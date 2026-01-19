Tecno

Estas son las funciones ocultas del botón de control de cámara en iPhone: usarás tu celular de otra manera

Esta opción está disponible desde el iPhone 16 y modelos superiores

Guardar
El botón de control de
El botón de control de cámara del iPhone revoluciona la experiencia fotográfica con funciones avanzadas no conocidas por la mayoría de usuarios. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Pocos usuarios conocen a fondo el botón de control de cámara del iPhone, una herramienta capaz de transformar la experiencia fotográfica móvil. Disponible en los modelos más recientes, desde el iPhone 16 en adelante, este control físico ofrece una variedad de funciones y accesos directos que van mucho más allá de tomar una simple foto.

Desde su introducción, Apple ha apostado por un control multifunción en el costado de sus teléfonos. Aunque muchos esperaban que se tratara de un disparador clásico con autoenfoque —al estilo de las cámaras tradicionales—, la realidad es que este botón abre la puerta a una serie de ajustes y accesos rápidos, algunos de los cuales permanecen ocultos para la mayoría de los usuarios.

El control de cámara se encuentra presente en todos los modelos recientes, como el iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 17 y iPhone Air. Queda excluido únicamente el iPhone 16e. Su localización en el costado del dispositivo permite acceder a la cámara de forma inmediata, sin necesidad de desbloquear el teléfono o buscar la aplicación en la pantalla principal.

Funciones ocultas del botón de cámara de iPhone

  • Personalización del control

Uno de los aspectos menos explorados es la capacidad de personalizar el botón de control para abrir aplicaciones distintas a la cámara principal. Mediante la ruta Configuración > Cámara > Control de la cámara, los usuarios pueden decidir qué app se abrirá con el botón.

La personalización del botón de
La personalización del botón de cámara en iPhone permite abrir aplicaciones como Instagram, Magnifier o lectores de códigos QR de forma instantánea. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

No solo es posible iniciar la cámara tradicional, sino que se puede elegir entre un lector de códigos QR, la aplicación Magnifier o incluso una app de terceros como Instagram.

Para quienes utilizan Instagram con frecuencia, es posible configurar el botón para abrir directamente la cámara de esta red social, siempre que la aplicación tenga los permisos necesarios. Este acceso directo agiliza la publicación de imágenes y videos en redes sociales, sin pasos intermedios.

El botón también puede lanzar la aplicación Magnifier, una solución ideal para quienes necesitan leer letras pequeñas o ver detalles aumentados en cualquier momento. Magnifier permite tomar fotos, hacer zoom sobre textos y hasta activar la linterna para ver en condiciones de baja luz.

  • Funciones inteligentes

La integración de Apple Intelligence amplía aún más la utilidad del control de cámara. Al mantener presionado el botón desde cualquier pantalla, se activa la función Visual Intelligence, que utiliza la cámara para identificar objetos, lugares o textos.

Esta función permite, por ejemplo, identificar un ave desconocida o averiguar detalles sobre un restaurante con solo apuntar la cámara. El sistema toma una foto estática y, mediante inteligencia artificial, ofrece respuestas rápidas y relevantes, incluyendo traducciones, lecturas en voz alta o información para realizar compras a partir de lo que el usuario ve.

Apple Intelligence potencia el control
Apple Intelligence potencia el control de cámara del iPhone mediante la función Visual Intelligence para identificar objetos, lugares o textos en tiempo real. (REUTERS/Florence Lo/File Photo)
  • Configuraciones avanzadas dentro de la app Cámara

Cuando la app Cámara está abierta, el botón de control activa un menú especial con ajustes avanzados. Al presionar suavemente el botón, aparece una ventana emergente con pestañas que permiten modificar diferentes parámetros de la toma. Entre las funciones disponibles, destacan:

  • Exposición: ajusta la luminosidad de la escena, permitiendo oscurecer o iluminar según las necesidades.
  • Profundidad: modifica el desenfoque del fondo, activando el modo Retrato en caso de no estarlo.
  • Zoom: permite acercar o alejar la imagen de manera precisa, deslizando el dedo sobre el botón.
  • Cámaras: cambia entre las diferentes lentes del iPhone, incluyendo el gran angular, el principal, los niveles de zoom (2X, 4X, 8X) y la cámara frontal para selfies.
  • Estilos y tono: ajusta el aspecto de la imagen, modificando el estilo fotográfico y el matiz de color de la toma.

