OpenAI busca expandir la IA en los países: aplicaciones en educación, salud y preparación ante desastres

Según OpenAI, la mayoría de los países operan “muy por debajo de lo que los sistemas de IA actuales hacen posible”. (AP foto/Peter Morgan)

OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, ha lanzado una iniciativa global que pretende reducir la brecha tecnológica entre naciones, fomentar la construcción de centros de datos y ampliar el uso de inteligencia artificial en sectores críticos para el desarrollo social y económico.

OpenAI for Countries: una estrategia para reducir brechas y potenciar la IA a nivel global

La iniciativa OpenAI for Countries tiene como objetivo acercar los productos y capacidades de la compañía a países que aún no disponen de pleno acceso a la tecnología de inteligencia artificial.

Según OpenAI, la mayoría de los países operan “muy por debajo de lo que los sistemas de IA actuales hacen posible”, y la empresa pretende revertir esta situación mediante la colaboración con gobiernos y la creación de infraestructuras tecnológicas.

A través de acuerdos personalizados, OpenAI ofrece a cada país diferentes niveles de acceso y soporte. Estonia, por ejemplo, ya ha integrado ChatGPT Edu en las escuelas secundarias, mientras que en Noruega y los Emiratos Árabes Unidos la compañía está colaborando con empresas locales para construir centros de datos, posicionándose como su primer cliente.

La estrategia está liderada por George Osborne, exministro de Finanzas británico, y Chris Lehane, director de asuntos globales de OpenAI. Ambos están presentando el proyecto a funcionarios gubernamentales en foros internacionales como Davos, buscando consolidar alianzas que permitan aprovechar el potencial de la IA en educación, salud y gestión de emergencias.

IA para la educación, la salud y la gestión de desastres

OpenAI destaca la versatilidad de sus sistemas al ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada país. En el ámbito educativo, herramientas como ChatGPT Edu permiten mejorar la experiencia de aprendizaje en las aulas, como ocurre en Estonia.

Cabe destacar que en el ámbito sanitario, la inteligencia artificial tiene la capacidad de mejorar la gestión de la información. (Europa Press)

La preparación ante desastres es otra de las prioridades del programa. En Corea del Sur, OpenAI explora un acuerdo con la autoridad nacional del agua para desarrollar sistemas de alerta y defensa en tiempo real contra desastres hídricos relacionados con el cambio climático.

Este enfoque subraya el interés de la empresa en contribuir a la resiliencia y la seguridad de las infraestructuras críticas en diferentes regiones del mundo.

Ampliación del acceso y fomento del uso avanzado de la IA

OpenAI considera que muchas personas aún subutilizan las capacidades de la inteligencia artificial, incluso en países con acceso avanzado a la tecnología. El informe de la compañía señala que el “usuario avanzado” de OpenAI recurre a las funciones de razonamiento avanzado siete veces más que el usuario promedio.

La inteligencia artificial puede transformar la educación al ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas y adaptativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se observan brechas internas: en Singapur, por ejemplo, el volumen de mensajes relacionados con programación triplica la media global, reflejando la importancia de promover el uso intensivo y especializado de la IA.

La compañía, valorada recientemente en 500.000 millones de dólares y en proceso de explorar una posible oferta pública, busca consolidarse como un actor clave en la modernización digital de los países. Con 11 naciones ya sumadas a OpenAI for Countries, la estrategia apunta a consolidar la IA como motor de desarrollo y puente de equidad tecnológica a nivel global.

Aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación

La inteligencia artificial puede transformar la educación al ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas y adaptativas. Mediante algoritmos avanzados, la IA es capaz de analizar el ritmo, las fortalezas y las áreas de mejora de cada estudiante, ajustando automáticamente los contenidos, ejercicios y evaluaciones a sus necesidades particulares.

La IA facilita tareas administrativas y de gestión docente, como la corrección automatizada de exámenes, la organización de materiales, etc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto permite que los alumnos avancen a su propio ritmo y reciban recomendaciones específicas, logrando un aprendizaje más efectivo y motivador.

Además, la IA facilita tareas administrativas y de gestión docente, como la corrección automatizada de exámenes, la organización de materiales y el monitoreo del progreso de los estudiantes. Los asistentes virtuales pueden responder dudas en tiempo real, ayudar en la búsqueda de recursos y fomentar la participación activa, incluso fuera del horario escolar.

Así, los docentes pueden dedicar más tiempo a actividades pedagógicas y al acompañamiento personalizado, mejorando la calidad de la enseñanza y la atención a la diversidad en el aula.