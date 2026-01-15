Tecno

YouTube permitirá a los padres controlar cuánto tiempo pasan sus hijos viendo videos cortos

YouTube anunció nuevas medidas de control parental que permitirán a los adultos limitar el tiempo que los adolescentes dedican a Shorts

Los padres podrán establecer límites
Los padres podrán establecer límites diarios o bloquear el acceso a Shorts en cuentas adolescentes. (Europa Press)

La plataforma de videos YouTube introducirá una nueva función que permitirá a los padres limitar el tiempo que sus hijos adolescentes dedican a Shorts, su formato de videos cortos. La compañía anunció que los adultos a cargo podrán establecer límites diarios de uso para Shorts, incluso bloquear el acceso por completo, como parte de una actualización de sus herramientas de control parental.

La medida responde a la presión creciente de familias, especialistas y legisladores preocupados por el impacto de la exposición constante a contenidos digitales en menores.

La función permitirá establecer restricciones de tiempo desde dos horas hasta cero minutos diarios. YouTube explicó que los padres podrán, por ejemplo, fijar el límite de Shorts en cero minutos mientras sus hijos estudian y aumentarlo a 60 minutos para viajes largos. Además, los adultos contarán con opciones personalizadas para definir recordatorios de hora de dormir y pausas en el uso, sistemas que ya estaban activados de manera automática para usuarios menores de 18 años.

La función permite ajustar el
La función permite ajustar el tiempo de uso desde dos horas hasta cero minutos por día. (Reuters)

La empresa matriz Google también anunció novedades para la gestión de cuentas supervisadas. Se implementará un proceso simplificado para que los padres creen cuentas supervisadas para sus hijos y gestionen de manera más eficiente la transición entre perfiles de menores y adultos en dispositivos compartidos.

YouTube modificará el algoritmo que determina los videos recomendados y accesibles para adolescentes. Las recomendaciones priorizarán contenidos sobre curiosidad, inspiración, desarrollo de habilidades y experiencias, así como información confiable orientada al bienestar.

La plataforma aseguró que los jóvenes ya tenían restringido el acceso repetido a contenidos potencialmente nocivos, como aquellos que idealizan ciertos tipos de cuerpo. Estas actualizaciones buscan evitar que los adolescentes caigan en cadenas de videos que los expongan a riesgos para la salud mental.

YouTube modificará el algoritmo de
YouTube modificará el algoritmo de recomendaciones para priorizar contenidos educativos y de bienestar. (Reuters)

El despliegue de estos cambios ocurre después de que YouTube anunciara la implementación de inteligencia artificial para estimar la edad real de los usuarios. Según la empresa, se coloca automáticamente a los adolescentes en configuraciones más restrictivas, independientemente de la fecha de nacimiento que proporcionen al crear una cuenta. Otras plataformas digitales como Instagram, ChatGPT y Character.AI también han presentado recientemente mecanismos adicionales de control parental y restricción de contenidos dirigidos a menores.

Las políticas de supervisión parental de Google también han sido objeto de debate. Una publicación viral mostró capturas de pantalla donde la compañía advertía a un menor que, al cumplir 13 años, podría eliminar la supervisión de su cuenta sin autorización adulta. Melissa McKay, presidenta del Digital Childhood Institute y defensora de la seguridad en línea infantil, afirmó que Google está asumiendo una autoridad que no le corresponde.

Frente a la controversia, Kate Charlet, directora senior de Privacidad, Seguridad y Protección de Google, explicó que la política ahora exige aprobación parental para que los adolescentes puedan retirar el control de sus cuentas. Charlet señaló que estos cambios garantizan que las protecciones permanezcan activas hasta que ambos, padre e hijo, consideren oportuno el siguiente paso.

Las nuevas herramientas buscan evitar
Las nuevas herramientas buscan evitar la exposición repetida a videos perjudiciales para la salud mental. (Europa Press)

Las actualizaciones de YouTube reflejan el esfuerzo de la industria tecnológica por responder a las demandas de mayor protección y transparencia en el uso de plataformas digitales por parte de menores. La implementación de estas herramientas constituye una nueva etapa en la regulación interna de los servicios digitales enfocados en jóvenes.

YoutubeShortsVideos cortosControl parentalLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Cómo mantener la batería de

¿Hay relación entre el tiempo

El consejo del CEO de

Google prepara nueva función de

Así funciona la nueva IA
