Suben un video a YouTube que dura 140 años y ya se ha hecho viral

El video de YouTube de 140 años desafía las reglas conocidas de la plataforma y genera un fenómeno viral global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un vídeo de YouTube que desafía las reglas conocidas de la plataforma ha captado la atención de millones de usuarios en todo el mundo. La razón es su duración de 140 años, que ha provocado un fenómeno viral sin precedentes, generando preguntas sobre los límites técnicos del servicio y alimentando el misterio en torno a su origen.

El clip ha superado los 2,3 millones de visualizaciones en tiempo récord, un dato que muestra hasta qué punto el caso ha logrado captar la curiosidad de la comunidad digital.

De qué se trata el video de YouTube que dura 140 años

El contenido del vídeo no aporta grandes revelaciones. Quienes han decidido reproducirlo se han encontrado con una experiencia vacía: no muestra absolutamente nada, lo que ha impulsado la aparición de incontables teorías sobre su propósito real y el motivo detrás de su publicación.

La sorpresa inicial no se debe solo a su longitud, sino también al hecho de que, una vez iniciado, el vídeo revela otra particularidad.

El video no muestra contenido ni audio, lo que alimenta incontables teorías sobre su propósito y origen en la comunidad digital. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Al hacer clic para reproducirlo, el supuesto récord de 140 años desaparece. El reproductor de YouTube ajusta la duración y sitúa el marcador en torno a las 12 horas, con pequeñas variaciones de minutos y segundos entre una reproducción y otra.

Esta discrepancia es el elemento clave que ha disparado el debate en redes sociales y foros especializados: mientras la vista previa muestra un tiempo imposible, el sistema lo restringe a los parámetros habituales de la plataforma cuando se reproduce.

El misterio detrás del video de YouTube

El canal responsable de esta publicación, identificado como @shinywr, agrega más misterio. Su perfil en YouTube señala como ubicación “Corea del Norte”, aunque no ofrece descripciones ni datos adicionales que permitan entender su motivación.

La actividad del canal es mínima, con solo tres vídeos publicados, pero sus cifras resultan desproporcionadas: 137.000 suscriptores y más de 2,5 millones de visualizaciones acumuladas. La fecha de creación del canal es reciente, el 31 de julio de 2023, lo que incrementa el desconcierto sobre cómo ha logrado semejante impacto.

Según las reglas de YouTube, el límite máximo para un video es de 12 horas o 256 GB, por lo que una duración de décadas o siglos carece de soporte técnico. (REUTERS/Dado Ruvic/)

ShinyWR no se limita al vídeo de 140 años. Entre sus publicaciones destacan otros contenidos igualmente extraños, como un short que supuestamente dura más de 150 horas y un directo listado con 300 horas de duración. La mayoría de estos clips ni siquiera se reproducen correctamente.

La explicación más aceptada entre los observadores apunta a un posible error en los metadatos del archivo. Cada vídeo subido a YouTube contiene varias mediciones de tiempo: la declarada por el archivo original, la calculada por el sistema durante el procesamiento y la que utiliza la interfaz para mostrar la duración a los espectadores.

Si alguna de estas capas falla, pueden producirse incoherencias tan llamativas como una vista previa que apunta a más de un siglo y un reproductor que se mantiene en el rango habitual de la plataforma.

Al reproducir el video, la duración se reduce a aproximadamente 12 horas según el reproductor de YouTube, pese a que la vista previa indica 140 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube, en sus páginas de ayuda, especifica que el límite máximo para la subida de vídeos es de 256 GB o 12 horas, lo que ocurra primero. Esos límites han cambiado con el tiempo, lo que explica la existencia de algunos vídeos antiguos que superan las restricciones actuales.

Sin embargo, una duración que se mida en décadas o siglos no tiene sustento técnico dentro de las reglas vigentes. Google también aclara que los directos de menos de 12 horas se archivan de forma automática, mientras que aquellos que superan ese umbral pueden perderse, lo que ayuda a entender por qué las 12 horas aparecen como frontera recurrente en este tipo de casos.

Un misterio que posiblemente seguirá sin respuestas, mientras las visualizaciones cruzan la barrera de los 3 millones y se suman más de 300 mil comentarios.