Tecno

Falla de seguridad deja a 50.000 sitios de WordPress en riesgo de ser hackeados

Vulnerabilidad crítica en un complemento expuso a estos sitios en riesgo de ser controlados por atacantes que pueden obtener permisos de administrador sin autenticación

Guardar
El fallo en ACF Extended
El fallo en ACF Extended permite a usuarios externos tomar el control total de sitios WordPress vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fallo detectado en un popular complemento de WordPress ha dejado a más de 50.000 sitios web expuestos a la posibilidad de ser controlados por atacantes.

La vulnerabilidad afecta al plugin Advanced Custom Fields: Extended (ACF Extended), utilizado principalmente por desarrolladores y administradores de páginas que buscan ampliar las capacidades de personalización de sus sitios.

El fallo permite que personas no autenticadas obtengan permisos de administrador y, en consecuencia, puedan tomar el control total de los sitios afectados.

Detalles de la vulnerabilidad crítica

La brecha de seguridad, identificada como CVE-2025-14533, fue descubierta por el investigador de seguridad Andrea Bocchetti y reportada a la firma de ciberseguridad Wordfence a mediados de diciembre de 2025. El plugin ACF Extended está presente en unos 100.000 sitios web activos.

Más de 50.000 páginas web
Más de 50.000 páginas web siguen expuestas tras la detección de la brecha de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo se centra en las versiones 0.9.2.1 y anteriores del complemento, en las cuales no se aplican correctamente las restricciones de roles durante la creación o actualización de usuarios mediante formularios personalizados.

La vulnerabilidad específica reside en la acción de formulario “Insert User / Update User” del plugin. Wordfence detalla: “En la versión vulnerable, no existen restricciones para los campos del formulario, por lo que el rol del usuario puede establecerse de forma arbitraria, incluso como ‘administrador’, sin importar la configuración de los campos, siempre que exista un campo de rol en el formulario”.

Cualquier usuario externo, sin autenticación previa, puede autoconcederse privilegios de administrador y obtener control total sobre el sitio.

Aunque la gravedad del fallo es alta —con una puntuación de 9,8 sobre 10 según los criterios de ciberseguridad—, el alcance de la explotación está limitado a aquellos sitios que utilizan formularios personalizados para crear o actualizar usuarios y que incluyen un campo de rol asignado. Los expertos advierten que este tipo de vulnerabilidad de escalada de privilegios podría derivar en la completa toma de control de los portales afectados.

El error fue reportado por
El error fue reportado por el investigador Andrea Bocchetti y solucionado en la versión 0.9.2.2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualizaciones urgentes y recomendaciones

El error fue subsanado por el desarrollador del plugin apenas cuatro días después de ser informado, mediante el lanzamiento de la versión 0.9.2.2 de ACF Extended. Sin embargo, los datos de descargas oficiales de wordpress.org muestran que unas 50.000 instalaciones ya han sido actualizadas, lo que deja a una cifra similar de sitios aún expuestos al ataque.

Los administradores de sitios web que utilizan WordPress y especialmente el complemento ACF Extended deben comprobar de inmediato la versión instalada y, de ser necesario, aplicar la actualización correspondiente. Los expertos recomiendan evitar el uso de formularios personalizados con campos de rol configurados mientras persista el riesgo, y revisar los permisos de usuario asignados.

La consultora de seguridad Wordfence remarcó la importancia de mantener los complementos de WordPress actualizados, ya que vulnerabilidades como CVE-2025-14533 pueden permitir a atacantes remotos tomar el control de los portales afectados. El 50 % de los usuarios ya corrigió el fallo, pero otros tantos permanecen vulnerables, lo que representa un riesgo persistente para miles de páginas en todo el mundo.

Expertos en ciberseguridad advierten sobre
Expertos en ciberseguridad advierten sobre el riesgo persistente en miles de sitios que aún no aplicaron la actualización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prácticas que debes evitar en internet

Esta es una serie de recomendaciones de hackers profesionales orientadas a reducir los riesgos al navegar por internet:

