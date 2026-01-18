Tecno

Cómo limpiar las cámaras de mi teléfono móvil sin dañar los lentes

Mantener las lentes libres de manchas y polvo es clave para aprovechar la tecnología de los sensores actuales, evitando imágenes borrosas y prolongando la vida útil del dispositivo

Guardar
El secreto para fotos perfectas
El secreto para fotos perfectas está en la limpieza regular de la cámara del celular

Mantener limpias las cámaras del teléfono móvil es fundamental para lograr fotos nítidas y aprovechar todo el potencial de los sensores actuales. Por más avanzada que sea la tecnología de un smartphone, la suciedad en las lentes puede arruinar imágenes y videos, afectando la experiencia de uso y la calidad de los recuerdos capturados.

Por esa razón, una limpieza regular y adecuada es clave para evitar manchas, huellas y polvo que deterioran las fotografías. Este hábito resulta aún más importante si consideramos que los smartphones suelen estar expuestos a distintos entornos, desde bolsillos y mochilas hasta superficies poco higiénicas.

Una simple pasada con los productos y materiales correctos puede marcar una gran diferencia en los resultados, y proteger el equipo frente a daños irreversibles.

Utilizar paños de microfibra, soluciones
Utilizar paños de microfibra, soluciones especiales y evitar materiales abrasivos permite conservar la calidad fotográfica y prevenir daños irreversibles en el equipo, mejorando cada fotografía y video capturado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué limpiar la cámara del móvil con frecuencia

Aunque a menudo se pasa por alto, la limpieza de la cámara es tan relevante como el mantenimiento de la pantalla o la carcasa. El polvo, la grasa de los dedos y otras partículas se acumulan fácilmente y pueden obstruir el paso de la luz, generando imágenes borrosas o con destellos no deseados. Además, una lente sucia puede dificultar el enfoque y reducir la nitidez, incluso en teléfonos de alta gama.

Realizar este proceso de manera frecuente, no solo una vez al año o después de varios meses, asegura un rendimiento óptimo y prolonga la vida útil del dispositivo.

Qué materiales puedo usar para limpiar los lentes de mi celular

Para limpiar las cámaras del teléfono sin dañar los lentes, es fundamental utilizar materiales adecuados:

  • Paño de microfibra: Es el material más seguro para cristales y lentes, ya que no raya ni deja pelusas.
  • Solución especial para pantallas o lentes: Existen líquidos diseñados para dispositivos electrónicos que eliminan manchas y residuos sin ser corrosivos ni dejar marcas.
  • Bastoncillos de algodón: Son útiles para retirar suciedad en los bordes o en zonas de difícil acceso, siempre que estén ligeramente humedecidos con el producto adecuado.
  • Kit de limpieza para móviles: Incluye paños de distintos tamaños y soluciones específicas para cámaras y pantallas.

Cómo limpiar correctamente la cámara del teléfono

El impacto de una cámara
El impacto de una cámara sucia en la calidad de las fotos motiva hábitos de limpieza tecnológica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sigue estos pasos para limpiar la cámara de tu teléfono móvil de forma segura:

  1. Retirar la funda del teléfono

Este paso es esencial para evitar que los líquidos queden atrapados entre la carcasa y las lentes. Quitar la funda permite un acceso total a la superficie de la cámara y evita que la humedad se acumule en zonas ocultas.

  1. Aplicar la solución adecuada

Rocía unas gotas de la solución especial sobre un paño de microfibra, nunca directamente sobre el teléfono o el lente. El exceso de líquido puede filtrarse y dañar componentes internos.

  1. Limpieza suave y precisa

Con movimientos circulares y suaves, limpia la superficie del lente utilizando el paño de microfibra. Esto ayuda a arrastrar la suciedad, eliminar huellas y evitar marcas.

  1. Eliminar residuos persistentes

Si quedan manchas o suciedad en los bordes, utiliza un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con la solución. Hazlo con cuidado para no dejar fibras ni rayar el cristal.

