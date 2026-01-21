Tecno

Lo más visto en Netflix Colombia en 2025: Las Guerreras K-Pop, Stranger Things y más

El último informe de la plataforma destaca 96 mil millones de horas vistas y la popularidad de títulos internacionales como Merlina y La Huésped liderando tendencias

El reporte global de Netflix
El reporte global de Netflix revela récords de engagement y el auge de series colombianas en 2025 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix publicó su más reciente reporte global de engagement, detallando las tendencias de visualización entre julio y diciembre de 2025.

El informe, que analizó 96 mil millones de horas vistas por suscriptores en todo el mundo, ha revelado cuáles fueron las series y películas más populares en la plataforma, destacando el impacto de las producciones de habla no inglesa, con presencia destacada de títulos colombianos.

El engagement de Netflix se mide por el tiempo de visualización (total de horas vistas dividido por el tiempo de reproducción), lo que permite identificar no solo los títulos más vistos en números absolutos, también aquellos que lograron retener la atención del público.

El reporte semestral evidencia el
El reporte semestral evidencia el crecimiento de la oferta en español y el impacto de las producciones colombianas, que superaron los 12 millones de visualizaciones y captaron la atención de nuevos públicos

Este semestre, las producciones originales de la plataforma y los títulos internacionales lograron liderar el ranking, demostrando el alcance global de la plataforma y la diversidad de los gustos de los usuarios.

Qué fue lo más visto en Netflix

Durante la segunda mitad de 2025, el título más visto en Netflix fue Las Guerreras K-pop, que rompió récords con 482 millones de visualizaciones. El éxito de la franquicia se extendió también a sus videos con letras, que sumaron 32 millones de visitas adicionales.

Stranger Things regresó con fuerza: su quinta temporada fue la serie más vista del semestre (94 millones de visualizaciones), mientras que el acumulado de las cinco temporadas alcanzó 275 millones de visualizaciones.

Merlina mantuvo su popularidad, con la temporada 2 liderando el reporte (124 millones de visualizaciones) y la temporada 1 ubicándose en el octavo puesto (47 millones).

El engagement medido por horas
El engagement medido por horas vistas confirma el interés por historias locales e internacionales, con La Huésped y Simplemente Alicia entre los lanzamientos más vistos a nivel global en la segunda mitad del año - crédito Netflix

Cuáles fueron las producciones internacionales destacadas en Netflix

Más de un tercio del total de visualizaciones en Netflix correspondió a títulos de habla no inglesa, con series y películas en coreano, español y japonés entre las más vistas. Corea del Sur destacó con películas como El Gran Diluvio (66 millones) y series como El Juego del Calamar temporada 3 (79 millones).

Japón mantuvo su relevancia con títulos como El Último Samurái en Pie (21 millones) y Alice in Borderland temporada 3 (25 millones). En Europa, España aportó éxitos como Ángela (36 millones) y El refugio atómico (28 millones), mientras que Francia, Turquía y Alemania también sumaron títulos destacados.

Cuál fue la producción colombiana con mejor recepción en streaming

En el ámbito latinoamericano, Colombia vivió un semestre de gran exposición en Netflix gracias al estreno de cinco nuevas series. El título La Huésped se consolidó como la producción colombiana más exitosa del semestre, con más de 12 millones de visualizaciones a nivel global, posicionándose como uno de los lanzamientos más destacados del año para el país. Le siguió Delirio, que superó los 5,5 millones de visualizaciones.

Carmen Villalobos y Natalia Reyes
Carmen Villalobos y Natalia Reyes regresaron a las pantallas con la serie colombiana de streaming 'La Huésped' - crédito cortesía Netflix

Entre las comedias, Simplemente Alicia alcanzó cerca de 5,5 millones de visualizaciones, convirtiéndose en la comedia colombiana más vista del semestre y superando a Nuevo Rico, Nuevo Pobre, que había registrado 3,4 millones en el primer semestre del año.

El informe de Netflix evidenció que el público global busca variedad. Las comedias estadounidenses como Happy Gilmore 2 (135 millones) y Una boda en las Bahamas con Madea (60 millones) se ubicaron entre las más vistas, así como dramas como Indomable (93 millones) y documentales como Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar (57 millones).

El anime representó más del 5% del total de visualizaciones de TV, con títulos como DAN DA DAN temporada 2 (17 millones) y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (11 millones). Las adaptaciones de libros también fueron exitosas, con películas como Frankenstein (98 millones) y series como Mi vida con los chicos Walter temporada 2 (39 millones).

El reporte de Netflix muestra que la plataforma sigue teniendo variedad en sus contenidos y alcance global. El éxito de La Huésped demostró la creciente demanda de contenido colombiano y latinoamericano, que cada vez logra mayor proyección internacional.

