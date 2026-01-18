Eliminar aplicaciones en desuso es una forma efectiva de recuperar espacio. (Composición Infobae: REUTERS/Manuel Orbegozo / Apple)

Libera espacio en tu iPhone con estos siete métodos prácticos que permiten optimizar el almacenamiento de tu dispositivo sin sacrificar información importante ni perder acceso a tus archivos más valiosos. Estas recomendaciones ayudan a mantener el funcionamiento fluido del teléfono y evitan los clásicos mensajes de memoria llena.

Cómo liberar almacenamiento en el iPhone: guía paso a paso

El almacenamiento es uno de los recursos más demandados por quienes usan un iPhone. Para muchos, borrar fotos o videos suele ser la primera opción, pero existen más alternativas que pueden marcar la diferencia en la capacidad disponible.

1. Optimización del almacenamiento de fotos

El sistema operativo de Apple ofrece una función que permite guardar las imágenes en iCloud en una calidad reducida, liberando espacio en el dispositivo. Para activar esta herramienta, basta con seguir estos pasos:

Ingresa a la opción Ajustes.

Selecciona Fotos.

Busca y habilita la alternativa “Optimizar almacenamiento del iPhone”.

Conoce cómo gestionar el almacenamiento tu iPhone cuando sale que está casi lleno. (Foto: Apple)

De este modo, las fotos originales se conservan en iCloud y el celular almacena versiones más livianas.

2. Desinstalación de aplicaciones que no utilizas

Eliminar aplicaciones en desuso es una forma efectiva de recuperar espacio. Además, los documentos generados por esas apps se mantienen, y, si decides reinstalarlas, todo volverá a estar disponible. La ruta para desinstalarlas es la siguiente:

Ve a Ajustes.

Ingresa en General.

Selecciona Almacenamiento del iPhone.

Activa la opción “Desinstalar apps sin usar”.

Esta función automatiza el proceso y te permite liberar memoria sin perder datos importantes.

El "Otro" almacenamiento puede hacer más lento el iPhone. Foto: Captura de pantalla

3. Borrado de caché en apps de mensajería

Aplicaciones como Telegram y WhatsApp suelen acumular archivos temporales que ocupan varios gigas. Para liberar ese espacio:

Abre la aplicación de mensajería.

Dirígete a Configuración.

Selecciona Almacenamiento de Datos.

Haz clic en Administrar almacenamiento.

Desde ese menú podrás identificar y eliminar los archivos que ya no necesitas, sin afectar las conversaciones que deseas conservar.

4. Eliminación definitiva de archivos en la carpeta “Eliminados”

Cuando borras fotos o videos, estos permanecen en una carpeta especial y siguen ocupando espacio. Para liberar la memoria:

Entra en Fotos.

Ve al apartado Álbumes.

Busca la carpeta Eliminados.

Pulsa Seleccionar y después Eliminar Todo.

Así, los archivos se eliminarán de forma definitiva y el espacio se liberará de inmediato.

iPhones expuestos a la venta. REUTERS/Francis Mascarenhas

5. Gestión de fotos y videos duplicados

El software de Apple tiene la capacidad de identificar contenidos repetidos en la galería. Para aprovechar esta función:

Accede a Fotos.

Entra en Álbumes.

Desplázate hasta la sección Utilidades.

Utiliza la opción Fusionar.

El sistema selecciona automáticamente la foto o video de mejor calidad, eliminando los duplicados y optimizando el uso del almacenamiento.

6. Limpieza de la caché y el historial de Safari

La navegación web deja registros en el navegador, ocupando espacio extra. Para borrarlos:

Ingresa a Ajustes.

Selecciona Safari.

Pulsa “Borrar historial y datos de sitios web”.

Esta acción elimina rastros almacenados y contribuye a mantener el dispositivo ligero.

El software de Apple tiene la capacidad de identificar contenidos repetidos en la galería. (Reuters)

7. Configuración del borrado automático en iMessage

El servicio de mensajería de Apple permite programar la eliminación de mensajes antiguos. Para configurarlo:

Abre Ajustes.

Selecciona Mensajes.

Ingresa en Conservar Mensajes.

Elige el período de retención: 30 días o 1 año.

Así, el sistema gestionará de manera automática los textos, fotos y videos, evitando que saturen la memoria del iPhone.

Estas estrategias, implementadas en conjunto, ayudan a mantener el iPhone con espacio disponible y funcionamiento óptimo, sin necesidad de recurrir únicamente a la eliminación manual de archivos.

La versión beta está disponible tanto para desarrolladores como para quienes forman parte del programa de pruebas de iPhone. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Apple)

Apple lanza la versión beta de iOS 26.3

Con la llegada de iOS 26.3 Beta 2, Apple impulsa la evolución de su sistema operativo para dispositivos móviles. Aunque esta actualización no representa una transformación total, sí aporta mejoras clave en áreas como el rendimiento, la seguridad, la conectividad y la interoperabilidad con otras plataformas.

La versión beta está disponible tanto para desarrolladores como para quienes forman parte del programa de pruebas de iPhone, y prepara el escenario para la incorporación de funciones más avanzadas que llegarán al entorno iPhone en los próximos meses.

iOS 26.3 Beta se posiciona como una actualización orientada a fortalecer y perfeccionar la experiencia de uso. El objetivo de Apple sería resolver errores identificados previamente, optimizar el funcionamiento diario y establecer una base sólida para futuras implementaciones, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial y la expansión de compatibilidades, en respuesta a nuevos retos regulatorios y a la creciente competencia en el sector tecnológico.