República Dominicana

República Dominicana anuncia la construcción de un nuevo estadio de béisbol en Santo Domingo

La obra se levantará en el solar que hoy ocupa el Quisqueya Juan Marichal, con capacidad prevista para 20.000 personas y el objetivo de ajustarse a requisitos de Grandes Ligas

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Vista aérea de un partido de béisbol con jugadores en un diamante de tierra y césped. Una multitud de espectadores rodea el campo bajo un cielo claro y colinas verdes.
Aficionados locales se congregan para un emocionante partido de béisbol de la Liga Campesina en San Pedro de Macorís, República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

República Dominicana anunció la construcción de un nuevo estadio de béisbol para 20.000 aficionados en el terreno que hoy ocupa el Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, una obra que, según fuentes oficiales citadas por EFE, se hará mediante una alianza entre el Gobierno y el sector privado y que, de acuerdo con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Jorge Subero Isa, aspira a cumplir estándares de Grandes Ligas para permitir en el futuro la celebración de partidos oficiales de la MLB en el país.

La iniciativa no alterará la próxima temporada del béisbol profesional dominicano, dijo Subero Isa en rueda de prensa según EFE. El funcionario agregó que el costo aún no está definido y que se conocerá en los próximos meses, cuando se concrete el proyecto.

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El esquema previsto asigna al Estado los terrenos donde se levanta el actual estadio, en el centro de la capital, y al sector privado la construcción del nuevo parque junto con desarrollos inmobiliarios, comerciales y turísticos, según EFE.

Subero Isa también señaló que el Estado dominicano tendrá participación accionaria en la nueva instalación deportiva y en las áreas anexas.

El Gobierno enviará una ley al Congreso para ordenar la obra

“Por fin ya van a construir un nuevo estadio”, afirmó Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia dominicana, en declaraciones recogidas por EFE.

El consultor jurídico precisó que el Poder Ejecutivo someterá un proyecto de ley ante el Congreso Nacional “para garantizar todos los detalles” de las obras.

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Pintura al óleo de un bateador de béisbol dominicano con casco y uniforme, parado en la base de home con un bate, mirando al lanzador en el montículo.
Un jugador de béisbol dominicano se prepara para batear en un campo bajo un cielo dramático, capturado con la rica textura y los trazos expresivos de una pintura al óleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto responde a la pregunta central del anuncio: el nuevo estadio se levantará donde está el Quisqueya Juan Marichal, con una fórmula mixta entre Estado y capital privado, y su desarrollo requerirá un marco legal específico que el Ejecutivo enviará al Legislativo, según EFE.

La obra incluirá además la remodelación del Coliseo de Boxeo Carlos ‘Teo’ Cruz, bautizado en honor al primer dominicano campeón mundial de boxeo profesional, informó Subero Isa según EFE.

El Quisqueya de 1955 marcó el inicio del béisbol profesional moderno

El estadio Quisqueya Juan Marichal fue inaugurado en 1955 por el exdictador Rafael Trujillo y dio inicio al béisbol profesional moderno en el país, porque fue la primera instalación de ese tipo equipada con luces, según EFE.

La referencia histórica tiene peso en una nación donde el béisbol ocupa un lugar central. El texto fuente señala que este deporte, introducido a fines del siglo XIX por inmigrantes cubanos, es considerado en la República Dominicana más que una disciplina competitiva y que el país se consolidó como el mayor exportador de talento hacia las Grandes Ligas.

Vista aérea de un campo de béisbol iluminado por focos, con jugadores en el terreno y gradas llenas de espectadores bajo un cielo nocturno.
La República Dominicana anunció la construcción de un nuevo estadio de béisbol para 20.000 aficionados en el terreno del Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal competencia local es la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, LIDOM, fundada en 1951. Según el texto fuente, su temporada se disputa entre mediados de octubre y finales de diciembre, y el campeón representa al país en la Serie del Caribe.

La liga reúne a seis equipos históricos: Tigres del Licey y Leones del Escogido, ambos de Santo Domingo; Águilas Cibaeñas, de Santiago; Estrellas Orientales, de San Pedro de Macorís; Toros del Este, de La Romana, y Gigantes del Cibao, de San Francisco de Macorís.

El proyecto del nuevo estadio se inscribe en ese contexto de arraigo y producción de talento. Los jugadores dominicanos ocupan al menos 9% de los rosters activos de las Grandes Ligas en cada temporada y constituyen el contingente extranjero más numeroso.

La tradición también está representada por figuras del Salón de la Fama. EFE recordó que Juan Marichal fue el primer dominicano exaltado al Salón de la Fama del béisbol profesional de Estados Unidos, mientras que el texto fuente menciona además a Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz entre las leyendas del país con ese reconocimiento.

Prácticamente las 30 organizaciones de la MLB tienen academias y complejos de desarrollo en territorio dominicano para firmar a jóvenes prospectos locales.

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