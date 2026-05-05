Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO: la semifinal de la Champions que no debes buscar en Xuper TV o Magis TV

La semifinal de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal se acerca.

La semifinal de la Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal está cada vez más cerca. Para verla de forma segura, es fundamental evitar sitios que distribuyen contenido pirata, como Xuper TV o Magis TV.

Ingresar a estas plataformas pone en riesgo tanto tu información personal como el dispositivo desde el que accedes, ya que solicitan permisos críticos e invasivos que no corresponden a un servicio de streaming legítimo y pueden ser utilizados con fines maliciosos.

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Por este motivo, la empresa de ciberseguridad ESET las clasifica como aplicaciones potencialmente indeseables (PUA).

Para verla de manera segura, evita plataformas piratas como Xuper TV o Magis TV.

Además, la justicia argentina ordenó el bloqueo de los dominios y servidores de estas aplicaciones tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin autorización de los titulares de derechos.

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La orden, firmada por el juez Esteban Rossignoli y respaldada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (UFEIC), instruyó a las empresas tecnológicas a desactivar estas apps, incluso si ya estaban instaladas en teléfonos o dispositivos TV Box.

Plataformas como Amazon Fire TV también bloquearon completamente estas aplicaciones para impedir el acceso a contenido protegido.

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El nuevo sistema de bloqueo identifica apps incluidas en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una organización internacional dedicada a combatir la piratería audiovisual.

Ingresar a estos sitios compromete tu información personal y puede dañar tus dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se detecta una aplicación como Xuper TV, el sistema muestra una advertencia al usuario y la desactiva automáticamente.

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Dónde ver la Champions League de forma segura

Los partidos de la Champions League pueden verse de forma segura a través de Disney+ Premium, según el país.

Para acceder, basta con suscribirse al servicio autorizado y utilizar sus aplicaciones en dispositivos móviles, computadoras o Smart TV. Evitar sitios piratas o aplicaciones no oficiales es clave para proteger tu información y cumplir con la legalidad.

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Por otra parte, la lista de canales oficiales puede variar según la región, por lo que conviene consultar la web de la UEFA o la de cada plataforma para confirmar la cobertura en tu país.

Puedes ver los partidos de la Champions League de forma segura en Disney+ Premium, según disponibilidad regional. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Alternativas seguras y gratuitas a Xuper TV y Magis TV

Si lo quieres es ver películas y series de forma gratuita y segura, puedes acudir a algunas alternativas diferentes a Xuper TV y Magis TV. La principal opción es YouTube.

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Esta plataforma, propiedad de Google, permite acceder gratuitamente a millones de videos, documentales, series web, conciertos y material educativo. No requiere suscripción: solo es necesario instalar la app, iniciar sesión y explorar su catálogo.

Pluto TV ofrece canales en vivo y una amplia variedad de películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Una de sus ventajas es que no es obligatorio iniciar sesión para ver el contenido.

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En Rakuten TV se pueden encontrar películas gratis en la sección “Free”, con títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro, destacándose por ofrecer éxitos de taquilla de años anteriores.

Para acceder a películas y series gratis y de manera segura, existen alternativas legales distintas a Xuper TV y Magis TV. (Play Store)

FilmRise, de origen estadounidense, brinda contenido financiado con publicidad, incluyendo títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

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Atlético de Madrid vs. Arsenal

El Atlético de Madrid y el Arsenal igualaron 1-1 en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/26, disputado el 29 de abril de 2026 en el estadio Metropolitano de la capital española.

El delantero Viktor Gyökeres abrió el marcador para el conjunto inglés, mientras que Julián Álvarez logró el empate para el equipo rojiblanco al convertir un penalti en la segunda mitad.

Con este resultado, la serie queda abierta y se definirá el 5 de mayo de 2026, cuando ambos equipos se enfrenten en el Emirates Stadium de Londres, en busca del pase a la final del torneo europeo más prestigioso a nivel de clubes.