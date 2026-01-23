Tecno

Forza Horizon 6 tiene nueva portada con Toyota Gazoo Racing GR GT

La nueva edición del videojuego de Microsoft incluye otros modelos como el Toyota Land Cruiser 2025

Forza Horizon 6, el videojuego de conducción callejera desarrollado por Microsoft, estrena una nueva portada con el Toyota Gazoo Racing GR GT en color rojo como protagonista. La ilustración muestra al vehículo en un escenario japonés, con el monte Fuji de fondo y cerezos en flor a su alrededor.

Este videojuego se caracteriza por ofrecer entornos abiertos y realistas, una amplia selección de vehículos y circuitos inspirados en paisajes emblemáticos, además de opciones avanzadas de personalización y modos multijugador.

El GR GT debutó mundialmente en Tokio en diciembre de 2025, junto con su versión de competición, el GR GT3. Este modelo está diseñado como un coche de carreras homologado para circular en la calle, reflejando la filosofía de Toyota de desarrollar vehículos a partir de la experiencia en competición.

El GR GT forma parte de Toyota Gazoo Racing, la división que reúne todas las actividades de la marca en el mundo del automovilismo, con participación en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), el Campeonato Mundial de Rally (WRC), el Rally Dakar, las 24 Horas de Nürburgring, Super GT, Super Formula en Japón y NASCAR en Estados Unidos.

Cómo es el Toyota Gazoo Racing GR GT en la vida real

El Toyota GR GT fue desarrollado como un coche de carreras homologado para uso en carretera, con un enfoque en el rendimiento dinámico y la interacción constante entre conductor y vehículo.

Este modelo incorpora un sistema híbrido que combina un motor V8 twin-turbo de 4.0 litros y un motor eléctrico integrado en la transmisión, alcanzando una potencia máxima superior a 650 CV DIN y un par mayor a 850 Nm (valores en desarrollo).

El desarrollo del GR GT se centró en tres aspectos clave, según Toyota: un centro de gravedad extremadamente bajo, peso reducido con alta rigidez y un diseño orientado al rendimiento aerodinámico.

Para lograr un centro de gravedad bajo, se optimizó la posición de componentes pesados, como el motor delantero, la transmisión de ocho velocidades ubicada en el eje trasero y otros mecanismos principales. Se buscó que la posición del conductor coincidiera con el centro de gravedad del vehículo, mejorando la sensación de unidad y el control al límite.

El GR GT es el primer modelo de Toyota en utilizar un chasis completamente de aluminio, lo que contribuye a reducir el peso y aumentar la rigidez. Además, emplea paneles de plástico reforzado con fibra de carbono y otros materiales ligeros para lograr una carrocería resistente y liviana.

En cuanto al diseño exterior, la prioridad fue el rendimiento aerodinámico, trabajando de manera conjunta ingenieros y diseñadores para conseguir una forma que favorezca tanto la eficiencia del flujo de aire como la refrigeración.

Según la empresa, el interior también se diseñó con precisión, priorizando la ergonomía y la visibilidad desde la perspectiva de un piloto profesional, sin dejar de lado la funcionalidad para el uso diario.

Qué otros autos estarán disponibles en Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 llegará al mercado con más de 550 autos disponibles, entre ellos modelos modernos como el Toyota Land Cruiser 2025. El juego retoma la dinámica de las estaciones, ofreciendo cambios visuales notables como la temporada de los cerezos en flor.

El lanzamiento está previsto para el 19 de mayo, con disponibilidad en PC, Xbox Series X/S y Game Pass (tanto en la versión Ultimate como en PC). Microsoft también confirmó que el título estará disponible para PlayStation 5 en 2026, ampliando su alcance a nuevas plataformas.

Respecto a las ediciones, ya se encuentran habilitadas las reservas. La edición estándar tiene un precio de 33 dólares en Steam y estará disponible desde el 19 de mayo. Por su parte, la edición premium, con un costo de 46 dólares, permite el acceso anticipado a partir del 15 de mayo e incluye dos expansiones futuras.

