Estas son las funciones ocultas del botón de control de cámara en iPhone: usarás tu celular de otra manera

El botón de control de cámara del iPhone revoluciona la experiencia fotográfica con funciones avanzadas no conocidas por la mayoría de usuarios. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Pocos usuarios conocen a fondo el botón de control de cámara del iPhone, una herramienta capaz de transformar la experiencia fotográfica móvil. Disponible en los modelos más recientes, desde el iPhone 16 en adelante, este control físico ofrece una variedad de funciones y accesos directos que van mucho más allá de tomar una simple foto.

Desde su introducción, Apple ha apostado por un control multifunción en el costado de sus teléfonos. Aunque muchos esperaban que se tratara de un disparador clásico con autoenfoque —al estilo de las cámaras tradicionales—, la realidad es que este botón abre la puerta a una serie de ajustes y accesos rápidos, algunos de los cuales permanecen ocultos para la mayoría de los usuarios.

El control de cámara se encuentra presente en todos los modelos recientes, como el iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 17 y iPhone Air. Queda excluido únicamente el iPhone 16e. Su localización en el costado del dispositivo permite acceder a la cámara de forma inmediata, sin necesidad de desbloquear el teléfono o buscar la aplicación en la pantalla principal.

Funciones ocultas del botón de cámara de iPhone

Personalización del control

Uno de los aspectos menos explorados es la capacidad de personalizar el botón de control para abrir aplicaciones distintas a la cámara principal. Mediante la ruta Configuración > Cámara > Control de la cámara, los usuarios pueden decidir qué app se abrirá con el botón.

La personalización del botón de cámara en iPhone permite abrir aplicaciones como Instagram, Magnifier o lectores de códigos QR de forma instantánea. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

No solo es posible iniciar la cámara tradicional, sino que se puede elegir entre un lector de códigos QR, la aplicación Magnifier o incluso una app de terceros como Instagram.

Para quienes utilizan Instagram con frecuencia, es posible configurar el botón para abrir directamente la cámara de esta red social, siempre que la aplicación tenga los permisos necesarios. Este acceso directo agiliza la publicación de imágenes y videos en redes sociales, sin pasos intermedios.

El botón también puede lanzar la aplicación Magnifier, una solución ideal para quienes necesitan leer letras pequeñas o ver detalles aumentados en cualquier momento. Magnifier permite tomar fotos, hacer zoom sobre textos y hasta activar la linterna para ver en condiciones de baja luz.

Funciones inteligentes

La integración de Apple Intelligence amplía aún más la utilidad del control de cámara. Al mantener presionado el botón desde cualquier pantalla, se activa la función Visual Intelligence, que utiliza la cámara para identificar objetos, lugares o textos.

Esta función permite, por ejemplo, identificar un ave desconocida o averiguar detalles sobre un restaurante con solo apuntar la cámara. El sistema toma una foto estática y, mediante inteligencia artificial, ofrece respuestas rápidas y relevantes, incluyendo traducciones, lecturas en voz alta o información para realizar compras a partir de lo que el usuario ve.

Apple Intelligence potencia el control de cámara del iPhone mediante la función Visual Intelligence para identificar objetos, lugares o textos en tiempo real. (REUTERS/Florence Lo/File Photo)

Configuraciones avanzadas dentro de la app Cámara

Cuando la app Cámara está abierta, el botón de control activa un menú especial con ajustes avanzados. Al presionar suavemente el botón, aparece una ventana emergente con pestañas que permiten modificar diferentes parámetros de la toma. Entre las funciones disponibles, destacan:

Exposición : ajusta la luminosidad de la escena, permitiendo oscurecer o iluminar según las necesidades.

Profundidad : modifica el desenfoque del fondo, activando el modo Retrato en caso de no estarlo.

Zoom : permite acercar o alejar la imagen de manera precisa, deslizando el dedo sobre el botón.

Cámaras : cambia entre las diferentes lentes del iPhone, incluyendo el gran angular, el principal, los niveles de zoom (2X, 4X, 8X) y la cámara frontal para selfies.

Estilos y tono: ajusta el aspecto de la imagen, modificando el estilo fotográfico y el matiz de color de la toma.

No todas estas opciones están disponibles en todos los modos de cámara, pero pueden personalizarse desde la configuración del dispositivo. Además, el usuario puede decidir cuáles de estos controles aparecen en el menú emergente y en qué orden, desde la sección Personalizar en Configuración.

Los usuarios pueden personalizar los controles que aparecen en la ventana emergente de la cámara y modificar su orden desde la configuración del iPhone. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Bloqueo de exposición y enfoque

Otra función avanzada es el bloqueo de exposición y enfoque. Para activarlo, hay que ingresar en Configuración > Cámara > Control de la cámara y habilitar la opción de Bloquear enfoque y exposición. Una vez activada, basta con mantener presionado el botón hasta que aparezca la indicación de AE/AF Lock en pantalla.

Mientras se mantenga la presión, la exposición y el enfoque permanecen fijos, lo que permite tomar varias fotos o videos con los mismos parámetros. Al soltar el botón, el bloqueo se desactiva automáticamente.