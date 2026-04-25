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Por qué debes evitar cerrar la tapa de la laptop sin apagarla antes

El modo standby mantiene el procesador y la conexión activa incluso con la tapa cerrada

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Una mujer con suéter oscuro cierra una laptop plateada en una mesa de madera. Junto a ella, una taza de café y un bolso. Detrás, una calle urbana.
Guardar la laptop encendida en la mochila puede causar sobrecalentamiento y agotar la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerrar la tapa de la laptop al terminar las clases o la jornada laboral es una costumbre extendida. Sin embargo, este gesto rutinario puede causar problemas de sobrecalentamiento, agotamiento de la batería y daños internos si el dispositivo no se apaga o hiberna correctamente antes de guardarlo.

Tradicionalmente, cerrar la tapa del portátil activaba el modo de suspensión clásico. En este estado, el sistema cortaba la energía de casi todos los componentes y solo mantenía activa la memoria RAM. Esto permitía reanudar el trabajo rápidamente y, sobre todo, conservaba el equipo frío y con bajo consumo energético.

En los últimos años, según informa ADSLZone, la industria adoptó un nuevo estándar: el modo standby o modo de baja energía. Inspirado en la experiencia de los teléfonos móviles, este sistema busca que el portátil esté siempre listo para encenderse al instante. El inconveniente es que, aunque la pantalla se apague, el procesador sigue funcionando en segundo plano. El equipo mantiene la conexión Wi-Fi, sincroniza correos, descarga actualizaciones e indexa archivos, generando actividad constante que puede pasar desapercibida.

Vista lateral de un joven profesional sentado en un escritorio de madera, mirando una laptop con gráficos. Hay documentos, un bolígrafo, una taza de café y una lámpara.
El calor acumulado afecta la vida útil de la batería y puede dañar componentes internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de cerrar la laptop sin precaución

Cuando la laptop se guarda en una funda o mochila tras cerrar la tapa, se crea un ambiente hermético sin flujo de aire. Mientras el sistema permanece en modo standby, la placa base y otros componentes continúan generando calor. Esta falta de ventilación puede provocar un sobrecalentamiento considerable.

El calor excesivo afecta directamente a la batería de iones de litio, exponiéndola a un estrés térmico que disminuye su capacidad máxima de retención. Además, el sobrecalentamiento prolongado puede dañar la pantalla, circuitos y otros componentes internos. Los ventiladores pueden activarse a máxima velocidad para intentar disipar el calor, pero en un espacio cerrado, la eficacia es mínima.

Otro efecto negativo es el agotamiento total de la batería. Aunque se haya dejado el portátil con un 60 o 70% de carga, puede descargarse por completo durante el trayecto. Esta situación no suele deberse a un fallo de hardware, sino a la gestión energética propia del modo standby, especialmente en sistemas operativos como Windows, donde pueden producirse picos de rendimiento inesperados incluso con la tapa cerrada.

Una mujer sentada en un cubículo de oficina oscuro, trabajando en una laptop iluminada por la pantalla. El resto de los cubículos están vacíos.
La hibernación corta el consumo eléctrico y evita problemas durante el transporte del portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas seguras: la hibernación

La solución más lógica para evitar estos riesgos es apagar por completo el portátil antes de guardarlo. No obstante, si se prefiere conservar la sesión activa para retomar el trabajo rápidamente, la opción recomendada es la hibernación.

A nivel técnico, la hibernación funciona de forma diferente al modo standby. El sistema guarda el estado de todos los programas y documentos abiertos en el disco SSD, y luego corta la energía por completo. De este modo, no hay consumo eléctrico ni generación de calor. El portátil puede permanecer guardado durante días o semanas, y al encenderlo, todo estará tal como se dejó, incluyendo el nivel de batería.

Cómo configurar la hibernación

Configurar la hibernación en Windows es sencillo:

  • Abre el menú de inicio y escribe «Elegir un plan de energía» o navega hasta Panel de control > Hardware y sonido > Opciones de energía.
  • En el menú lateral, selecciona «Elegir el comportamiento del cierre de la tapa».
  • En la fila «Al cerrar la tapa», cambia la opción «Suspender» por «Hibernar» tanto para uso con batería como conectado a la corriente.
  • Si no aparece la opción, haz clic en «Cambiar la configuración actualmente no disponible» en la parte superior y marca la casilla «Hibernar» en las opciones de apagado.
Configurar la hibernación en Windows ayuda a proteger el equipo y conservar la batería. (Europa Press)
Configurar la hibernación en Windows ayuda a proteger el equipo y conservar la batería. (Europa Press)

Con estos pasos, la laptop entrará en modo de hibernación al cerrar la tapa, evitando el sobrecalentamiento y la descarga innecesaria de la batería.

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