Guía completa: qué hacer si el micrófono del teléfono deja de funcionar

El secreto para arreglar el micrófono en el móvil: trucos sencillos antes de llevarlo al taller - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El micrófono es una de las funciones esenciales en cualquier teléfono, ya que permite realizar llamadas, grabar notas de voz y utilizar asistentes virtuales. Por eso, cuando deja de funcionar, puede convertirse en un problema frustrante y limitar la experiencia de uso del dispositivo.

Las causas pueden variar desde permisos incorrectos de las aplicaciones y errores en el sistema, hasta fallos de hardware o problemas con micrófonos externos. Identificar el origen es fundamental para aplicar la solución adecuada y recuperar la calidad de sonido.

A continuación, se presentan los pasos esenciales para diagnosticar y resolver los problemas más frecuentes que afectan al micrófono en teléfonos Android, desde las soluciones más simples hasta las intervenciones más avanzadas.

Recupera el sonido en tu celular: guía para reparar el micrófono y evitar gastos innecesarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Reinicia tu dispositivo

Reiniciar el teléfono es un primer paso efectivo para resolver fallos temporales de hardware o software. Este proceso recarga los recursos del sistema, elimina errores menores y puede restaurar funcionalidades que dejaron de operar correctamente tras un uso intensivo o una actualización reciente.

Cómo hacerlo: Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de opciones y selecciona “Reiniciar”. Espera a que el dispositivo se reinicie por completo antes de probar el micrófono nuevamente.

2. Comprueba los permisos del micrófono

Si el micrófono falla solo en una aplicación específica, es posible que los permisos necesarios no estén habilitados. Cada app debe tener autorización para acceder al hardware de audio.

Pasos recomendados:

Abre la app de Ajustes. Busca “Permisos” o “Administrador de permisos”. En la sección de micrófono, asegúrate de que la aplicación en cuestión tenga habilitado el acceso.

3. Limpia el micrófono

Desde probar con diferentes aplicaciones hasta restablecer el dispositivo, este método sistemático facilita la detección de fallos y la aplicación de soluciones efectivas para cualquier usuario de Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de polvo o suciedad en el orificio del micrófono es una causa frecuente de sonido apagado o baja calidad. Una limpieza adecuada puede restaurar el rendimiento del audio.

Métodos básicos:

Sopla suavemente sobre el orificio.

Usa aire comprimido para eliminar residuos.

Emplea un cepillo suave para retirar la suciedad acumulada.

Si usas micrófonos externos como el Hollyland Lark M1, asegúrate de mantenerlos protegidos y almacenados adecuadamente para evitar daños por polvo.

4. Prueba el micrófono

Determinar si el problema es de hardware o software es clave para avanzar.

Graba un mensaje de voz con la app de grabación integrada. Escucha el audio y verifica si hay distorsiones o ausencia de sonido. Repite la prueba con una app de grabación diferente. Si ambas grabaciones presentan problemas, el fallo es probablemente de hardware.

Reiniciar, revisar permisos, limpiar el orificio y probar el modo seguro son claves para identificar si la falla es de software o hardware y resolverla por tu cuenta en minutos - (Imagen ilustrativa Infobae)

5. Actualiza el sistema operativo

Un software desactualizado puede provocar fallos de compatibilidad y funcionamiento. Verifica si hay actualizaciones disponibles desde Ajustes > Actualización de software y sigue los pasos para descargar e instalar el último firmware.

6. Desactiva la reducción de ruido

Algunos micrófonos externos incluyen funciones de reducción de ruido que, en ocasiones, afectan negativamente al rendimiento. Accede a la app específica del micrófono y desactiva esta función para descartar interferencias.

7. Arranca en modo seguro

El modo seguro deshabilita las apps de terceros y ayuda a detectar si alguna de ellas está interfiriendo con el micrófono. Si el problema desaparece en este modo, desinstala las aplicaciones instaladas recientemente.

Cómo activar el modo seguro: Mantén presionado el botón de encendido, selecciona “Apagar” y luego mantén pulsado hasta que aparezca la opción para reiniciar en modo seguro.

8. Restablece el dispositivo

De la limpieza a la actualización: pasos efectivos para reparar el micrófono de tu teléfono Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si ninguna solución funciona, considera un restablecimiento de fábrica. Esta opción elimina configuraciones y apps problemáticas, devolviendo el teléfono a su estado original. Recuerda hacer una copia de seguridad antes de proceder.

9. Contacta con el soporte técnico

Si el problema persiste, es probable que se trate de un fallo de hardware. Consulta con el fabricante o acude a un servicio técnico autorizado para un diagnóstico y reparación profesional.

La solución de problemas del micrófono requiere paciencia y un enfoque sistemático. Siguiendo estos pasos, puedes recuperar la funcionalidad de tu teléfono y evitar gastos innecesarios en reparaciones, asegurando que tu dispositivo esté siempre listo para las tareas diarias.