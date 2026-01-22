‘IA Física’ y soberanía tecnológica: las claves de Jensen Huang, CEO de Nvidia, en Davos para la próxima década

Jensen Huang remarcó que la inteligencia artificial ha evolucionado más allá de la simple generación de texto e imágenes. (REUTERS/Denis Balibouse)

Jensen Huang, CEO de Nvidia, aprovechó el Foro Económico Mundial de Davos para marcar un nuevo rumbo en el desarrollo de la inteligencia artificial, alejándose de la euforia bursátil y centrándose en la próxima gran transformación técnica: la integración industrial de la ‘IA Física’.

Su mensaje dejó claro que la etapa experimental ha quedado atrás y que la inteligencia artificial está lista para impactar de manera estructural en la economía, la industria y la soberanía tecnológica de los países.

El salto de la IA generativa a la ‘IA Física’: transformación industrial y nuevos modelos

Durante su intervención, Jensen Huang remarcó que la inteligencia artificial ha evolucionado más allá de la simple generación de texto e imágenes. La clave de la próxima década, según el CEO de Nvidia, estará en los modelos de razonamiento abiertos, capaces de comprender la estructura de la materia, la química y las leyes que rigen el mundo físico.

Jensen Huang también defendió la importancia de los ecosistemas abiertos como motores de la innovación industrial. REUTERS/Denis Balibouse

Huang enfatizó que el verdadero valor para el sector B2B reside en la capacidad de la IA para anclarse a la realidad y simular interacciones complejas, lo que abre la puerta a la digitalización de habilidades físicas en áreas como la farmacéutica y la ciencia de materiales.

“Ya no es solo entender el lenguaje, es entender la naturaleza, los químicos, el mundo natural”, sostuvo el directivo.

El avance hacia la “physical Intelligence” permite que los sistemas de IA dejen de alucinar sobre la realidad y comiencen a modelarla con precisión. Huang mencionó que sectores industriales podrán simular procesos moleculares y físicos antes de fabricar productos, logrando ahorros y mejoras inéditas en eficiencia y calidad.

Este salto implica una integración masiva de la IA en la infraestructura productiva, superando el enfoque experimental para convertirse en una herramienta esencial en la economía global.

En cuanto al impacto sobre el empleo, Huang abordó el temor al desplazamiento laboral por la IA desde una perspectiva de aumentación, no de sustitución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ecosistemas abiertos y soberanía de datos: claves para la innovación y la seguridad

Jensen Huang también defendió la importancia de los ecosistemas abiertos como motores de la innovación industrial. Señaló que la mayoría de las industrias y compañías del mundo se beneficiarán de estos modelos abiertos, desafiando la tendencia de las grandes tecnológicas a cerrar sus plataformas.

Nvidia se posiciona como un facilitador neutral, permitiendo que startups, universidades e investigadores construyan aplicaciones verticales sobre una plataforma horizontal sin depender de “chimeneas” tecnológicas.

En un contexto marcado por las preocupaciones geopolíticas de Davos 2026, Huang hizo un llamado a los países para que no dependan de modelos importados en su infraestructura crítica y fortalezcan su soberanía tecnológica. “Tu experiencia debe ser propia. Tu inteligencia nacional debe ser parte de ti”, indicó Huang.

Recalcó que la infraestructura de computación es la base de la economía moderna y que los gobiernos deben invertir en ella como lo hicieron con la energía y el transporte.

Nvidia actúa como facilitador neutral, permitiendo a terceros desarrollar apps especializadas sobre su plataforma sin depender de soluciones cerradas. REUTERS/Shir Torem

La soberanía tecnológica, según Huang, es ahora un imperativo de seguridad nacional: quien no desarrolle capacidad propia de cómputo y modelos entrenados con datos y cultura local, quedará rezagado a nivel global.

Impacto de la IA en el empleo

En cuanto al impacto sobre el empleo, Huang abordó el temor al desplazamiento laboral por la IA desde una perspectiva de aumentación, no de sustitución. Introdujo el concepto de “fuerza laboral digital”, donde agentes inteligentes asumen las tareas cognitivas estructuradas, liberando a los profesionales humanos para centrarse en actividades de mayor valor.

Como ejemplo, señaló que en el sector salud, la IA puede ayudar a que médicos y enfermeras dediquen más tiempo a los pacientes y menos a la gestión de datos, mejorando así la atención y el diagnóstico.

Huang insistió en que la clave está en entender cuál es el trabajo que puede ser asumido por estos recursos digitales para que complementen, y no reemplacen, la labor humana esencial.