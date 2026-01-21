Crean una patineta o scooter eléctrica con potencia de hasta 1.200 W y autonomía de 60 km

El nuevo Predator ES Storm Pro ofrece potencia de hasta 1.200 W y modos de conducción adaptados para trayectos urbanos exigentes. (Acer)

Uno de los primeros scooters eléctricos presentados en este 2026 es el Predator ES Storm Pro, diseñado para ofrecer alto rendimiento en trayectos urbanos y una autonomía de hasta 60 kilómetros por carga.

El Predator ES Storm Pro está orientado a usuarios que requieren desplazarse con frecuencia por distancias largas o rutas de mayor exigencia, incluyendo superficies mixtas y condiciones cambiantes del entorno urbano. El modelo responde a dos demandas clave: potencia y versatilidad, sin descuidar la portabilidad y la facilidad de uso en el día a día.

Rendimiento y adaptabilidad para la ciudad

Este scooter incorpora un motor de buje trasero de 500 W, capaz de alcanzar hasta 1.200 W de potencia máxima gracias a un sistema eléctrico de 48 V. Esta configuración permite acelerar con rapidez y mantener velocidades constantes frente a variaciones en la inclinación o el estado del terreno. Además, integra múltiples modos de conducción, lo que brinda flexibilidad para priorizar el rendimiento o la eficiencia energética según la necesidad del trayecto.

El diseño plegable y el chasis de aluminio facilitan el transporte y el almacenamiento en espacios reducidos. (Acer)

El diseño del Predator ES Storm Pro contempla los retos habituales de la movilidad urbana. El chasis está construido en aluminio para equilibrar resistencia y portabilidad, y el sistema de plegado facilita el transporte en tramos cortos o el almacenamiento en espacios reducidos, como oficinas, viviendas o transporte público. La certificación IPX5 de resistencia al agua respalda el uso en condiciones de lluvia o humedad ligera.

Seguridad y conectividad de última generación

El control en superficies irregulares o mojadas se optimiza con un sistema de control de tracción. El scooter equipa neumáticos sin cámara de 10 pulgadas, suspensión en ambas ruedas y un freno de disco trasero con sistema electrónico de freno antibloqueo (eABS). Este conjunto ofrece estabilidad y un frenado confiable en entornos urbanos concurridos, donde el tránsito y los cruces frecuentes requieren una respuesta inmediata.

La autonomía es uno de los puntos fuertes del modelo. El Predator ES Storm Pro puede recorrer hasta 60 kilómetros con una sola carga bajo condiciones de uso moderado. El sistema de frenado regenerativo (KERS) permite recuperar parte de la energía durante las desaceleraciones, lo que aumenta la eficiencia y extiende la duración de la batería en recorridos urbanos.

La conectividad con la app Acer eMobility permite monitorear el estado del scooter y personalizar funciones desde el móvil. (Acer)

El scooter incorpora elementos de iluminación RGB alineados con la identidad visual de la línea Predator, mejorando la visibilidad y la señalización en maniobras como frenadas o giros. También incluye un soporte para etiquetas inteligentes compatibles, lo que facilita la localización en caso de extravío mediante accesorios de rastreo seleccionados por el usuario.

La conectividad es otra característica relevante. El Predator ES Storm Pro se enlaza con la aplicación Acer eMobility, que permite monitorear estadísticas del trayecto, estado de la batería y autonomía estimada. Los usuarios pueden ajustar configuraciones directamente desde el teléfono móvil, personalizar los efectos de iluminación y activar una función de bloqueo electrónico para reforzar la seguridad diaria.

El Predator ES Storm Pro incorpora un motor que facilita subir pendientes y afrontar desniveles urbanos sin perder potencia ni estabilidad. (Acer)

El objetivo con el Predator ES Storm Pro es ofrecer una alternativa robusta y eficiente para quienes buscan dejar el coche en casa y adoptar soluciones de movilidad personal que respondan a los desafíos del tránsito y la infraestructura urbana actual. La combinación de potencia, autonomía y conectividad sitúa al nuevo scooter entre las opciones más avanzadas del segmento, en un contexto donde la e-movilidad se consolida como una tendencia global.