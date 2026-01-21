El documental de Google DeepMind que muestra cómo AlphaFold revolucionó la biología

Google DeepMind muestra cómo se hizo una de sus IA que revolucionó la biología. (Imagen ilustrativa)

El documental The Thinking Game, dirigido por el cineasta estadounidense Greg Kohs, se transformó en un fenómeno inesperado al superar los cientos de millones de visualizaciones en YouTube y poner bajo la lupa el trabajo interno de Google DeepMind, uno de los laboratorios de inteligencia artificial más influyentes del mundo.

Este reportaje retrata el recorrido científico y personal de Demis Hassabis, cofundador y director ejecutivo de la compañía, y documenta el desarrollo de AlphaFold, el sistema que logró predecir la estructura de casi todas las proteínas conocidas, un avance que fue reconocido con el Premio Nobel de Química.

El impacto del documental se explica tanto por el momento elegido para su estreno —a fines de 2025, en pleno resurgimiento de Google en la carrera global por la IA— como por el acceso inédito que Kohs tuvo a los procesos internos del laboratorio durante más de seis años.

The Thinking Game es el documental que sigue de cerca la creación de AlphaFold. (YouTube)

Filmado entre 2018 y 2024, The Thinking Game ofrece una mirada poco habitual sobre cómo se construyen las tecnologías que hoy marcan el rumbo de la ciencia y la economía mundial.

Además, la historia del proyecto se remonta a una pregunta clave que Hassabis le hizo a Kohs casi una década atrás: cómo documentar un hito científico comparable al Proyecto Manhattan.

Esa inquietud derivó en una decisión poco común en el sector tecnológico: permitir que un documentalista siguiera de cerca el trabajo cotidiano de investigadores que buscaban resolver uno de los grandes enigmas de la biología moderna, el plegamiento de proteínas.

Kohs no era un desconocido para Google. Su vínculo con la empresa comenzó años antes, cuando fue convocado para registrar el desarrollo de AlphaGo, el sistema de IA que derrotó a campeones humanos del juego Go y que dio origen a un documental estrenado en 2017.

A partir de ese antecedente, DeepMind volvió a abrirle las puertas, esta vez con un nivel de acceso total a sus instalaciones en Londres, incluso a áreas reservadas dentro del edificio.

El documental repasa la trayectoria personal y profesional de Demis Hassabis. (YouTube)

El foco del nuevo documental se centró en AlphaFold y en el equipo de científicos que logró traducir cadenas de aminoácidos en modelos tridimensionales de proteínas.

Aunque Kohs no tenía formación en biología, trasladó al laboratorio una experiencia narrativa construida durante una década en NFL Films, donde aprendió a capturar el drama humano detrás de la acción principal. Esa lógica lo llevó a registrar no solo avances técnicos, sino también dudas, discusiones y momentos decisivos.

Uno de los ejes del film es la figura de Hassabis, retratado desde su infancia como prodigio del ajedrez hasta su rol actual como líder de uno de los proyectos científicos más ambiciosos del siglo XXI. Parte del material más significativo surge de grabaciones informales, muchas de ellas realizadas fuera del horario laboral, cuando el director acompañaba al ejecutivo en trayectos nocturnos o largas jornadas de trabajo.

El documental también incorpora archivos históricos, como una entrevista de la BBC de 1986 en la que un Hassabis de nueve años definía al ajedrez como “un buen juego para pensar”, frase que da nombre a la película. Para Kohs, ese hallazgo funcionó como un hilo conductor que une la vocación temprana del científico con los avances actuales de la inteligencia artificial.

La película sigue el trabajo del equipo liderado por Demis Hassabis. (YouTube)

El punto culminante de The Thinking Game llega cuando se documenta la decisión de liberar públicamente AlphaFold y poner sus predicciones a disposición de la comunidad científica global. Ese paso permitió acelerar investigaciones en medicina, biología y farmacología, y terminó consolidando el reconocimiento internacional que derivó en el Nobel.

Si bien el documental fue financiado por Google y los derechos pertenecen a la compañía, su recepción masiva sugiere que logró trascender el ámbito corporativo. Más allá de las críticas que lo señalan como una producción favorable a la empresa, la película consiguió acercar al público general a uno de los avances científicos más relevantes de los últimos años y explicar, desde dentro, cómo se gestó una tecnología con potencial para transformar la ciencia y la sociedad.