No todas estas opciones están disponibles en todos los modos de cámara, pero pueden personalizarse desde la configuración del dispositivo. Además, el usuario puede decidir cuáles de estos controles aparecen en el menú emergente y en qué orden, desde la sección Personalizar en Configuración.

Los usuarios pueden personalizar los
Los usuarios pueden personalizar los controles que aparecen en la ventana emergente de la cámara y modificar su orden desde la configuración del iPhone. (REUTERS/Maxim Shemetov)
  • Bloqueo de exposición y enfoque

Otra función avanzada es el bloqueo de exposición y enfoque. Para activarlo, hay que ingresar en Configuración > Cámara > Control de la cámara y habilitar la opción de Bloquear enfoque y exposición. Una vez activada, basta con mantener presionado el botón hasta que aparezca la indicación de AE/AF Lock en pantalla.

Mientras se mantenga la presión, la exposición y el enfoque permanecen fijos, lo que permite tomar varias fotos o videos con los mismos parámetros. Al soltar el botón, el bloqueo se desactiva automáticamente.

Temas Relacionados

iPhoneAppleCelularesiPhone 16iPhone 17CámaraTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Centros de datos de IA absorberán hasta el 70% de la memoria producida en 2026

Esta tendencia no solo impactaría en el mercado de PC, sino que, según un informe, también tendría efectos en sectores como la industria automotriz

Centros de datos de IA

La capa de invisibilidad de Harry Potter se hace realidad con esta tecnología

El material creado se califica como un metamaterial, diseñado para manipular la interacción de ondas con las superficies que recubre

La capa de invisibilidad de

Psicosis por IA, el padecimiento que muchos sufren al imaginar escenarios que no son reales

Pacientes manifiestan delirios en los que consideran a los chatbots como entidades conscientes que transmiten secretos

Psicosis por IA, el padecimiento

Elon Musk reclama a OpenAI y Microsoft una compensación de hasta USD 134 mil millones

El empresario sostiene que su participación resultó fundamental para el surgimiento y desarrollo de OpenAI, empresa actualmente bajo la dirección de Sam Altman

Elon Musk reclama a OpenAI

Gemini ya responde más rápido que ChatGPT gracias a este botón

La herramienta permite omitir el razonamiento en profundidad y obtener respuestas directas en segundos

Gemini ya responde más rápido
DEPORTES
La pregunta que sorprendió al

La pregunta que sorprendió al Diablito Echeverri en su primer día en el Girona: la particular bienvenida que le dio el técnico Míchel

La toalla vudú que desató el caos en la final africana: el misterio detrás del talismán de Senegal y el antecedente Marruecos-Nigeria

Precisión quirúrgica y definición de goleador: Nico Paz brilló y convirtió por duplicado en la contundente victoria del Como

McLaren puso en marcha su motor por primera vez y mostró el rugido de su monoplaza de la Fórmula 1 para la temporada 2026

La fuerte sanción al técnico de Senegal por el escándalo en la final de la Copa Africana: su filosa respuesta

TELESHOW
La palabra de Edith Hermida

La palabra de Edith Hermida por las críticas a Bendita con su conducción tras la salida de Beto Casella

El Polaco habló de la polémica por el video su hija de 12 años manejando un auto

La indirecta de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro: “Red flag andante, tremendo desastre”

La reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles luego de la polémica de la infidelidad fallida: las imágenes

Griselda Siciliani habló en medio de rumores de ruptura de Luciano Castro: “No es un tema que yo haya expuesto”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump habló con el

Donald Trump habló con el presidente de Siria sobre los derechos de los kurdos y la lucha contra Estado Islámico

La ausencia de Evo Morales en su programa de radio genera dudas sobre su paradero en Bolivia

Represión en Irán: el régimen amenazó con “castigos decisivos” a los responsables de la ola de protestas que sacude el país

Proponen construir un tranvía en Punta del Este para mejorar la movilidad en el verano

Las Mil Polleras generó $43.3 millones y reunió a casi 289 mil personas en Panamá