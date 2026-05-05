Poner una moneda en el router de WiFi: qué hay detrás de esta práctica viral

Un router WiFi moderno de color blanco se encuentra sobre una mesa de madera, con una moneda de cobre sobre su superficie y la señal inalámbrica digitalmente representada en el aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar una moneda sobre el router para mejorar la señal de internet es uno de los trucos caseros más difundidos en redes sociales en los últimos meses. Sin embargo, especialistas coinciden en que no existe evidencia técnica que respalde esta práctica y advierten que, lejos de optimizar la conexión, podría generar interferencias y afectar el rendimiento del equipo.

El router, dispositivo encargado de distribuir la señal de WiFi en el hogar, puede ver alterado su funcionamiento por diversos factores como la ubicación, la presencia de obstáculos físicos y la interferencia de otros dispositivos electrónicos. En ese contexto, surgió la idea de utilizar una moneda como supuesto método para redirigir o potenciar la señal, bajo el argumento de que el metal podría modificar el comportamiento de las ondas.

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Según quienes promueven este método, la moneda actuaría como una especie de reflector que ayudaría a dirigir la señal hacia determinadas áreas de la casa, reduciendo pérdidas y mejorando la cobertura. Esta hipótesis se basa en la capacidad de los metales para interactuar con ondas electromagnéticas. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, esta explicación carece de sustento.

Un moderno router WiFi negro con cuatro antenas y una moneda encima, emitiendo señales luminosas que representan conectividad inalámbrica, en un entorno doméstico contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos en telecomunicaciones señalan que los objetos metálicos no están diseñados para mejorar la señal WiFi y, en la mayoría de los casos, generan el efecto contrario. En lugar de potenciar la conexión, pueden bloquear, desviar o dispersar las ondas, lo que impacta negativamente en la calidad del servicio. Esto se debe a que el WiFi funciona mediante señales electromagnéticas que requieren un entorno lo más despejado posible para propagarse de manera eficiente.

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Además, colocar una moneda u otros objetos sobre el router puede interferir con la ventilación del equipo. Estos dispositivos generan calor durante su funcionamiento y necesitan disiparlo correctamente para evitar fallas. Obstruir parcial o totalmente su superficie puede contribuir al sobrecalentamiento, reduciendo su vida útil o provocando interrupciones en la conexión.

La viralización de este tipo de consejos responde, en parte, a la necesidad de los usuarios de encontrar soluciones rápidas y accesibles frente a problemas de conectividad. En hogares donde la señal es débil o inestable, cualquier alternativa sencilla puede resultar atractiva. Sin embargo, no todos los métodos que circulan en internet cuentan con respaldo técnico.

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Una ilustración digital futurista muestra un router WiFi emitiendo ondas distorsionadas, rodeado de objetos metálicos como latas, monedas y llaves, que visualizan la interferencia en la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, existen medidas comprobadas que sí contribuyen a mejorar el rendimiento del WiFi. Una de las más importantes es la ubicación del router. Colocarlo en un punto central y elevado dentro del hogar permite una distribución más uniforme de la señal. Evitar rincones cerrados o espacios rodeados de paredes gruesas también ayuda a reducir pérdidas.

Otro aspecto clave es minimizar las interferencias. Electrodomésticos como microondas, televisores o dispositivos inalámbricos pueden afectar la señal si se encuentran demasiado cerca. Mantener cierta distancia entre estos equipos y el router favorece una conexión más estable.

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El reinicio periódico del dispositivo es otra práctica recomendada. Apagar y encender el router ayuda a optimizar su funcionamiento, especialmente cuando se acumulan errores o se produce una saturación de la red. Asimismo, contar con equipos actualizados puede marcar una diferencia significativa en la calidad de la conexión, ya que las tecnologías más recientes ofrecen mayor alcance y estabilidad.

Un hombre observa con curiosidad su modem wifi en la sala de su casa, evaluando su funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En viviendas grandes o con múltiples habitaciones, el uso de repetidores o amplificadores de señal puede ser una solución efectiva. Estos dispositivos permiten extender la cobertura del WiFi a zonas donde la señal llega con menor intensidad, mejorando la experiencia de uso.

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En definitiva, aunque el truco de la moneda se ha popularizado por su simplicidad, no representa una solución real para los problemas de conectividad. La calidad del WiFi depende de factores técnicos que requieren ajustes más precisos que la simple incorporación de un objeto metálico. Comprender cómo funciona la señal y aplicar buenas prácticas sigue siendo la forma más efectiva de lograr una conexión estable en el hogar.