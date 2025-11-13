Las llamadas spam en iPhone llegan a su fin con esta función de iOS 26

Siri actúa como asistente guardián en iOS 26, identificando y gestionando llamadas de números desconocidos en tiempo real. (Imagen ilustrativa)

La actualización de iOS 26 en los iPhone le da a los usuarios una herramienta en la lucha contra las llamadas no deseadas. Una función ideal en tiempos en los que esta modalidad es usada como método de fraude y continua saturación contra los usuarios.

Esta función usa inteligencia artificial como aliada para identificar y bloquear la comunicación si es considerada como spam, siendo un intermediario que vigila cuando un número desconocido intenta contactar con el dispositivo.

Cómo funciona el asistente que bloquea las llamadas en iPhone

Los usuarios ahora cuentan con un ‘agente guardián’ por medio de Siri. Cuando entra la llamada de un número desconocido, el asistente responde autónomamente y pregunta a la persona que llama por su nombre y el motivo de la comunicación, sin que el teléfono suene ni interrumpa al usuario de inmediato.

La respuesta del interlocutor se transcribe automáticamente en la pantalla del iPhone. El propietario puede leer en tiempo real quién intenta contactarlo y por qué motivo. A partir de ese momento, el usuario decide si desea responder la llamada, rechazarla o incluso enviar una respuesta automática mediante una voz artificial.

El sistema de bloqueo de llamadas spam en iPhone permite personalizar el nivel de filtrado desde el menú de Ajustes del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dinámica crea una barrera efectiva frente a las comunicaciones que buscan engañar, vender productos no solicitados o simplemente interrumpir la rutina sin justificación.

Esta función opera exclusivamente con números que no están guardados en la agenda. Así, la experiencia de recibir llamadas procedentes de amigos, familiares o contactos habituales permanece igual.

Cómo configurar este bloqueo de llamadas spam en iPhone

El filtro de llamadas spam puede activarse y personalizarse desde el menú de Ajustes en el iPhone, concretamente en el apartado “Teléfono” dentro de la sección de Apps. Las opciones disponibles ofrecen distintos niveles de intervención ante llamadas de números no guardados:

Permitir todas las llamadas: el usuario recibe todas las llamadas entrantes, sin ningún filtrado previo.

Silenciar las llamadas desconocidas: toda llamada de un número no registrado se dirige automáticamente al buzón de voz y solo queda notificada como llamada perdida.

Solicitar motivo de la llamada (modo destacado): Siri pide al desconocido que se identifique y explique el motivo de la llamada antes de que el teléfono suene.

El filtro de llamadas spam de iOS 26 solo interviene con números no guardados, manteniendo intacta la comunicación con contactos habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo de solicitar el motivo de la llamada se presenta como la alternativa más equilibrada. Este sistema introduce una capa de seguridad que permite discriminar entre intentos de fraude, telemarketing y comunicaciones legítimas como un mecánico, un repartidor o un técnico de servicios.

En todo momento, el usuario puede modificar o desactivar la configuración, si así lo desea, desde el mismo menú de ajustes.

Adicionalmente, existe una función para filtrar llamadas de números desconocidos, donde las llamadas y mensajes de este tipo se trasladan automáticamente a la lista de números desconocidos sin alertar al usuario, salvo que él mismo los revise.

En qué iPhone estará disponible esta función

La actualización de iOS 26 está disponible desde el iPhone 11 en adelante, incluidas todas las variantes de las series 12, 13, 14, 15, 16 y los modelos de la familia iPhone 17, así como el iPhone SE de segunda generación o superior.

Apple garantiza la privacidad de los usuarios al no almacenar ni compartir las transcripciones generadas por Siri durante el filtrado de llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a esta herramienta, basta con instalar la última versión del sistema operativo entrando en Ajustes > General > Actualización de software. Tras la descarga, el sistema activa automáticamente el filtro, aunque es posible personalizarlo desde Siri y Búsqueda según las preferencias individuales.

Apple subraya que ninguna de las transcripciones generadas por Siri se almacena ni se comparte en servidores externos, una decisión alineada con su tradicional política de privacidad y protección de datos.

Este detalle es importante, ya que se evitan riesgos de filtraciones de datos privados, al tener en cuenta en las llamadas se suele compartir información personal que debe ser cuidada.