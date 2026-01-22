Alexa+ en español llega a México: la IA más avanzada de Amazon que hace reservas en restaurantes tiene este precio mensual

Con Alexa+, los usuarios pueden realizar peticiones más complejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alexa+, la versión más avanzada del asistente de voz de Amazon, ya está disponible en español y México es el primer país en acceder a esta herramienta. El servicio tiene un costo de 399 pesos mexicanos al mes, aunque es gratuito para los miembros de Amazon Prime.

Esta versión potenciada con inteligencia artificial de Alexa realiza reservas en restaurantes, recuerda la hora del baño para niños, almacena recetas adaptadas a restricciones alimentarias, sugiere juegos y actividades para el hogar, e incluso ayudar a organizar vacaciones familiares.

Los usuarios pueden interactuar con comandos como: “Alexa, se me antojaron unos tacos al pastor”, para recibir recomendaciones, o consultar: “Alexa, ¿hoy circulo si mi placa termina en 9?”, y obtener una respuesta inmediata.

Alexa+ utiliza español con acento mexicano y reconoce modismos locales, facilitando la interacción y adaptándose a las necesidades cotidianas de los usuarios en México.

Alexa+ cuenta con la capacidad de realizar reservas en restaurantes. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Cómo funciona Alexa+

Alexa+ utiliza modelos de lenguaje avanzados para interpretar y ejecutar tareas complejas, coordinando dispositivos y servicios de manera natural y eficiente.

Su funcionamiento permite controlar el hogar inteligente, reproducir música, hacer compras en línea, realizar reservaciones en restaurantes y planificar viajes, todo a través de comandos de voz.

La integración con servicios y dispositivos populares en México facilita el acceso a múltiples funciones útiles con simples instrucciones. Por ejemplo, se puede decir:

“Alexa, estaremos en Polanco el sábado a medio día, ¿puedes reservar una mesa para dos en el restaurante de la vez pasada?”

“Alexa, si tengo piel muy sensible, ¿qué crema me recomendarías comprar?”

“Alexa, ¿hoy circulo si mi placa termina en 9?”

Los usuarios pueden hacer consultas más complicadas y usar modismos mexicanos al usar Alexa+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Alexa, pon la playlist de música para trabajar en Spotify.”

“Alexa, ¿cuánto gasté de luz este mes?” (tras enviarle el recibo de luz escaneado)

“Alexa, ¿cuál es mi CURP?” (si previamente se le envió una copia del INE)

“Alexa, pide un Uber para ir al aeropuerto.”

“Alexa, ordena comida de Rappi.”

Además, Alexa+ permite manejar dispositivos inteligentes del hogar con comandos naturales. Por ejemplo:

“Alexa, muéstrame la puerta principal” para revisar la cámara Ring y verificar si llegó un paquete.

“Alexa, ¿alguien sacó al perro hoy?” y Alexa+ analizará las imágenes de la cámara Ring para responder si la mascota ya salió.

Con Ring, los usuarios pueden solicitarle a Alexa+ que esté pendiente de los paquetes que llega a casa. (Amazon)

“Alexa, tengo frío” para que se ajuste la calefacción.

“Alexa, está oscuro” y las luces se encenderán automáticamente.

También es posible crear rutinas personalizadas mediante la voz, combinando varias acciones sin necesidad de abrir la aplicación. Con estas funciones, Alexa+ ofrece una experiencia más intuitiva y adaptada al entorno del usuario en México.

Qué pasa con la Alexa estándar

Alexa, la versión estándar del asistente de voz de Amazon, continúa disponible para los usuarios. Esta opción permite acceder a funciones básicas como reproducir música, consultar el clima, controlar dispositivos inteligentes del hogar, obtener noticias y realizar preguntas generales, sin necesidad de suscripción adicional.

Alexa puede utilizarse en dispositivos Echo, smartphones y otros productos compatibles, ofreciendo una experiencia práctica y accesible para quienes buscan asistencia por voz en tareas cotidianas.

La versión estándar de Alexa todavía se encuentra disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comandos para sacarle provecho a Alexa

Para aprovechar al máximo las capacidades de Alexa, existen diversos comandos que facilitan tareas cotidianas y mejoran la experiencia en el hogar. Entre los más útiles se encuentran: “Alexa, enciende la luz del salón”, “Alexa, pon mi playlist favorita en Spotify” o “Alexa, ¿qué clima hará hoy?”.

Es posible programar alarmas y recordatorios utilizando frases como: “Alexa, despiértame a las 7 de la mañana” o “Alexa, recuérdame llamar al doctor a las 5”. Para quienes buscan información actualizada, basta con decir: “Alexa, dime las noticias del día” o “Alexa, ¿cuál es el tráfico hacia el centro?”.

Alexa puede gestionar la agenda personal, agregar productos a la lista de compras y realizar compras en línea. Además, permite crear rutinas personalizadas que combinan acciones, como “Alexa, buenos días” para encender luces, leer el pronóstico y reproducir música.