  • Reaccionar sin pensar ante mensajes urgentes o emocionales: Los ciberdelincuentes suelen apelar a la emoción o la urgencia para que los usuarios actúen impulsivamente. Antes de responder a mensajes sospechosos, se recomienda verificar su autenticidad.
  • Navegar sin protección antivirus: Mantener un antivirus actualizado es clave para bloquear software malicioso y prevenir infecciones.
  • Abrir enlaces o archivos de correos electrónicos sospechosos: Hacer clic sin precaución en enlaces o archivos adjuntos puede facilitar el robo de datos. Es mejor ingresar manualmente a los sitios oficiales o consultar fuentes confiables.
  • Repetir contraseñas o usar combinaciones predecibles: Utilizar la misma clave en varios servicios multiplica el riesgo de accesos no autorizados. Se aconseja usar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta apoyándose en gestores de contraseñas.
  • Compartir información personal en formularios o respuestas online: Proporcionar datos sensibles puede facilitar el acceso a cuentas personales. Es preferible omitir detalles privados o usar respuestas ficticias en preguntas de seguridad.
  • Acceder a cuentas importantes desde redes Wi-Fi públicas: Estas conexiones pueden facilitar la interceptación de información sensible. Se recomienda evitarlas para operaciones delicadas.
  • Instalar aplicaciones sin revisar los permisos solicitados: Algunas apps piden permisos excesivos que podrían comprometer la privacidad y seguridad del usuario. Solo se deben instalar aquellas que soliciten permisos acordes a su función.

Temas Relacionados

WordpressPágina webCiberataqueCiberseguridadHackerLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

La inteligencia artificial promete hasta USD 1,7 billones en América Latina

El informe advierte que la transformación digital aún está lejos de las pequeñas y medianas empresas. Persisten barreras estructurales como la escasez de talento especializado, limitaciones de infraestructura y una regulación fragmentada que frenan la adopción masiva en la región

La inteligencia artificial promete hasta

Andy Jassy advierte que los usuarios de Amazon se están viendo afectados por nuevos aranceles

A pesar de estos desafíos, el directivo afirmó que los consumidores optan por versiones económicas de los productos que compraban anteriormente

Andy Jassy advierte que los

Gmail tiene novedades: la IA Gemini acaba de hacer un cambio histórico

La principal novedad es una bandeja de entrada con IA que analiza los correos recientes, genera resúmenes y crea listas automáticas de tareas pendientes

Gmail tiene novedades: la IA

Nuevas pistas de lo que sería el primer dispositivo de OpenAI: unos auriculares con IA

Se trata de un proyecto liderado por Jony Ive y fabricado por Foxconn, con el que la compañía busca controlar toda la experiencia de usuario

Nuevas pistas de lo que

Así será el impacto tecnológico en la vida diaria este 2026 con la IA física y más automatización

Hablar con una PC y viajar en robotaxis se volverán comunes este 2026 ante el avance acelerado de la inteligencia artificial

Así será el impacto tecnológico
DEPORTES
Con Mac Allister de titular,

Con Mac Allister de titular, Liverpool visita al Marsella en un cruce clave por la Champions League: la agenda completa

La figura del fútbol argentino que firmó un contrato en la playa hace un mes, pero pidió ir a San Lorenzo: “Estoy para jugar mañana”

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó su mejor momento en el boxeo: “Sentía que podía acabar la carrera de cualquier rival”

El gol de Giuliano Simeone en el empate del Atlético de Madrid ante Galatasaray por la Champions League

El argentino Faustino Oro tuvo una actuación inolvidable: brilló con una partida implacable y lidera la competencia en Países Bajos

TELESHOW
Simona Guatieri anunció su separación

Simona Guatieri anunció su separación de Keita Baldé tras el affaire con Wanda Nara: “El amor no es suficiente sin respeto”

Así llegó la China Suárez al estadio del Galatasaray: look militar y de la mano de sus hijos

El demoledor dato que dio Ángel de Brito sobre la actitud de la China Suárez con Eugenial Tobal antes de salir con Nicolás Cabré

Sabrina Rojas habló de su postura ante la polémica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo opino con la verdad”

Wanda Nara contó por qué borró la historia en contra de Mauro Icardi: “Ya está, soltá”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá realiza su último entrenamiento

Panamá realiza su último entrenamiento antes de enfrentar a México en amistoso internacional

“La propiedad intelectual protege el futuro del Perú”: universidad peruana alcanza récord de solicitudes de patentes ante Indecopi

Un ensayo de la socióloga española Cristina Monge sobre el futuro de la democracia obtiene el Premio Paidós

Dinamarca desplegó una unidad de élite en Groenlandia y prepara a la población para enfrentar una crisis en la isla

Asamblea Legislativa de El Salvador exime de impuestos al Ministerio de Agricultura por importación de atún