Sony presenta una IA de censura para que los juegos de PlayStation sean aptos para todas la edades

La personalización y el control de la experiencia de juego podrían transformar el acceso a públicos diversos en la industria del gaming

El sistema de Sony utiliza inteligencia artificial para analizar y censurar contenido en videojuegos durante la partida. (Sony)

Sony ha presentado una patente para un sistema de inteligencia artificial que permite censurar y adaptar en tiempo real el contenido de los videojuegos de PlayStation, con el objetivo de hacerlos aptos para todas las edades y ajustarse a las preferencias de cada usuario sin modificar el diseño original del juego.

La patente, registrada por Sony Interactive Entertainment el 9 de diciembre, describe un sistema automatizado que analiza el audio y el video de los juegos mientras se ejecutan. El propósito principal es que los videojuegos puedan adaptarse a diferentes públicos, desde menores hasta adultos, sin necesidad de crear versiones separadas para cada grupo.

El sistema utiliza modelos de inteligencia artificial que escanean el contenido en tiempo real, identifican los elementos que los usuarios desean censurar y aplican filtros de manera inmediata, todo sin interrumpir la jugabilidad.

Los usuarios pueden personalizar los filtros de censura y definir qué contenido desean bloquear o sustituir según sus preferencias. (Sony store)

En el aspecto técnico, la tecnología puede silenciar lenguaje ofensivo, difuminar o ocultar escenas de violencia explícita y desnudez, e incluso eliminar por completo ciertas secuencias. En algunos casos, el sistema puede reemplazar el contenido censurado por alternativas generadas por la propia inteligencia artificial.

Para optimizar el rendimiento, Sony ha previsto que un segundo procesador se encargue de las tareas de censura, lo que reduce la carga sobre el sistema principal y permite que la IA reaccione con rapidez durante la partida.

Uno de los puntos más destacados de la patente es la personalización y el control del usuario. Los jugadores pueden definir sus propios parámetros de filtrado, determinando qué tipo de contenido desean bloquear o sustituir. El sistema emite alertas antes de que aparezca material sensible y también puede notificar durante la reproducción, dando la opción de eliminar o reemplazar el contenido en ese momento.

La tecnología desarrollada por Sony permite silenciar lenguaje ofensivo y difuminar escenas de violencia o desnudez sin afectar la jugabilidad. (Europa Press)

Esta flexibilidad permite que los usuarios ajusten sus preferencias en cualquier momento, con la IA respondiendo de forma inmediata a los cambios.

La compatibilidad del sistema no se limita a PlayStation. Sony ha diseñado la tecnología para que funcione en la mayoría de los ecosistemas informáticos principales, lo que abre la posibilidad de que se adopte en plataformas rivales y expanda su alcance más allá de su propio hardware. Esta característica podría transformar la manera en que los desarrolladores abordan la clasificación por edades, permitiendo que los títulos AAA incluyan capas opcionales de censura en lugar de versiones separadas, lo que facilitaría llegar a un público más amplio.

El impacto potencial de esta innovación se extiende a varios sectores de la industria. Para padres y menores, la tecnología representa una herramienta para adaptar la experiencia de juego a sus necesidades. Los creadores de contenido, como los streamers, podrían evitar riesgos de desmonetización sin tener que desactivar partes del juego.

Un segundo procesador se encargará del filtrado para mantener el rendimiento del juego y responder de inmediato a cambios en la configuración. (Sony Store)

Sin embargo, la implementación de filtros en títulos con alto contenido adulto, como Grand Theft Auto VI, plantea desafíos, ya que una censura extensa podría modificar de manera significativa la experiencia original. A pesar de ello, la intención de Sony parece centrarse en mejorar la accesibilidad y no en imponer restricciones.

Actualmente, la tecnología se encuentra en fase experimental y no existe confirmación oficial sobre su lanzamiento comercial ni sobre cuándo podría estar disponible para los usuarios. Las patentes suelen permanecer en desarrollo durante largos periodos, pero este registro ofrece una visión clara de cómo Sony imagina el papel de la inteligencia artificial en el futuro de los videojuegos.

La iniciativa de Sony anticipa un escenario en el que la inteligencia artificial tendrá un papel central en la moderación y personalización del contenido en las consolas, facilitando el acceso a públicos diversos en el mundo del gaming.