  1. Secar y repasar

Con otro paño seco de microfibra, repasa el lente para asegurar que no queden restos de humedad o productos de limpieza.

Qué no debo hacer al limpiar la cámara

  • No uses papel higiénico, servilletas o prendas de ropa, ya que pueden rayar la lente o dejar residuos.
  • Evita productos abrasivos, alcohol o líquidos que no estén diseñados para dispositivos electrónicos.
  • No apliques nunca el líquido de limpieza directamente sobre el lente ni sobre el teléfono.
  • No intentes limpiar con objetos punzantes o metálicos.

La limpieza frecuente y cuidadosa de las cámaras de tu móvil no solo mejora la calidad de las fotos, previene daños y prolonga la vida útil del dispositivo. Invertir en un kit de limpieza y adoptar estos hábitos es una forma sencilla y efectiva de cuidar la herramienta que captura tus mejores momentos.

Temas Relacionados

Cómo limpiarCámaraLenteTeléfonoMóvilCelularLo último en tecnologíaTecnología-Noticias

Últimas Noticias

Cinco trucos para evitar que Google Maps consuma toda la batería del celular en un viaje largo en auto

Las funciones de localización en tiempo real, la actualización constante de rutas y la visualización de mapas en la app figuran entre las principales responsables del alto consumo de recursos

Cinco trucos para evitar que

Apple advierte a usuarios de iPhone: podrían ser víctimas de este ciberataque difícil de bloquear

Una vulnerabilidad permite que los atacantes comprometan dispositivos antes poder lanzar un parche de seguridad

Apple advierte a usuarios de

Cada cuánto se debe reiniciar el celular y por qué es recomendado por fabricantes

El hábito de apagar y encender el teléfono interrumpe actividades maliciosas, libera memoria RAM y permite instalar actualizaciones cruciales

Cada cuánto se debe reiniciar

La inteligencia artificial preocupa a expertos por su efecto en estudiantes

Un informe internacional advierte sobre retos inéditos en el aprendizaje, las familias y el futuro escolar de menores en varios continentes

La inteligencia artificial preocupa a

Xiaomi prepara HyperOS 4: cuándo saldría esta actualización y qué celulares serían compatibles

Esta versión tendría una interfaz de multitarea inspirada en iOS, mostrando las apps recientes como tarjetas apiladas

Xiaomi prepara HyperOS 4: cuándo
DEPORTES
El Diablito Echeverri fue presentado

El Diablito Echeverri fue presentado en su nuevo club: el consejo clave que le dio Pep Guardiola antes de firmar

Nuevas revelaciones sobre el caso de abuso físico y sexual que complica a una figura del fútbol: “Viví medio día de agonía”

Se suspendió el amistoso que iban a jugar Racing y Universidad de Chile por una catástrofe ambiental

Una alcanzapelotas se desvaneció en pleno partido del Australian Open y una tenista la socorrió: “Estaba temblando mucho”

La desafiante respuesta de Lisandro Martínez a una gloria del Manchester United que lo criticó: “Puede venir a mi casa”

TELESHOW
Nieve, estudio y romance: las

Nieve, estudio y romance: las postales del viaje de Emilia Mernes y Duki a Nueva York

La broma de Cande Tinelli que descolocó a su padre, Marcelo, en cámara: “¿Te sentís hinchado?"

Tamara Báez mostró el antes y después de su retoque estético ante las críticas de sus seguidores

Julieta Ortega contó cómo se recuperó Palito de su problema de salud: “Muy doloroso”

Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

INFOBAE AMÉRICA

Alemania retiró a sus militares

Alemania retiró a sus militares desplegados en Groenlandia tras los aranceles anunciados por Trump

El Rijksmuseum de Ámsterdam abrirá un nuevo jardín de esculturas de acceso gratuito

Incertidumbre por el paradero de Evo Morales: hace una semana no se sabe de él y se cree que pudo salir de Bolivia

Panamá busca subir el nivel de formación de pilotos con programa universitario

La Fundación Nobel aclaró que el premio de la Paz es intransferible, aunque la medalla cambie de manos