Google revela el origen del nombre Nano Banana y cómo pasó de apodo a fenómeno viral

Google explicó cómo nació el nombre de Nano Banana. (Foto: Imagen ilustrativa)

Google reveló finalmente el origen del nombre Nano Banana, una de sus herramientas de inteligencia artificial más populares para la generación y edición de imágenes, y confirmó que su denominación nació de una anécdota interna tan improvisada como personal.

Lo que comenzó como un apodo usado de madrugada para cumplir con un plazo técnico terminó convirtiéndose en una marca reconocida dentro del ecosistema de Gemini y DeepMind, y en un fenómeno viral entre usuarios creativos y profesionales.

La historia fue contada por el propio equipo de Google DeepMind a través de una publicación oficial en su blog, donde explicaron que el nombre no fue resultado de una estrategia de marketing ni de un estudio de marca, sino de una decisión espontánea tomada bajo presión, durante el desarrollo inicial del modelo.

Nano Banana se iba a llamar originalmente Gemini 2.5 Flash Image.

Hoy, Nano Banana es uno de los generadores de imágenes más utilizados del mundo y un ejemplo de cómo la cultura interna de las empresas tecnológicas puede influir directamente en productos globales.

Nano Banana es un generador y editor de imágenes conversacional integrado en Gemini y DeepMind, diseñado para facilitar la creación visual tanto a usuarios comunes como a diseñadores, creadores de contenido y profesionales. Su objetivo principal es democratizar el acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial, permitiendo generar, modificar y experimentar con imágenes mediante lenguaje natural, sin necesidad de conocimientos técnicos complejos.

Cuando la herramienta se lanzó hace apenas unos meses, su nombre llamó la atención de inmediato. En un entorno dominado por denominaciones más formales o abstractas —como DALL·E, MidJourney, Claude o Perplexity—, Nano Banana parecía una rareza, casi una broma. Esa percepción llevó a muchos usuarios a preguntarse si detrás del nombre había una historia particular, algo que Google decidió aclarar públicamente.

Google decidió adoptar Nano Banana, al punto de incluir una versión Pro. (Deepmind Google)

Según explicó el equipo, a finales de julio del año pasado los desarrolladores trabajaban contrarreloj para preparar la primera versión del modelo, cuyo nombre técnico era Gemini 2.5 Flash Image. Sin embargo, para presentarlo en LMArena —una plataforma pública donde se evalúan modelos de IA antes de su lanzamiento definitivo— era necesario definir un nombre en clave visible para los usuarios. Ese nombre debía asignarse con urgencia, ya que el plazo estaba a punto de vencer.

Naina Raisinghani, gerente de producto del equipo, relató que la decisión se tomó cerca de las 2:30 de la madrugada. Ante la presión por enviar el modelo, surgió la propuesta de usar un nombre divertido y provisional: Nano Banana. La reacción inicial fue de sorpresa e incredulidad, pero el tiempo apremiaba y la opción terminó siendo aceptada.

El origen del nombre es aún más personal. Raisinghani explicó que “Naina Banana” es uno de sus apodos entre amigos, mientras que “Nano” proviene de otro sobrenombre relacionado tanto con su estatura como con su afinidad por la tecnología. Al unir ambos, surgió Nano Banana, un nombre que, de manera inesperada, encajó con la naturaleza del modelo: rápido, ligero y perteneciente a la familia “Flash”.

Nano Banana de Google nació durante la madrugada de julio.

Lo que comenzó como un recurso temporal tuvo un impacto inmediato. Tras su publicación, los usuarios quedaron sorprendidos por la calidad del modelo y, al mismo tiempo, intrigados por su nombre.

Desde Google reconocen que el debate generado en torno a Nano Banana fue una señal temprana de su potencial éxito. El nombre ayudó a diferenciar la herramienta y a hacerla más memorable en un mercado cada vez más saturado de soluciones de IA.

Con el crecimiento de su popularidad, el equipo decidió mantener la denominación, pese a que el nombre técnico oficial seguía siendo Gemini 2.5 Flash Image. Incluso, la identidad de Nano Banana fue reforzada con elementos visuales y simbólicos: el botón de ejecución cambió, se añadió un emoji de plátano en la función de creación de imágenes dentro de Gemini y se lanzó una versión más avanzada denominada Nano Banana Pro.

Nano Banana ha sido totalmente integrado en Gemini.

Desde Google admiten que abrazaron el tono informal del nombre y lo integraron a la cultura del producto. Lejos de verlo como algo que restara seriedad, lo interpretaron como una forma de acercar la inteligencia artificial a más personas y romper la barrera de lo excesivamente técnico.