Android cambia la alarma del celular para evitar que te quedes dormido

Los usuarios tendrán la posibilidad de elegir qué tipo de sistema quieren para apagar el despertador

La app de Reloj de
La app de Reloj de Google para Android añade la opción de personalizar el método para apagar alarmas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La app de Reloj de Google ha introducido una función esperada por los usuarios de Android, que transforma la forma en la que se apagan las alarmas en los dispositivos móviles.

La actualización permite personalizar el método para apagar una alarma, algo que puede tener un impacto directo en la rutina diaria y en la calidad del descanso de millones de personas.

Desde la llegada del diseño Material 3 Expressive, Google ha impulsado una renovación visual y funcional en sus aplicaciones. Sin embargo, un cambio en la alarma generó incomodidad cuando la tradicional acción de deslizar para silenciar o posponer la alarma fue sustituida por una opción más simple: bastaba con pulsar un botón en la pantalla.

Los usuarios podrán reducir el
Los usuarios podrán reducir el riesgo de apagar la alarma accidentalmente eligiendo el método tradicional de deslizar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta simplificación genera que apagar la alarma cuando aún no se está del todo despierto sea más fácil, con el riesgo de quedarse dormido accidentalmente.

Cómo cambia la alarma de Android

Google ha escuchado el feedback de los usuarios y, a partir de la versión 8.5 de la app de Reloj, ha implementado una novedad clave: la posibilidad de elegir cómo se apaga la alarma. Ahora, desde la sección de Ajustes, los usuarios pueden seleccionar entre dos métodos distintos para desactivar la alarma: mediante un toque o mediante un gesto de deslizar.

La opción “Dismiss alarm with a” en la configuración permite decidir si se prefiere el método actual —pulsar los botones grandes en pantalla, tematizados con el color dinámico de Material 3 Expressive— o el método tradicional de deslizar.

Al seleccionar “Swipe”, la interfaz muestra dos botones con forma de pastilla: “Snooze” (posponer), ubicado a la izquierda, y “Stop” (detener), a la derecha. El usuario debe deslizar el botón correspondiente para ejecutar la acción, un proceso que exige mayor atención y reduce el riesgo de apagar la alarma sin querer.

Además, para facilitar el aprendizaje, la animación guía dentro del contenedor muestra cómo debe realizarse el gesto. Este pequeño añadido introduce un nivel de fricción adicional, pensado específicamente para evitar que el usuario cancele la alarma de forma accidental mientras aún está adormecido.

La nueva interfaz, basada en
La nueva interfaz, basada en Material 3 Expressive, facilita la configuración y personalización de la función de alarmas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar y usar la nueva función en la alarma de Android

Cuando la actualización esté disponible en el dispositivo en el transcurso de las próximas semanas, la app de Reloj mostrará un aviso explicando que ahora es posible elegir entre deslizar o pulsar para apagar la alarma.

Acceder a la configuración es sencillo: solo hay que entrar en Ajustes, buscar la opción “Dismiss alarm with a” y seleccionar el método preferido.

La interfaz intuitiva y las animaciones de guía permiten que cualquier usuario pueda configurar rápidamente la función según sus necesidades. Optar por el gesto de deslizar puede ser la alternativa ideal para quienes desean asegurarse de no apagar la alarma accidentalmente y quieren empezar el día con la certeza de haber tomado una decisión consciente.

Además del regreso del gesto de deslizar para las alarmas, la versión 8.5 incorpora un cambio visual: el deslizador de Material 3 Expressive sustituye finalmente al componente anterior de Material 2. El nuevo deslizador tiene una pista más gruesa y un control más robusto, mejorando la visibilidad y la usabilidad al ajustar valores entre 1.00 y 7.00.

El regreso del gesto de
El regreso del gesto de deslizar brinda mayor control para quienes desean evitar quedarse dormidos por error. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Play Store permitirá probar juegos antes de comprarlos

Google Play Store prepara una función que permitirá a los usuarios de Android probar juegos de pago completos antes de comprarlos. Según Android Authority, la opción “Prueba antes de compra” ofrecería acceso temporal al título íntegro, sin necesidad de instalar versiones demo ni preocuparse por reembolsos.

A diferencia de las pruebas actuales, el progreso logrado durante el periodo gratuito se mantendría al adquirir el juego, lo que evitaría comenzar desde cero. Los estudios podrían definir la duración de la prueba, y la experiencia no se vería fragmentada.

El nuevo sistema simplificaría el proceso tanto para usuarios como para desarrolladores, eliminando la duplicidad de versiones y mejorando la visibilidad de los juegos en la tienda.

