animales son
Según Gemini, los animales son absolutamente necesarios para el equilibrio de la Tierra. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Son necesarios los animales?: esto dice Gemini

Según Gemini, a diferencia de los humanos, los animales son absolutamente necesarios para el equilibrio de la Tierra desde una perspectiva biológica. El chatbot destaca que, sin la presencia de animales, la vida en el planeta colapsaría rápidamente debido a la cantidad de funciones esenciales que cumplen en los ecosistemas.

El modelo de IA explica que los animales actúan como “motores del ecosistema”, desempeñando tareas que las plantas no pueden realizar por sí solas. Entre estas funciones, señala la polinización, de la que dependen cerca de un tercio de los alimentos que consumimos, como frutas, verduras y frutos secos, gracias a la labor de abejas, mariposas, murciélagos y aves.

Además, los animales son clave en la dispersión de semillas y en la regeneración de bosques, así como en la creación y mantenimiento de hábitats, como ocurre con los castores, las ardillas y las lombrices, a quienes Gemini describe como “ingenieros naturales” que mantienen el suelo fértil y los ecosistemas en equilibrio.

Temas Relacionados

HumanosSeres humanosPersonasTierra

Últimas Noticias

Fortnite es gratis y sin suscripción a PlayStation Plus en consolas PS4 y PS5

Una ventaja para los suscriptores es que pueden acceder sin costo a nuevos lanzamientos de títulos de la saga de Resident Evil, llamativo para los amantes de juegos de terror

Fortnite es gratis y sin

La IA no eliminará todos los empleos, pero sí cambiará quiénes tendrán más oportunidades

Alex Karp afirmó en Davos que la inteligencia artificial impulsará la demanda de oficios técnicos, mientras los trabajos de oficina y en humanidades serán los más afectados por la automatización

La IA no eliminará todos

¿Se puede ‘drogar’ a la IA? Así logran cambiar cómo piensan los chatbots

Hay módulos disponibles que se presentan como ‘medicamentos’ diseñados para estimular la creatividad de la inteligencia artificial, y pueden emplearse tanto en ChatGPT como en Gemini

¿Se puede ‘drogar’ a la

Uber trae nuevas funciones para mejorar la seguridad de adolescentes en los viajes

El servicio enfocado en jóvenes entre los 14 y 17 años de edad ya incluye monitoreo en tiempo real y grabación de audio

Uber trae nuevas funciones para

YouTube apuesta por la IA para transformar la economía de los creadores este 2026

Neal Mohan, CEO de YouTube, anticipa cómo la plataforma busca consolidarse como motor de la economía digital global con IA y controles parentales

YouTube apuesta por la IA
DEPORTES
Con una exquisita definición, Cristiano

Con una exquisita definición, Cristiano Ronaldo rompió otro récord en Al Nassr: cómo quedó la batalla con Messi por los 1.000 goles

La colombiana Paula Patiño conquista la cuarta etapa del Tour El Salvador 2026

El estremecedor relato de un futbolista a siete años de la tragedia de Emiliano Sala: “Podría haber estado en ese avión”

El Liverpool de Alexis Mac Allister venció 3-0 al Marsella y quedó a un paso de los octavos en la Champions: los goles de la jornada

Boca mejoró la oferta por Alexis Cuello: el ultimátum que le envió a San Lorenzo

TELESHOW
Gio Simeone fue padre por

Gio Simeone fue padre por primera vez: nació Tullio y Carolina Baldini viajó a Italia para conocerlo

Sofía Gonet habló del enojo de Vero Lozano y adelantó si aceptaría otra entrevista

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara después de que ella habló de un acercamiento: “Nunca, jamás, serás familia”

Mónica Farro recordó su breve affaire con Juan Román Riquelme: “Me traía flores y bombones”

Simona Guatieri anunció su separación de Keita Baldé tras el affaire con Wanda Nara: “El amor no es suficiente sin respeto”

INFOBAE AMÉRICA

Tensión entre Rusia y Japón:

Tensión entre Rusia y Japón: Moscú realizó una patrulla aérea con cazas y bombarderos nucleares

Diputados opositores exigieron al jefe del Parlamento chavista el acceso al texto de la reforma de Hidrocarburos

Tras el anuncio de Donald Trump, la OTAN afirmó que “el objetivo es garantizar que Rusia y China nunca se afiancen en Groenlandia”

El ciclón Harry causó una muerte en Grecia y obligó a evacuar a cientos de personas en el sur de Italia

Panamá realiza su último entrenamiento antes de enfrentar a México en amistoso internacional