Google Trends integró a Gemini para revolucionar el análisis de tendencias de búsqueda en Internet con IA

Google es el motor de búsqueda más usado a nivel mundial. (Google)

Google Trends, la herramienta de Google que permite conocer cómo buscan información los usuarios en el motor de búsqueda, incorporó Gemini, la inteligencia artificial más avanzada de Google, para agilizar el análisis sobre el comportamiento digital. Esta nueva optimización, con el impulso de la inteligencia artificial, redefine la manera en que se comparan tendencias, permitiendo que los usuarios ahorren tiempo al identificar temas relacionados.

Según señaló Nir Kalush, product manager de Google Trends en el comunicado que difundió la empresa, la actualización en la función Explore de la herramienta incorpora “un nuevo panel lateral que utiliza las funciones de Gemini para identificar y comparar automáticamente las tendencias relevantes para tu área de interés”, e incluye sugerencias específicas para ampliar la investigación.

El nuevo diseño está pensado para facilitar la exploración de datos a través de gráficos que muestran hasta ocho términos relevantes, escogidos automáticamente. Se destacan elementos interactivos, como la opción de “editar un término de búsqueda o usar los filtros de país, hora y propiedad para ajustar la cronología de Tendencias”, lo que personaliza aún más el análisis.

Los gráficos incorporan ahora iconos y colores propios para cada consulta, lo que permite asociar visualmente cada tema con su evolución en las tendencias y mejora la comprensión de los datos. Además, se incrementó la capacidad de la herramienta: “Hemos duplicado la cantidad de consultas en aumento que mostramos en cada cronología, para que puedas comprender mejor por qué una consulta es tendencia”, detalló Google.

Por ahora, esta nueva función con IA integrada está disponible en computadoras de escritorio y será implementado de manera gradual.

Cómo usar la nueva función de Google Trends con Gemini

Para utilizar la nueva función de Google Trends impulsada por Gemini, se pueden seguir estos pasos:

Ingresar a la página “Explorar” de Google Trends en https://trends.google.com/explore. Seleccioná el período de tiempo, la ubicación y el servicio de Google cuyos datos queres analizar (puede ser Búsqueda web de Google, Búsqueda de Youtube, Búsqueda de imágenes, Búsqueda de Noticias o Google Shopping). Hacer clic en el botón “Sugerir términos de búsqueda”, ubicado en el margen derecho de la pantalla. Escribir el área de interés que se desea analizar (por ejemplo, “razas de gatos”). Hacer clic en “Encuentra términos de búsqueda”.

Para usar la función impulsada por Gemini, hacer click en "Agregar términos de búsqueda".

A partir de ese momento, la herramienta impulsada por Gemini genera automáticamente una selección de términos y temas de búsqueda relacionados con el interés ingresado y los compara entre sí. Esta función resulta especialmente útil cuando no se tiene claridad sobre cuáles son los términos más utilizados por los usuarios para buscar información sobre un tema determinado.

Siguiendo con el ejemplo anterior, Google Trends propone y analiza búsquedas como “Gato siamés”, “gato persa”, “esfinge”, “Maine Coon”, “Ragdoll”, “Bengala”, “Abisinio” y “británico de pelo corto”, combinando tanto términos de búsqueda como temas, que se miden de forma diferente dentro de la herramienta.

Un ejemplo de los términos que automáticamente comparará Gemini en la función Explore de Google Trends.

Una vez realizada la comparación, la plataforma muestra:

La evolución del interés de búsqueda de cada término a lo largo del tiempo seleccionado.

El interés promedio en la región elegida.

Las búsquedas más frecuentes asociadas a cada término.

Las búsquedas en aumento, que permiten identificar tendencias emergentes o picos de interés recientes.

De esta manera, el usuario puede identificar qué término es el más popular entre los usuarios de Google, entender cómo varía su interés a lo largo del tiempo y en qué proporción se busca en comparación con otros conceptos relacionados.

La herramienta también mejoró la forma en que presenta los datos sobre cada término de búsqueda analizado.

A continuación, Google Trends continuará sugiriendo nuevas líneas de análisis a partir de los datos obtenidos, como comparaciones directas entre términos (por ejemplo, “comparar Siamés y Persa”). Esto facilita la exploración de insights adicionales y permite profundizar el análisis de forma más rápida, intuitiva y efectiva.

De esta manera, la función Explore, ahora impulsada por la inteligencia artificial de Gemini, amplía y complementa el alcance de Google Trends. Mientras esta nueva experiencia facilita el análisis comparativo de términos y temas, la sección de Tendencias Actuales, continúa ofreciendo una radiografía en tiempo real del interés de búsqueda en distintas regiones geográficas y dentro de servicios específicos de Google. Esa función, actualizada en agosto de 2024, permite visualizar la curva de interés de cada tema y acceder a las tendencias activas de la última hora, las últimas cuatro horas, el día o la semana. Tras su última mejora, esta función (también conocida como “Trending now”), la compañía incorporó un motor de detección de tendencias de última generación capaz de identificar hasta diez veces más tendencias emergentes que la versión anterior y de actualizar los datos en intervalos de aproximadamente 10 minutos. La mejora también amplió la cobertura a más de 100 países, sumó filtros por ubicación y rangos temporales —como las últimas 4 horas, 24 horas o 7 días— y presentó un rediseño orientado a facilitar la exploración y comprensión de los datos en tiempo casi real.

Por qué Google Trends es clave para entender el comportamiento digital

Google Trends se convirtió, con el paso de los años, en una de las herramientas más valiosas para analizar el comportamiento de los usuarios en Internet. Al basarse en datos reales de búsquedas realizadas en Google —el motor de búsqueda más utilizado a nivel mundial—, permite identificar intereses, cambios de hábitos y tendencias emergentes en tiempo casi real. Cabe señalar que no trabaja con encuestas ni proyecciones, sino con millones de consultas anónimas que reflejan qué temas despiertan mayor atención, cómo evoluciona ese interés a lo largo del tiempo y en qué regiones del mundo se concentra.

En ese marco, la incorporación de Gemini amplifica el potencial de la plataforma al facilitar la interpretación de grandes volúmenes de datos y reducir la complejidad del análisis. La inteligencia artificial no solo acelera el proceso, sino que también ayuda a descubrir relaciones entre términos, comparar conceptos de forma más intuitiva y generar nuevas líneas de investigación a partir del comportamiento real de los usuarios.