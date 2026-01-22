Todo lo que se sabe de los lentes ‘Apple Vision Air’ la posible versión económica que competiría con Meta

"Apple Vision Air" apuesta por democratizar la computación espacial con un visor más accesible. (Foto: Europa Press)

Rumores apuntan que Apple estaría preparando el lanzamiento del “Apple Vision Air”, un visor más económico, que según analistas y la tendencia de lanzamientos de todos los años podría llegar en junio de 2026, con un precio estimado entre 1.500 y 1.900 dólares.

La llegada de este dispositivo, que estaría abierto al público en la temporada de fin de año, marcaría un punto de inflexión frente a propuestas previas como el Vision Pro, cuyo costo se mantiene muy por encima de los 3.000 dólares.

Qué novedades en diseño tendría el nuevo visor económico de Apple

Según filtraciones de analistas como Ming-Chi Kuo, el nuevo visor económico de Apple presentaría cambios profundos en su diseño y componentes, priorizando la ergonomía y la portabilidad.

El Apple Vision Air ofrece un diseño compacto y ligero, reduciendo el peso del visor en un 30% respecto al Vision Pro e incorporando materiales plásticos y textiles técnicos. (Foto: REUTERS/Caroline Chia)

Una de las innovaciones más relevantes será la sustitución de la estructura de aluminio y el panel frontal de vidrio por materiales plásticos de alta resistencia y textiles técnicos, lo que reduciría el peso total del visor en aproximadamente un 30% respecto al modelo anterior.

Además, la batería externa seguiría siendo independiente, ahora en un formato más compacto. La ausencia de la pantalla externa EyeSight —responsable de proyectar los ojos del usuario en el Vision Pro— y la simplificación de las correas permitirán un ajuste más rápido e incrementarán la comodidad.

Cómo sería la experiencia visual en los nuevos visores de Apple

La experiencia visual del visor de Apple se apoya en lentes pancake de segunda generación y tecnología ProMotion, que garantizan fluidez y previenen el mareo del usuario. (Foto: Europa Press)

En cuanto a la experiencia visual, Apple optará por lentes pancake de segunda generación que, aunque requieren menos ajustes, mantienen alta claridad y logran un factor de forma más delgado, acercándose al diseño de gafas deportivas en vez de cascos voluminosos.

Aunque el modelo Air prescindirá de tecnologías como la doble configuración de procesadores M-series y R1, incorporará en su lugar un único chip A19 Pro optimizado, que integrará el procesamiento gráfico y de sensores, similar al procesador planeado para el iPhone 17.

También, la pantalla interna sufrirá una reducción en resolución frente a los paneles micro-OLED 4K por ojo que equipa el Vision Pro. No obstante, el Vision Air conservará la tecnología ProMotion para asegurar fluidez visual y evitar descompensaciones como el mareo, uno de los retos más frecuentes en esta categoría emergente.

Qué otras novedades se conocen del hardware del visor económico de Apple

El 'Apple Vision Air' recurriría a algoritmos de visión computacional y menos sensores externos, manteniendo el control por gestos y prescindiendo de controles físicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las concesiones en hardware continúan en el área de sensores y cámaras. El Vision Air reducirá el arsenal de sensores externos disponible en la gama alta, recurriendo a algoritmos de visión computacional para suplir la falta de hardware y mantener capacidades de rastreo sofisticadas.

Asimismo, el control por gestos con las manos continuará como sistema principal de interacción, reforzando la filosofía de la empresa estadounidense de no adoptar controles físicos, en contraste con la estrategia de Meta.

De qué forma afectaría este lanzamiento de Apple en su competencia

La posición de Apple ante la competencia será directa al enfrentar al Meta Quest 4, dispositivo que ha liderado las ventas recientes gracias a su integración de IA generativa y amplia biblioteca de juegos.

El visor de Apple competiría directamente con Meta Quest 4, un próximo lanzamiento de Meta. (Foto: META)

La empresa de Cupertino buscará diferenciarse articulando la integración total con el ecosistema: las funciones de pantalla extendida para Macs y la interconexión con iCloud y iMessage convierten al Vision Air en una extensión del iPhone, mientras que la propuesta de Meta continúa orientándose hacia el entretenimiento lúdico.

El veredicto sobre el éxito del Vision Air dependerá, en opinión de los expertos, de su capacidad para acercarse funcionalmente al 80% del modelo Pro por menos de la mitad del precio.

Si la empresa dirigida por Tim Cook logra este equilibrio, podrá captar a los usuarios que rechazaron la primera generación de su visor por el coste. La batalla prevista para 2026 será particularmente intensa, porque Meta planea lanzar una versión Pro de su dispositivo, invirtiendo los papeles tradicionales en el mercado.