Por qué tus fotos acuáticas salen mal: cuatro errores recurrentes al usar el smartphone

Todo lo que debes tener en cuenta para tomar fotos acuáticas.

Durante el verano, los viajes a la playa y a la piscina se multiplican, y con ellos, el uso del smartphone como cámara principal para registrar vacaciones, escapadas y momentos de ocio. En ese contexto, la fotografía bajo el agua se ha convertido en una de las tendencias más populares entre los usuarios.

Sin embargo, no siempre los resultados están a la altura de las expectativas: imágenes apagadas, con colores distorsionados o falta de nitidez son fallas frecuentes que arruinan recuerdos que parecían perfectos.

De acuerdo con datos citados por Oppo a partir del Underwater Image Enhancement Benchmark (UIEB), al menos el 6,3 % de las fotografías subacuáticas tomadas con smartphones presentan problemas evidentes de calidad.

Durante el verano, usuarios usan el smartphone para tomar fotos bajo el agua. (Freepik)

Entre los errores más comunes se encuentran la degradación del color, la pérdida de nitidez y el bajo contraste, factores que responden tanto a las limitaciones físicas del entorno acuático como al desconocimiento de ciertas prácticas básicas al momento de tomar la foto.

Especialistas de la firma china señalan que, si bien muchos teléfonos actuales cuentan con resistencia al agua y funciones específicas para este tipo de capturas, cometer errores simples puede marcar la diferencia entre una buena imagen y una foto fallida. A continuación, los cuatro fallos más recurrentes al fotografiar bajo el agua con el smartphone y por qué afectan directamente el resultado final.

1. La pérdida de luz bajo el agua

Uno de los errores más habituales es no considerar cómo se comporta la luz en un entorno acuático. A diferencia del aire, el agua absorbe rápidamente la iluminación natural. De acuerdo a especialistas, hasta el 70 % de la luz se pierde a solo unos metros de profundidad, lo que provoca que las imágenes se vean más oscuras, apagadas y con tonos azulados o verdosos.

Cuando el celular está sumergido bajo el agua, la iluminación cambia por completo. (Andina)

Esta pérdida de luz afecta directamente al color y al contraste, dos elementos clave en la fotografía. Por ello, muchas imágenes subacuáticas carecen de la viveza que el usuario percibe a simple vista. Fotografiar lo más cerca posible del sujeto y aprovechar zonas bien iluminadas ayuda a minimizar este problema, aunque no lo elimina por completo.

2. Ignorar la certificación de resistencia al agua

Otro error frecuente es no verificar si el smartphone cuenta con la certificación adecuada para sumergirse. El estándar IP68, presente en muchos modelos actuales, permite inmersiones seguras en agua dulce durante un tiempo determinado, lo que protege el equipo mientras se capturan fotos o videos bajo el agua.

No tener en cuenta esta certificación puede derivar en daños internos por filtraciones, incluso si el teléfono parece funcionar con normalidad tras el contacto con el agua. Además, algunos usuarios asumen que todos los dispositivos “resistentes al agua” se comportan igual, cuando en realidad las condiciones de uso varían según el fabricante y el modelo.

Conoce qué certificación debe tener tu smartphone para sumergirlo bajo el agua. (Imagen ilustrativa)

3. No limpiar el lente antes de la captura

La suciedad en la lente es un problema común en cualquier tipo de fotografía, pero bajo el agua se vuelve aún más crítico. Gotas adheridas, restos de sal, cloro o partículas diminutas generan manchas, desenfoque parcial y distorsión de los colores en la imagen final.

Este error está presente en más del 55 % de los casos de imágenes subacuáticas de baja calidad reportados por aficionados. Una limpieza rápida del lente antes de sumergir el equipo puede mejorar de forma significativa la nitidez y el contraste, evitando resultados borrosos o poco definidos.

4. No retirar correctamente el agua del equipo

Finalmente, uno de los descuidos más habituales ocurre después de tomar las fotos. Muchos usuarios recurren a trucos difundidos en internet para retirar el agua del parlante o del interior del dispositivo, métodos que no siempre son efectivos y que incluso pueden generar daños adicionales.

Limpiar de manera correcta el celular tras haber sido sumergido en el agua es importante. (Unsplash)

En el caso de algunos smartphones, el modo “Bajo el agua” activa un sistema de limpieza automática que expulsa el líquido del equipo tras su uso. No realizar este paso, o confiar en soluciones improvisadas, puede afectar el funcionamiento del parlante y otros componentes con el tiempo.