YouTube habilita una función para bloquear los vídeos Shorts

El cambio forma parte de una remodelación del sistema de filtros de YouTube, que también incluye nuevos nombres para las opciones de ordenamiento

YouTube da la opción de
YouTube da la opción de bloquear los Shorts en sus búsquedas.

YouTube dio un paso largamente reclamado por parte de sus usuarios: ahora permite eliminar los vídeos Shorts de los resultados de búsqueda. La medida, ya activa en varios países, entre ellos España, introduce un nuevo filtro que separa claramente los vídeos tradicionales de los contenidos cortos en formato vertical.

Aunque la función no elimina por completo los Shorts de la plataforma, representa el primer cambio concreto para quienes prefieren consumir videos largos y buscan una experiencia más cercana al YouTube original.

La novedad fue confirmada por Google a través de su sección oficial de Ayuda, donde detalló una remodelación del sistema de búsquedas. A partir de ahora, al realizar una consulta y pulsar el botón de “Filtros”, los usuarios pueden elegir entre dos tipos de contenido: “Vídeos” o “Shorts”. Al seleccionar “Vídeos”, los Shorts desaparecen de los resultados, permitiendo navegar únicamente entre publicaciones de formato tradicional.

Usuarios pueden configurar las búsquedas
Usuarios pueden configurar las búsquedas de YouTube para que no le aparezcan Shorts. (YouTube)

Un cambio esperado por una parte de la audiencia

Desde la introducción de Shorts en YouTube, muchos usuarios manifestaron su incomodidad con la integración forzada de este tipo de contenidos. Inspirados en el éxito de TikTok, los Shorts fueron diseñados como videos verticales, breves y de reproducción infinita, con un fuerte enfoque en la retención y el consumo rápido.

El formato se volvió popular, pero también generó rechazo entre quienes utilizan YouTube desde computadoras o televisores, o buscan contenidos más extensos y profundos. Durante años, los Shorts aparecieron mezclados tanto en las búsquedas como en la sección de Suscripciones, sin posibilidad de ocultarlos de forma nativa.

Esto obligaba a los usuarios a desplazarse entre videos que no coincidían con sus intereses, incluso cuando buscaban temas específicos. La nueva función no elimina completamente ese problema, pero introduce una herramienta concreta para reducir su presencia.

Usando los filtros de las
Usando los filtros de las búsquedas puedes evitar que aparezcan los Shorts.

Así funciona el nuevo filtro de YouTube

El cambio se encuentra dentro del menú de filtros de búsqueda. Al ingresar a “Tipo”, ahora aparecen dos opciones claramente diferenciadas. La selección no es permanente, por lo que debe activarse en cada búsqueda, un detalle que todavía genera críticas. Sin embargo, es la primera vez que YouTube reconoce oficialmente la necesidad de separar ambos formatos.

Además del nuevo filtro, Google ajustó otros elementos del sistema de búsqueda. El menú “Ordenar por” pasó a llamarse “Prioridad”, y el criterio “Número de visualizaciones” ahora figura como “Popularidad”. Este último permite encontrar con mayor rapidez los videos más vistos relacionados con una búsqueda específica.

Al mismo tiempo, la plataforma eliminó algunos filtros que no habían tenido buena adopción. Ya no están disponibles las opciones “Fecha de subida: última hora” ni “Ordenar por valoración”. Según la compañía, estas funciones quedaban cubiertas por otros criterios existentes, como la fecha de publicación general y la popularidad.

YouTube permite que los Shorts
YouTube permite que los Shorts no aparezcan en sus búsquedas. (YouTube)

Un alivio parcial para quienes no quieren Shorts

Si bien la posibilidad de ocultar Shorts en las búsquedas es bien recibida, la función tiene limitaciones. Los videos cortos siguen apareciendo en la pestaña de Suscripciones y en otras secciones del feed principal. Tampoco existe, por ahora, un ajuste global que permita desactivar este tipo de contenido de forma permanente.

Para muchos usuarios, este punto sigue siendo el principal reclamo. La convivencia obligatoria entre formatos responde a la estrategia de Google de competir directamente con TikTok y otras plataformas de video corto, manteniendo a la audiencia dentro de su ecosistema. Sin embargo, la implementación del filtro sugiere que la empresa empieza a reconocer que no todos consumen YouTube de la misma manera.

El debate entre profundidad y consumo rápido

La expansión de los Shorts reabrió una discusión más amplia sobre el rumbo de las plataformas de video. Mientras los contenidos cortos priorizan la inmediatez y la repetición constante, una parte de la audiencia sigue valorando videos largos, análisis extensos y producciones más elaboradas. Para estos usuarios, YouTube continúa siendo un espacio distinto a TikTok, precisamente por ese tipo de contenidos.

YouTube mejora sus filtros de
YouTube mejora sus filtros de búsquedas. (Foto: YouTube)

La nueva función no cambia la estrategia general de la plataforma, pero marca un precedente. Por primera vez, YouTube ofrece una herramienta nativa para filtrar Shorts, sin depender de extensiones de terceros o configuraciones externas. Aunque el control todavía es limitado, el movimiento deja en claro que la presión de los usuarios empieza a tener efecto.

