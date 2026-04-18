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Los 10 animes más populares en Crunchyroll

La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con series exclusivas que están en emisión en Japón

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Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

La industria del anime traspasó fronteras hace varias décadas y con el paso de los años diferentes títulos marcaron a las generaciones por la profundidad de sus tramas y las grandes animaciones que realizan los artistas en los diferentes cuadros de cada capítulo.

Títulos como Heidi, Sakura Card Captor, Supercampeones, Dragon Ball Z, One Piece y Naruto han perdurado en la memoria colectiva de los fanáticos de este tipo de producciones japonesas. Con el paso de los años la forma de ver anime ha cambiado y con la llegada de las plataformas de streaming ahora es mucho más fácil ver tus series favoritas cuando quieras.

Crunchyroll, plataforma dedicada exclusivamente al anime, cuenta con un amplio catálogo de series históricas y cada semana publica los títulos que están en emisión en Japón, para que los seguidores de occidente no se atrasen en la historia. Si quieres ver las series que están en tendencia o eres nuevo en este mundo, a continuación te compartimos un listado de las series más vistas que puedes ver este fin de semana.

Top 10 animes más vistos

1.- OSHI NO KO S3

2.- Frieren: Beyond Journey's End S2

3.- Tamon's B-Side

4.- You and I Are Polar Opposites

5.- JUJUTSU KAISEN: The Culling Game P1

6.- Fate/strange Fake

7.- Hell's Paradise S2

8.- Journal with Witch

9.- Sentenced to Be a Hero

10.- Medalist S2

*Algunos de los títulos que aparecen en este ranking no están disponibles para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

El auge del anime

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

El consumo de este tipo de producciones a nivel global ha crecido con el paso de las décadas, pero su mayor auge lo registraron durante la pandemia de coronavirus cuando la demanda de animaciones en diferentes plataformas de streaming se disparó ante las medidas de confinamiento que se tomaron a cabo en diferentes países.

Según reportes de Parrot Analytics el año 2020 fue el periodo que la industria generó más ganancias desde 1978 y desde entonces han logrado mantener a su audiencia con nuevas producciones basadas en mangas (novelas gráficas japonesas) y webtoons (novelas digitales coreanas), éstas últimas adaptaciones han sido bien recibidas por el público.

La producciones de estas series desde cero implican un largo periodo de tiempo y en promedio tardan en estrenarse dos años. Uno de los ejemplos más recientes se dio con la animadora Mappa que decidió emitir la última temporada de Shingeki no Kyojin (Attack On Titan) en diferentes partes, mientras los animadores trabajaron contrarreloj para terminar el proyecto.

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