Apple lanzaría pronto un Pin con IA y dos cámaras: se parecería a un ‘AirTag’

Los dos dispositivos que planea Apple son para competir en el mercado de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple estaría trabajando en un nuevo dispositivo portátil similar a un AirTag equipado con inteligencia artificial y cámaras duales. Al mismo tiempo, prepararía el lanzamiento de un HomePod avanzado con una base robótica giratoria y pantalla, que podría estar disponible a mitad del año 2026, junto con la actualización iOS 26.4.

Estos desarrollos son un intento de la compañía dirigida por Tim Cook de competir en la carrera de la IA, donde empresas como OpenAI preparan junto al diseñador Jonathan Ive, un dispositivo de IA que no tomará la forma de pin, sino que se asemejará a unos auriculares AirPods o a un audífono tradicional.

Cómo sería el diseño del nuevo pin con IA de Apple

Según The Information, el nuevo pin compatible con inteligencia artificial se distinguiría por su tamaño compacto, similar al de un AirTag, pero su objetivo va mucho más allá de la simple localización de objetos.

El innovador pin de IA de Apple, sería similar a un AirTag, pero contaría con diseño compacto, materiales premium, tres micrófonos, botón lateral y recarga inalámbrica compatible con Apple Watch. (Foto: Apple Inc./vía REUTERS)

Con un diseño circular, plano, y materiales en aluminio y cristal, el aparato integraría dos cámaras frontales —una estándar y otra gran angular—, capaces de capturar imágenes y video del espacio.

El hardware incluiría tres micrófonos para captar audio ambiental y un altavoz propio, además de un botón físico en el lateral que permitiría la interacción manual. La recarga sería inalámbrica, compatible con las bases actuales del Apple Watch, aunque superaría levemente el grosor del AirTag existente.

En el corazón del dispositivo residiría la nueva versión de Siri, potenciada con funciones de chatbot y la capacidad de analizar imágenes, responder preguntas y ejecutar comandos de voz, sin depender del iPhone. Esta tecnología, prevista para debutar en iOS 27, convertiría al pin en un asistente personal autónomo basado en IA.

Qué desafíos tiene el desarrollo de este nuevo dispositivo

La ausencia de un sistema de sujeción definido y la duda sobre la integración en otras plataformas plantean desafíos de diseño y adopción para el pin de Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la fuente consultada, el proyecto carece, a día de hoy, de un método de sujeción definido, ni clip, ni imán, ni enganche, aunque este aspecto podría ajustarse en próximas etapas del desarrollo.

En Cupertino aún no deciden si el pin será un producto independiente o si, en cambio, se integrará como complemento en unas hipotéticas gafas inteligentes u otros dispositivos del ecosistema.

La funcionalidad autónoma que permitirían sus controles físicos y sensores plantea el interrogante de si existe un mercado dispuesto a adoptar un accesorio más en la vida cotidiana, o si el contexto de la realidad aumentada deberá madurar antes para justificar esta clase de dispositivo.

El fracaso del AI Pin de Humane, creado por exempleados de Apple, representa un antecedente relevante sobre la demanda real y las necesidades del mercado para este tipo de productos. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Asimismo, el desafío para los ingenieros de Apple no se limita a la innovación técnica. El precedente más reciente, el ‘AI Pin’ de Humane —startup fundada por exempleados de la propia compañía— fracasó ampliamente en el mercado al no satisfacer una necesidad clara de los consumidores.

Cuáles son las novedades del próximo HomePod de Apple

En paralelo, el otro gran desarrollo que Apple tiene avanzado corresponde al ámbito doméstico. Desde hace tiempo existen filtraciones que describen un hub inteligente con pantalla pequeña, sistema de sonido y una base robótica capaz de rotar 360 grados.

Este dispositivo, similar a un iPad montado sobre un brazo mecánico, podrá inclinarse en vertical y orientarse automáticamente hacia la voz, la presencia o el movimiento de las personas en una habitación, a través de sensores especializados.

Apple prepara el lanzamiento de un HomePod avanzado con pantalla, sonido y base robótica capaz de girar 360 grados y orientarse hacia los usuarios. (Foto: Apple)

La base robótica permitiría al HomePod reposicionarse durante videollamadas o para mejorar la experiencia de usuario, alineándose con los rumores que el periodista Mark Gurman ha venido adelantando respecto a futuros lanzamientos previstos para 2027.

Cuándo podría ser el lanzamiento de estos dos dispositivos

El pin de IA podría presentarse en 2027, aunque su continuidad no está garantizada. En cambio, la probabilidad de que el HomePod robótico llegue pronto al mercado es mayor, ñporque su desarrollo estaría prácticamente completado y su lanzamiento coincidiría con una actualización relevante de Siri.

En este sentido, la pregunta a resolver no es únicamente tecnológica: falta ver si la compañía conseguirá que estos dispositivos se integren en la vida diaria de los usuarios y se vuelvan imprescindibles en su uso cotidiano.