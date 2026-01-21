El fin de una era de un grande sorprende al mundo: Sony se aparta del mercado de los Smart TV

Los dispositivos seguirán llevando el nombre de Sony y BRAVIA, aunque la gestión y los procesos industriales estarán a cargo de otra empresa. (Reuters)

Sony ha anunciado oficialmente su salida del negocio de Smart TV tal como se conoce actualmente, marcando el fin de una era en la electrónica de consumo. La compañía japonesa, reconocida por décadas como referente en innovación y calidad de imagen, dejará de fabricar y gestionar directamente sus televisores y cederá el control mayoritario de su división de entretenimiento doméstico a TCL.

Acuerdo entre Sony y TCL para la gestión de televisores

La estrategia de Sony consiste en asociarse con TCL para crear una nueva empresa conjunta que asumirá todo el negocio relacionado con sus televisores. Según el memorando de entendimiento firmado por ambas partes, TCL ostentará el 51% de la nueva sociedad, mientras que Sony mantendrá el 49% restante.

Esta operación, pendiente de la firma de acuerdos definitivos y de la aprobación de los organismos reguladores, está prevista para entrar en vigor en abril de 2027.

La estrategia de Sony consiste en asociarse con TCL para crear una nueva empresa conjunta. (Europa Press)

A partir de la puesta en marcha de esta sociedad, el desarrollo de producto, diseño, fabricación, logística, ventas y servicio posventa de los televisores Sony quedarán bajo el control de la nueva empresa. Los dispositivos seguirán llevando el nombre de Sony y BRAVIA, aunque la gestión y los procesos industriales estarán a cargo de TCL.

Cambios en la industria y el futuro de la marca BRAVIA

La decisión de Sony responde a los profundos cambios en el sector de las Smart TV. El aumento de la competencia, especialmente de fabricantes chinos como TCL, y la caída de los márgenes en la producción han llevado a la compañía japonesa a redefinir su estrategia.

En este nuevo escenario, TCL aprovechará tanto la infraestructura propia como el prestigio asociado a la marca Sony para potenciar la gama BRAVIA.

Para pantallas grandes, como las de 55 pulgadas en adelante, lo ideal es optar por modelos Full HD o 4K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los televisores seguirán identificándose con el logo de Sony, la gestión y los estándares de calidad estarán determinados por la política de TCL. Este modelo recuerda situaciones previas en la industria tecnológica, como la venta de la marca Nokia para la fabricación de teléfonos, donde la esencia del producto original se vio alterada tras el cambio de gestión.

Durante años, Sony ha sido sinónimo de excelencia en calidad de imagen y fiabilidad, desde los televisores Trinitron hasta la actual línea BRAVIA. Sin embargo, la nueva alianza con TCL implica que los futuros televisores Sony podrían ofrecer precios más competitivos, aunque con una calidad alineada con los criterios de TCL y no necesariamente con el legado de la marca japonesa.

Aspectos esenciales a tener en cuenta al comprar un Smart TV

Al elegir un Smart TV, es importante que la decisión se adapte tanto a las necesidades del usuario como a sus expectativas en tecnología y estilo. Hay varios factores clave que conviene considerar para comparar modelos y tomar la mejor decisión.

El sistema operativo influye en la facilidad de uso y la oferta de aplicaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

El primer aspecto a analizar es el tamaño de pantalla, que debe elegirse en función del espacio disponible y la distancia desde la que se verá. Como referencia, se recomienda que la distancia de visualización sea entre 1,5 y 2,5 veces la medida diagonal de la pantalla. Así, para dos metros de distancia, un televisor de 55 pulgadas suele ser apropiado.

La resolución y la calidad de imagen también son determinantes. Para pantallas grandes, como las de 55 pulgadas en adelante, lo ideal es optar por modelos Full HD o 4K, ya que las resoluciones menores pueden perder nitidez. Aunque existe la opción de 8K, su adopción es limitada por el precio y la falta de contenido específico.

Contar con compatibilidad HDR, especialmente en los formatos HDR10+ y Dolby Vision, mejora significativamente el contraste y los colores, brindando una experiencia visual más realista. En cuanto al tipo de pantalla, la tecnología LED sigue siendo la más común, mientras que los modelos OLED proporcionan mejor contraste y negros profundos, aunque a un costo superior.

Se aconseja comprobar que las apps que más utilizas funcionen correctamente en el sistema operativo del televisor para garantizar una experiencia satisfactoria a futuro. (Imagen ilustrativa Infobae)

El sonido es otro elemento relevante, ya que muchos televisores inteligentes priorizan el diseño delgado sobre la calidad de audio. Para quienes buscan un mejor desempeño sonoro, una barra de sonido puede complementar la experiencia.

Por último, el sistema operativo influye en la facilidad de uso y la oferta de aplicaciones. Samsung utiliza Tizen OS y Sony integra Android TV, ambos con amplias bibliotecas de apps. Es recomendable verificar que las aplicaciones preferidas sean compatibles con el sistema elegido para asegurar un uso cómodo a largo plazo.